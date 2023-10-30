Привезти из отпуска профессиональные снимки в декорациях южного города
Больше не будет скучных и однообразных фотографий на телефоне из отпуска! С нами вы получаете только яркие кадры и живые эмоции. Снимаем исключительно на профтехнику, помогаем с позированием и распознаём ваши лучшие ракурсы. А во время прогулки рассказываем о жизни современного Сочи.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите сразу несколько популярных локаций центрального Сочи. Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города. Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская. Море, белоснежные яхты, пальмы, сталинская архитектура — всё самое живописное, что может предложить вам Сочи, останется на ваших фотографиях.
В перерывах между съёмками вы узнаете об истории и современной жизни города.
Организационные детали
- В течение 5-7 дней вы получите 30-50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морского вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Доброго времени суток! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки по лучшим локациям города Сочи.
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