Больше не будет скучных и однообразных фотографий на телефоне из отпуска! С нами вы получаете только яркие кадры и живые эмоции. Снимаем исключительно на профтехнику, помогаем с позированием и распознаём ваши лучшие ракурсы. А во время прогулки рассказываем о жизни современного Сочи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите сразу несколько популярных локаций центрального Сочи. Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города. Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская. Море, белоснежные яхты, пальмы, сталинская архитектура — всё самое живописное, что может предложить вам Сочи, останется на ваших фотографиях.

В перерывах между съёмками вы узнаете об истории и современной жизни города.

Организационные детали