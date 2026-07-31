Забудьте о невыразительных снимках с отдыха! Наша фотопрогулка по центральному Сочи обещает вам неповторимые воспоминания и профессиональные фотографии.
Ваш личный гид-фотограф проведёт вас через самые живописные места: от Морского вокзала до
Ваш личный гид-фотограф проведёт вас через самые живописные места: от Морского вокзала до
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌴 Живописные локации
- 📚 Интересные истории о Сочи
- ⛵ Море и яхты
- 🏛 Сталинская архитектура
- 🌿 Пышная растительность
- 📅 Гибкий маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотопрогулки по центральному Сочи - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для съёмки. Весной и в октябре также можно насладиться прогулкой, когда туристов меньше, а природа оживает. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морской вокзал
- Сквер
- Пешеходная улица Навагинская
Описание фото-прогулки
Вы посетите сразу несколько популярных локаций центрального Сочи. Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города. Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной Навагинской улице. Море, белоснежные яхты, пальмы, сталинская архитектура — всё самое живописное, что может предложить вам Сочи, останется на ваших фотографиях.
Организационные детали
- В течение 5-7 дней вы получите 30-50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище
- фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Fujifilm X-T4, Fujifilm X-T5 или Sony Alpha A7 M3
- Сопровождать вас буду я или другой фотограф из нашей команды
- Возможно проведение фотосессии для большего количества участников за доплату — 1000 ₽/чел.
- Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2094 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
фотосессия прошла отлично, классные фото, Екатерина очень интересно рассказывает и вообще очень приятная девушка, прогулку длилась более часа без всяких доплат, время пролетело не заметно!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень замечательная фотосессия и экскурсия. Екатерина вы замечательный человек и профессиональнал своего дела. Нашей семье очень понравилось. Больше того если после экскурсии возникают вопросы куда можно ещё сходить что то
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо за фотопрогулку! Всё было замечательно: отличные локации, комфортная атмосфера и потрясающие кадры. Получили массу удовольствия и шикарные фотографии на память. Общение с Екатериной было лёгким и непринуждённым. Спасибо огромное за то, что помогли расслабиться перед камерой и поймать самые искренние эмоции.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Катя прекрасный фотограф и приятный человек. Очень комфортно было быть в ее кадре и поддерживать беседу.
Вам был полезен этот отзыв?
спасибо огромное гиду Екатерине, фото прогулка прошла великолепно! Екатерина очень интересно рассказывает, смогла увлечь даже ребенка. Время пролетело незаметно! Фотографии безумно понравились! еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим за нашу фотопрогулку великолепную Екатерину! 👑🍀🍀🍀 Мы с мужем и детьми прилетели в Сочи и очень захотелось сохранить на память красивые воспоминания. Очень просто было забронировать, спасибо вам за
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по центральному Сочи»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по морскому порту Сочи
Пройдитесь с фотографом по Морскому порту и получите профессиональные снимки
Начало: В Морском порту Сочи
Городская фотопрогулка у Морского вокзала - тот же стиль и ракурсы с яхтами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Улыбочку!» Прогулка по Сочи с фотографом
Прогуляйтесь с фотографом по центральным улицам и получите живые кадры
Начало: В Морском порту Сочи
Короткая пешая сессия по центру с персональным подходом и живыми кадрами
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5000 ₽
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
Сходите на экспресс‑фотосессию в центре Сочи и получите готовые кадры быстро
Начало: У Морпорта
Мини‑сессия 30 минут - вариант для тех, кто хочет профессиональные фото быстро
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Пройдитесь по парадным улочкам с фотографом для атмосферных снимков
Начало: У главного вокзала Сочи
Фокус на парадной архитектуре Сочи - атмосферные портреты в исторических ракурсах
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
от 7500 ₽ за экскурсию