Фотопрогулка по центральному Сочи

Привезти из отпуска профессиональные снимки в декорациях южного города

Описание
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Ответы на вопросы
Больше не будет скучных и однообразных фотографий на телефоне из отпуска! С нами вы получаете только яркие кадры и живые эмоции. Снимаем исключительно на профтехнику, помогаем с позированием и распознаём ваши лучшие ракурсы. А во время прогулки рассказываем о жизни современного Сочи.
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Фотопрогулка по центральному Сочи
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите сразу несколько популярных локаций центрального Сочи. Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города. Далее мы остановимся в сквере с пышной растительностью и на красивой пешеходной улице Навагинская. Море, белоснежные яхты, пальмы, сталинская архитектура — всё самое живописное, что может предложить вам Сочи, останется на ваших фотографиях.

В перерывах между съёмками вы узнаете об истории и современной жизни города.

Организационные детали

  • В течение 5-7 дней вы получите 30-50 фотографий в обработке через ссылку на персональное облачное хранилище
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Фотопрогулки
Морской вокзал
Популярные места
Природа и пейзажи
Улицы и переулки
Для студентов

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