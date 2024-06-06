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интересных мест, а Роман - гид с многолетним опытом, который любит свою работу и отлично знает свой край, и при этом продолжает его исследовать! С ним очень комфортно и интересно, много разной информации рассказал как по истории края, так и о современности, с любовью к Сочи, к природе, и с юмором! Как и в прошлый раз, Роман сделал нам много прекоасных фотографий. Дочке тоже очень понравилось, она многое запомнила из рассказанного, и следующую экскурсию ждёт:)