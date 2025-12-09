Приглашаем на творческий мастер-класс по созданию новогоднего венка! Вы соберёте своё уникальное украшение из ароматных веток, пушистого хлопка, шишек и апельсиновых чипсов. Мы приедем в удобное для вас место — кафе, офис или дом. Под руководством мастера вы освоите основы композиции и унесёте с собой не только навыки, но и украшение, создающее праздничное настроение.
Описание мастер-классаПриглашаю вас на творческую экскурсию по созданию праздничного венка! Это идеальный способ окунуться в атмосферу приближающихся праздников и своими руками создать уютное украшение для дома. В ходе мастер‑класса вы научитесь собирать гармоничную композицию из натуральных материалов: ароматных веток нобилиса и эвкалипта, нежных сухоцветов хлопка, ярких апельсиновых чипсов, разнообразных шишек, дрифтвуда, праздничного новогоднего декора. Я поделюсь секретами композиции, помогу подобрать сочетания цветов и фактур, а также покажу, как надёжно закрепить элементы. Я приеду к вам и организую творческое мероприятие в удобном для вас месте. Выездной мастер-класс — очень комфортный формат для любой компании, взрослых и детей. Где можно провести занятие:
- в уютном кафе — сочетание творчества и лёгкой атмосферы с ароматным кофе;
- в ресторане — формат для корпоративного мероприятия или встречи друзей;
- в вашем отеле— уютный вариант для семейного или закрытого праздника. Почему стоит выбрать эту творческую экскурсию?
- Натуральные материалы — работаю только с качественными элементами, которые создают подлинную новогоднюю атмосферу.
- Индивидуальный подход — каждый участник создаёт собственный уникальный венок.
- Праздничная атмосфера — музыка, аромат хвои и эвкалипта, дружеское общение.
- Готовый результат — вы унесёте с собой не только навыки, но и прекрасное украшение для двери, стены или праздничного стола.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все необходимые материалы
- Услуги ведущего мастер-классов
- Фотографии на память
Что не входит в цену
- Еда и напитки (средний чек в кафе или ресторане 500-1500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте проведения МК
Завершение: Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
