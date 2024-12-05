Хотите разнообразить путешествие и развить в себе творческие навыки? Тогда добро пожаловать на наш мастер-класс! Мы отправимся в живописное место — на чайные плантации «Хоста-чай». Отсюда открывается прекрасный горный пейзаж, который мы с вами и изобразим. Мастер будет помогать вам на всех этапах работы с акварелью, а после угостит ароматным китайским чаем.

Описание мастер-класса

Главная цель нашей встречи — создание картины с горным пейзажем. Рисовать будем с натуры — ведь природа в этих краях так прекрасна! Мы предложим вам референсы для вдохновения и расскажем обо всех этапах создания зарисовки в акварельной технике — от наброска карандашом до готовой работы. И конечно, поможем на всех этапах.

Во время мастер-класса вас также ждёт чайная церемония и небольшой пикник с домашним пирогом. С собой вы заберёте готовую картину, которую можно повесить дома.

Организационные детали