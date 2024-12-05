Мастер-класс по рисованию в горах Сочи

Взять в руки кисти и окунуться в медитативный процесс творчества на природе
Хотите разнообразить путешествие и развить в себе творческие навыки? Тогда добро пожаловать на наш мастер-класс! Мы отправимся в живописное место — на чайные плантации «Хоста-чай». Отсюда открывается прекрасный горный пейзаж, который мы с вами и изобразим.

Мастер будет помогать вам на всех этапах работы с акварелью, а после угостит ароматным китайским чаем.
5
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в горах Сочи
Мастер-класс по рисованию в горах Сочи
Мастер-класс по рисованию в горах Сочи
Ближайшие даты:
30
янв1
фев13
фев15
фев18
фев20
фев22
фев
Время начала: 09:00

Описание мастер-класса

Главная цель нашей встречи — создание картины с горным пейзажем. Рисовать будем с натуры — ведь природа в этих краях так прекрасна! Мы предложим вам референсы для вдохновения и расскажем обо всех этапах создания зарисовки в акварельной технике — от наброска карандашом до готовой работы. И конечно, поможем на всех этапах.

Во время мастер-класса вас также ждёт чайная церемония и небольшой пикник с домашним пирогом. С собой вы заберёте готовую картину, которую можно повесить дома.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле УАЗ Patriot, все необходимые материалы (краски, карандаши, бумага, планшет), удобное место для рисования, чайная церемония
  • По желанию вы можете взять свои материалы
  • Дорога туда-обратно занимает 2 часа, мастер-класс — 4 часа
  • Программа подойдёт детям с 5 лет
  • Мастер-класс для вас проведу я или другой художник из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 09:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
5 дек 2024
Мастер-класс очень понравился! Нас забрали от отеля, довезли до чайных плантаций и там спокойно и не торопясь, с помощью милой Серафимы мы рисовали. Я делала это первый раз, и у
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меня все получилось! Нас угощали чаем и очень вкусным домашним пирогом. После была чайная церемония и поездка в ущелье с ярко бирюзовой водой. Эдуард и Серафима большие молодцы, интересные, спокойные и милые, дружелюбные. Помогали и подсказывали) Большое спасибо, отличное времяпрепровождение как для туристов, так и для жителей Сочи!

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