Предлагаем отправиться в морское приключение так, чтобы эта прогулка запомнилась надолго, — мы отправимся на морскую прогулку из Сочи, да еще с хорошим настроением и в компании капитана.
Вас ждут праздничная атмосфера, великолепная панорама города, освещенного огнями, и сможете повстречать морских обитателей черноморских дельфинов и проводить уходящий день закатом под парусом белоснежной яхты.
Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Описание водной прогулкиХотите почувствовать себя настоящим капитаном и увидеть с моря вечернюю панораму огней Сочи и проводить закат? Тогда вы обратились туда, куда нужно. Эту морскую прогулку вы запомните надолго, а на память останутся красочные фотографий и куча положительных эмоций.
Ответы на вопросы
Что включено
- Морская прогулка с капитаном
- Хорошее настроение
- Встреча с дельфинами
Что не входит в цену
- Трансфер до порта Сочи
- Фотосессия
Место начала и завершения?
Порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
18 июл 2025
Мы вы увидели шикарный закат на море). Прокатились с ветерком, сделали отличные фотографии. Спасибооо 👍
Ф
Фёдор
13 июл 2025
Прогулка на катере подарила массу ярких эмоций и приятных воспоминаний! Комфортабельный катер, открывающие захватывающие панорамы живописные берега и уютная атмосфера позволили расслабиться и насладиться каждой минутой путешествия. Однозначно рекомендуем испытать подобные ощущения каждому!
Входит в следующие категории Сочи
