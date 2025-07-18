Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем отправиться в морское приключение так, чтобы эта прогулка запомнилась надолго, — мы отправимся на морскую прогулку из Сочи, да еще с хорошим настроением и в компании капитана.



Вас ждут праздничная атмосфера, великолепная панорама города, освещенного огнями, и сможете повстречать морских обитателей черноморских дельфинов и проводить уходящий день закатом под парусом белоснежной яхты. 5 2 отзыва

Описание водной прогулки Хотите почувствовать себя настоящим капитаном и увидеть с моря вечернюю панораму огней Сочи и проводить закат? Тогда вы обратились туда, куда нужно. Эту морскую прогулку вы запомните надолго, а на память останутся красочные фотографий и куча положительных эмоций.

Ответы на вопросы Что включено Морская прогулка с капитаном

Хорошее настроение

Встреча с дельфинами Что не входит в цену Трансфер до порта Сочи

Место начала и завершения? Порт Сочи Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.