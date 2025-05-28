Закат, малолюдный пляж, пальмы и бунгало из бамбука, теплое чистое море, прибрежная линия которого тянется далеко за горизонт… Все это будет в этой поездке! Дорога пролегает по возвышенному горному участку, а внизу вырисовывается море.
Описание экскурсииЗакат на побережье Чёрного моря Приглашаем вас провести красивый вечер в Гагре — одном из самых известных курортных городов в Абхазии. Абхазская Ривьера знаменита своим теплым и чистым морем, песчано-галечными пляжами, красивейшими пейзажами и уникальной архитектурой. Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! Наш путь будет пролегать по возвышенному горному участку, а внизу вырисовывается море. В Гагре мы прогуляемся по набережной на закате и увидим знаменитую Гагрскую колоннаду — один из самых узнаваемых символов Абхазии. Архитектурный ансамбль в мавританском стиле был построен в 1949–1956 годах как символ мира и возрождения послевоенного времени. Также мы увидим Зимний театр и ресторан «Гагрипш». Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важная информация:
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
- Поездка доступна для детей от 10 лет в сопровождении родителя.
- 1 пассажир на 1 мотоцикле.
- Ограничение по весу пассажира — 120 кг.
- Выдаем необходимую экипировку.
- Гибкий тайминг, можем ускориться, можем немного задерживаться на локациях при возможности.
- Мы делаем остановки там, где захотите, можем по вашему желанию изменить маршрут в процессе поездки.
- Наши водители имеют большой опыт вождения мотоциклов.
- Перед поездкой проводник-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле.
По этому маршруту можно поехать как днем так и вечером на закат. Если нет подходящего слота — бронируйте любой свободный. Мы согласуем с вами после бронирования точную дату и время поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Гагры
- Зимний театр
- Ресторан «Гагрипш»
Что включено
- Подача мотоцикла и возвращение обратно
Место начала и завершения?
Адрес заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: По этому маршруту можно поехать как днем так и вечером на закат. Если нет подходящего слота — бронируйте любой свободный. Мы согласуем с вами после бронирования точную дату и время поездки.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 мая 2025
Тур в Абхазию превзошел все ожидания! Это был сплошной восторг от скорости, прекрасной природы и отсутствия пробок. Отдельное спасибо гиду за профессионализм. Очень рекомендую этот способ увидеть достопримечательности.
Ж
Жанна
10 апр 2025
Исполнилась моя давняя мечта прокатиться на мотоцикле, это вызвало слезы счастья! Невероятные ощущения под любимую музыку сделали этот день совершенно незабываемым.
Д
Диана
15 мар 2025
Мототур оставил незабываемые впечатления, это не сравнить с автобусными экскурсиями. На заднем сиденье было очень комфортно, я проехала три маршрута, включая Абхазию, и не чувствовала усталости. Индивидуальный подход позволил насладиться поездкой и красотами без спешки.
Д
Дмитрий
22 фев 2025
Ребята организовали отличную поездку в Абхазию, помогли пройти границу без очереди. Водили очень аккуратно и безопасно. Обязательно обратимся к ним снова во время следующего визита в Сочи.
Входит в следующие категории Сочи
