Это увлекательный тур по самым достопримечательным местам Абхазии, в ходе которого Вы ознакомитесь с историей 📖, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства. А уж наши харизматичные, обаятельные и влюблённые в свою страну экскурсоводы точно никого не оставят равнодушными.

Гагра. Колоннада

При въезде на территорию Абхазии – Гагра - это первый город 🏙️, который встречается на пути.

Колоннада в Гаграх - визитная карточка и архитектурное украшение Гагры, Абхазия. Территориально объект находится в старой части города близ Приморского парка. Она является своего рода входом на местный пляж 🏖️, который протянулся по периметру города.

Своей славой колоннада обязана киноленте «Зимний вечер в Гаграх».

Одной из причин, почему у колоннады всегда многолюдно, является превосходный вид на Черное море 🌊 и Гагрский пляж, который открывается при входе в арку.

Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера.

Голубое Озеро

Знаменитое Голубое озеро практически соседствует с не менее знаменитым озером Рица, его называют прекраснейшим творением природы, которое удивляет своей красотой. Это озеро считается самым чистейшим водоемом. Даже в ненастную погоду озеро не теряет своего цвета. Просто завораживает своей красотой. Кроме того, с Голубым озером связано множество легенд.

Путь на озеро удаляется от Черноморского шоссе и идет дальше, извиваясь меж скалистых ущелий.

Каменный мешок

Юпшарский каньон, через который проходит дорога на знаменитое озеро Рица, иногда называют «Каменным мешком». Каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, который гирляндами свисает с грандиозных скальных карнизов, удивительно красив и величественен.

Называют ущелье «Каменным мешком» из-за того, что оно довольно длинное (около 8 километров) и вытянутое. Здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров, а над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба.

Также продолжая экскурсию ⛳ по Рицинскому Национальному парку, мы останавливаемся у источника "Девичьи и мужские слезы". Здесь можно встретить большое количество разноцветных ленточек, которые привязывают рядом на растущую траву, при этом загадывая свои самые сокровенные желания.

Рица

Но вот заканчивается теснина, и мы выезжаем на освещенные солнцем просторы. Дорога начинает уходить вверх. Пара поворотов и вот оно - сказочное озеро Рица, окруженное величественными горами, покрытыми дремучими лесами, которые завораживают и притягивают взгляд. Озеро Рица по праву можно считать самой известной легендой Кавказа.

Интересно, что цвет воды в озере может различаться в разные сезоны. Так, зима дарит Рице холодные голубые тона, а весна, лето и осень - зелено-желтые. Это еще один повод побывать здесь в разные сезоны, ведь каждый раз здесь можно открыть для себя что-нибудь новенькое.

Новый Афон

Далее мы отправляемся на «землю святынь», так называют - Новый Афон, и связано это с большим числом святых мест и религиозных построек.

Здесь находится Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — Пантелеймоновский собор. Он украшен изысканными фресками и иконами, увенчан пятью куполами. Главная святыня монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня.

Рядом с Симоно-Кананитским храмом и монастырем расположен Новоафонский водопад, который входит в состав культурных достопримечательностей 🏛️ исторического заповедника «Анакопия».

Пицунда

И ещё одной остановкой в теплое время года в нашей экскурсии 🧭 будет посещение Пицунды, где Вы увидите парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшим пляжем. Пицунда расположена на низменности, горы ⛰️ здесь отступают на 10 километров от побережья. Благодаря этому, климат в Пицунде чуть менее влажный. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Три десятка тысяч пушистых вековых сосен с дивным ароматом смолы и нагретой солнцем хвои образуют резервуар целебного соснового воздуха. В Пицунде есть еще один оазис редкой флоры – самшит – вечнозеленое дерево 🌲 с мелкой листвой.

Ну а морская вода на мысе Пицунда – самая чистая и прозрачная на всём побережье Чёрного моря. На берегу Пицунды Вы поистине расслабитесь (искупаетесь в море, в летнее время).