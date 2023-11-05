Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Вы увидите потрясающую Приморскую набережную, отыщите редкие для города-курорта сталинки, побываете в кондитерской, где пьют кофе и заказывают десерты многие гастролирующие знаменитости.
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Описание
Что вас ожидает
Случается, люди не воспринимают архитектуру как часть культурной жизни общества и нашей истории. Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее. Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть!
Путешествуя по историческому центру города, вы узнаете, что продавали в первой городской аптеке, что за ценное растение росло на месте грандиозного Зимнего театра и почему в кондитерских такие вкусные десерты. А также:
- Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты
- Заглянете в окна старого дома первого аптекаря и узнаете сколько домов у него было
- Поймёте, что происходило в здании первой переселенческой гостиницы
- Оцените потрясающее наследие Н. Н. Мамонтова в стиле модерн — виллу Вера, запечатлённую в кадрах немого кино
Кроме того, на маршруте мы встретим редкие для Сочи сталинки в стиле модернизированного неоклассицизма и знаменитый дом Долинского дореволюционной постройки. А закончим наше путешествие в кафе на крыше с отличной кухней и потрясающим видом на вечерний Сочи.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям от 12 лет. Маршрут достаточно протяжённый — нам предстоит пройти 5 км по пересечённой местности.
- Заказ в кафе и кондитерской в стоимость не входит
- Место встречи обговаривается отдельно после предоплаты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе улицы Театральной
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.