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Случается, люди не воспринимают архитектуру как часть культурной жизни общества и нашей истории.



Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее.



Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть! Вас ждёт увлекательное путешествие по Верхнему городу — самому элитному району с дачами в стиле эклектики и модерн.