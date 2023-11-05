Вас ждёт увлекательное путешествие по Верхнему городу — самому элитному району Сочи. На прогулке мы совместим архитектуру, историю и гастрономию. Вы увидите потрясающую Приморскую набережную, отыщите редкие для города-курорта сталинки, побываете в кондитерской, где пьют кофе и заказывают десерты многие гастролирующие знаменитости.

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Описание

Что вас ожидает

Случается, люди не воспринимают архитектуру как часть культурной жизни общества и нашей истории. Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее. Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть!

Путешествуя по историческому центру города, вы узнаете, что продавали в первой городской аптеке, что за ценное растение росло на месте грандиозного Зимнего театра и почему в кондитерских такие вкусные десерты. А также:

Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты

Заглянете в окна старого дома первого аптекаря и узнаете сколько домов у него было

Поймёте, что происходило в здании первой переселенческой гостиницы

Оцените потрясающее наследие Н. Н. Мамонтова в стиле модерн — виллу Вера, запечатлённую в кадрах немого кино

Кроме того, на маршруте мы встретим редкие для Сочи сталинки в стиле модернизированного неоклассицизма и знаменитый дом Долинского дореволюционной постройки. А закончим наше путешествие в кафе на крыше с отличной кухней и потрясающим видом на вечерний Сочи.

Организационные детали