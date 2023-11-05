Сочи на десерт

Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу

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Вас ждёт увлекательное путешествие по Верхнему городу — самому элитному району Сочи. На прогулке мы совместим архитектуру, историю и гастрономию.

Вы увидите потрясающую Приморскую набережную, отыщите редкие для города-курорта сталинки, побываете в кондитерской, где пьют кофе и заказывают десерты многие гастролирующие знаменитости.
Сочи на десерт
Сочи на десерт
Сочи на десерт
Сочи на десерт
Сочи на десерт
Сочи на десерт
Сочи на десерт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Случается, люди не воспринимают архитектуру как часть культурной жизни общества и нашей истории. Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее. Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть!

Путешествуя по историческому центру города, вы узнаете, что продавали в первой городской аптеке, что за ценное растение росло на месте грандиозного Зимнего театра и почему в кондитерских такие вкусные десерты. А также:

  • Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты
  • Заглянете в окна старого дома первого аптекаря и узнаете сколько домов у него было
  • Поймёте, что происходило в здании первой переселенческой гостиницы
  • Оцените потрясающее наследие Н. Н. Мамонтова в стиле модерн — виллу Вера, запечатлённую в кадрах немого кино

Кроме того, на маршруте мы встретим редкие для Сочи сталинки в стиле модернизированного неоклассицизма и знаменитый дом Долинского дореволюционной постройки. А закончим наше путешествие в кафе на крыше с отличной кухней и потрясающим видом на вечерний Сочи.

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям от 12 лет. Маршрут достаточно протяжённый — нам предстоит пройти 5 км по пересечённой местности.
  • Заказ в кафе и кондитерской в стоимость не входит
  • Место встречи обговаривается отдельно после предоплаты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе улицы Театральной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Набережная
Популярные места
Необычные дома
Гастрономические

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