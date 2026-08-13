Случается, люди не воспринимают архитектуру как часть культурной жизни общества и нашей истории.
Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее.
Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть! Вас ждёт увлекательное путешествие по Верхнему городу — самому элитному району с дачами в стиле эклектики и модерн.
Зачем смотреть на камни? Но ведь именно камни могут рассказать многое о хозяевах, живших в них ранее.
Шедевров архитектуры Сочи осталось немного, но они есть, и на них стоит посмотреть! Вас ждёт увлекательное путешествие по Верхнему городу — самому элитному району с дачами в стиле эклектики и модерн.
Описание экскурсии
Мы начнём нашу прогулку от форта Александрия — места, где начинался Верхний город. Путешествуя по историческому центру Сочи, вы узнаете:
- зачем греки построили Эллинский спуск и какую ценность представляет стена дома греческого маклера Политиди
- какие дачи строили для себя сочинские старосты и семьи знаменитых людей Российской империи-Мамонтовых и Юсуповых
- что необычное продавали в первой городской аптеке
А также:
- Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты
- Заглянете в окна старого дома первого аптекаря и узнаете сколько домов у него было
- Поймёте, что происходило в здании сочинского старосты Прилукова после её национализации
- Оцените потрясающее наследие Н. Н. Мамонтова в стиле модерн — виллу Вера, запечатлённую в кадрах немого кино
Закончим наше путешествие в том месте, где когда-то, до революции заканчивался Сочи.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям от 12 лет. Маршрут простой, затяжных подъёмов и спусков не будет
- При желании можем сделать кофе-паузы. Заказ в кафе и кондитерской в стоимость не входит — каждый платит за себя отдельно
- Место встречи обговаривается отдельно после предоплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Театральной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепная экскурсия! Светлана открыла нам прекрасный город Сочи, мы с удовольствием погрузились в историю и прогулялись по невероятно живописному маршруту. Маршрут совершенно не утомительный, много зелени, великолепных парков, очень интересно было узнать про сочинский модерн и увидеть его примеры. Благодарим Светлану за интересную подачу материала, обязательно вернемся на следующие прогулки!
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Экскурсия очень понравилась! Интересные объекты и рассказы Светланы сформировали целостную картинку о старом Сочи, его истории и настоящем времени. впечатление от прогулки, конечно же, дополнила потрясающая погода, расцветающая природа и посещение кафе! Спасибо большое! ☀️💐
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Н
Экскурсия очень понравилась. Светлана прекрасный, эрудированный гид, рассказала много интересного о городе и его истории.
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Огромное спасибо Светлане!
Это была не просто прогулка, а настоящее погружение в историю города. Экскурсия получилась очень информативной и емкой, при этом прошла на одном дыхании.
Особый восторг — маршрут. Мы посетили
Это была не просто прогулка, а настоящее погружение в историю города. Экскурсия получилась очень информативной и емкой, при этом прошла на одном дыхании.
Особый восторг — маршрут. Мы посетили
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В
Отличная пешая экскурсия. Много интересного(локации). Спасибо доброжелательному гиду Светлане!
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Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
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