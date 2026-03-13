Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по архитектурным жемчужинам Сочи.
Откроем вам уникальные страницы истории через призму зданий и сооружений, которые стали символами эпох и стилей.
Вас ждет не только знакомство с культурным
Откроем вам уникальные страницы истории через призму зданий и сооружений, которые стали символами эпох и стилей.
Вас ждет не только знакомство с культурным
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей
- 👀 Секретные места и скрытые уголки
- 🎭 Интересные рассказы о знаменитых личностях
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для архитектурной экскурсии по Сочи и окрестностям - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть дожди, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Видовая башня
- Кафедральный храм Равноапостольного князя Владимира
- Морской вокзал
- Зимний театр
- Дом градоначальника
- Старейшая гостиница города
- Дом Юсуповых
- Дача Сталина
- Арки Малого Ахуна
- Дача полковника Квитко
Описание экскурсии
Достопримечательности и их стили
- Мы начнем экскурсию с видовой башни в центре Сочи, поэтому у вас сразу сложится представление о городском планировании и о том, как Сочи менялся на протяжении своей жизни. Здесь по желанию можно попить кофе.
- Следующий пункт маршрута — красивейший кафедральный храм Равноапостольного князя Владимира, образец неовизантийской архитектуры.
- В историческом центре вас ждут величественные символы Сочи — Морской вокзал и Зимний театр — шедевры фундаментального неоклассицизма. Найдем также дом градоначальника, старейшую гостиницу города и дом Юсуповых. На задворках Зимнего театра найдем секретный садик, который гости обычно обходят стороной, хотя именно здесь ковался неповторимый Сочинский стиль озеленения, за который Сочи в 1979м году получил госпремию РСФСР в области архитектуры.
- Затем мы проедем до дачи Сталина, где вы познакомитесь со скромной архитектурой сталинского конструктивизма, узнаете секреты планировки дачи, всю правду о зеленом цвете сталинских дач, почему в ней невозможно было никого подслушать, почему у Сталина было три спальни и где ночевал глава его охраны. Узнаем, сколько раз Сталин бывал в Сочи, почему Сталин никогда не купался в море и почему интерьер его дачи так сильно напоминает интерьер кремлевского кабинета.
- Из полумрака сталинской дачи перенесемся в солнечную Сочифорнию — место, где живут влюбленные в море люди. Это знаменитые арки Малого Ахуна, похожие на арки из заставки сериала «Санта-Барбара». Здесь пьют коктейли с видом на дельфинов и жарят шашлык в морских брызгах. И здесь тоже живут сочинцы.
- Затем мы проедем через квартал сочинских богачей, который выглядит как Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции.
Архитектурные особенности и любопытные факты
Что за фигуры стоят на здании Морвокзала? Сколько стоили санатории сталинской и хрущевской эпохи? За 4 часа я расскажу самое занимательное об облике Сочи. Вы познакомитесь с разными видами ордеров и заново откроете для себя архитекторов, которые творили в нашем городе. Кроме того, поймете, почему Сочи так называется, из-за чего железная дорога обошла стороной центр и чем различаются Сочи сталинский и путинский.
Организационные детали
- Между объектами мы перемещаемся на автомобиле. Экскурсия состоится в любую погоду.
- Дополнительные расходы: видовая башня — 100 ₽, дача Сталина — 800 ₽.
- Экскурсию можно продлить, добавив башню Ахун (стоимость в этом случае уточняется)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Платановой аллее в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2511 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
Удобно, что проводится в любое время в течение дня.
Но в своих собственных интересах, чтобы время было светлое, т. к. в городе Сочи действительно темные ночи.)) Но общего впечатления от экскурсии это не испортило.
Практически все значимые точки города показаны. Транспорт удобный, маршрут продуманный.
Редко хвалю в экскурсиях всё, но здесь замечаний не было никаких.
Спасибо Антону.
Удобно, что проводится в любое время в течение дня.
Но в своих собственных интересах, чтобы время было светлое, т. к. в городе Сочи действительно темные ночи.)) Но общего впечатления от экскурсии это не испортило.
Практически все значимые точки города показаны. Транспорт удобный, маршрут продуманный.
Редко хвалю в экскурсиях всё, но здесь замечаний не было никаких.
Спасибо Антону.
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Г
Антон - увлечённый сочинский краевед, обладающий обширной информацией о городе и крае. Он заинтересован в том, чтобы слушатели разделили его любовь к Сочи, поняли город, его архитектурные особенности. Антон даже превысил отведенное на экскурсию время, показав нам массу интересных мест в городе и его окрестностях. Рекомендуем архитектурную экскурсию Антона всем, кто хочет узнать больше о Сочи.
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Классная экскурсия! Все понравилось! Антон конечно владеет материалом, чувствуется исторический бэкграунд😊👍
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М
Прекрасный экскурсовод, живущий своим делом.
Невероятная экскурсия.
Познавательно, насыщенно и с душой к городу Сочи)
Невероятная экскурсия.
Познавательно, насыщенно и с душой к городу Сочи)
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С
Потрясающая экскурсия с Антоном! Увидели Сочи с новой стороны: от знаменитой дачи Сталина до скрытых локаций, которые точно не найдёшь на туристических картах. Рассказы Антона — захватывающие, маршрут — идеальный. 10/10, однозначно рекомендую!
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Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже много где побывали, много чего узнали. Но все-равно большая часть информации оказалась для нас
+2
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