Мои заказы

Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям

Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по архитектурным жемчужинам Сочи.

Откроем вам уникальные страницы истории через призму зданий и сооружений, которые стали символами эпох и стилей.

Вас ждет не только знакомство с культурным
читать дальшеуменьшить

наследием города, но и возможность увидеть, как искусство архитектуры отражает изменения времени.

От видовой башни до дачи Сталина, от секретных садиков до сочинского модерна - каждый объект расскажет свою уникальную историю. Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на Сочи под совершенно новым углом

5
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные стили
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей
  • 👀 Секретные места и скрытые уголки
  • 🎭 Интересные рассказы о знаменитых личностях

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для архитектурной экскурсии по Сочи и окрестностям - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть дожди, но это компенсируется меньшим количеством туристов. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям

Что можно увидеть

  • Видовая башня
  • Кафедральный храм Равноапостольного князя Владимира
  • Морской вокзал
  • Зимний театр
  • Дом градоначальника
  • Старейшая гостиница города
  • Дом Юсуповых
  • Дача Сталина
  • Арки Малого Ахуна
  • Дача полковника Квитко

Описание экскурсии

Достопримечательности и их стили

  • Мы начнем экскурсию с видовой башни в центре Сочи, поэтому у вас сразу сложится представление о городском планировании и о том, как Сочи менялся на протяжении своей жизни. Здесь по желанию можно попить кофе.
  • Следующий пункт маршрута — красивейший кафедральный храм Равноапостольного князя Владимира, образец неовизантийской архитектуры.
  • В историческом центре вас ждут величественные символы Сочи — Морской вокзал и Зимний театр — шедевры фундаментального неоклассицизма. Найдем также дом градоначальника, старейшую гостиницу города и дом Юсуповых. На задворках Зимнего театра найдем секретный садик, который гости обычно обходят стороной, хотя именно здесь ковался неповторимый Сочинский стиль озеленения, за который Сочи в 1979м году получил госпремию РСФСР в области архитектуры.
  • Затем мы проедем до дачи Сталина, где вы познакомитесь со скромной архитектурой сталинского конструктивизма, узнаете секреты планировки дачи, всю правду о зеленом цвете сталинских дач, почему в ней невозможно было никого подслушать, почему у Сталина было три спальни и где ночевал глава его охраны. Узнаем, сколько раз Сталин бывал в Сочи, почему Сталин никогда не купался в море и почему интерьер его дачи так сильно напоминает интерьер кремлевского кабинета.
  • Из полумрака сталинской дачи перенесемся в солнечную Сочифорнию — место, где живут влюбленные в море люди. Это знаменитые арки Малого Ахуна, похожие на арки из заставки сериала «Санта-Барбара». Здесь пьют коктейли с видом на дельфинов и жарят шашлык в морских брызгах. И здесь тоже живут сочинцы.
  • Затем мы проедем через квартал сочинских богачей, который выглядит как Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции.

Архитектурные особенности и любопытные факты

Что за фигуры стоят на здании Морвокзала? Сколько стоили санатории сталинской и хрущевской эпохи? За 4 часа я расскажу самое занимательное об облике Сочи. Вы познакомитесь с разными видами ордеров и заново откроете для себя архитекторов, которые творили в нашем городе. Кроме того, поймете, почему Сочи так называется, из-за чего железная дорога обошла стороной центр и чем различаются Сочи сталинский и путинский.

Организационные детали

  • Между объектами мы перемещаемся на автомобиле. Экскурсия состоится в любую погоду.
  • Дополнительные расходы: видовая башня — 100 ₽, дача Сталина — 800 ₽.
  • Экскурсию можно продлить, добавив башню Ахун (стоимость в этом случае уточняется)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Платановой аллее в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2511 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
2
1
Владилена
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
Удобно, что проводится в любое время в течение дня.
Но в своих собственных интересах, чтобы время было светлое, т. к. в городе Сочи действительно темные ночи.)) Но общего впечатления от экскурсии это не испортило.

Практически все значимые точки города показаны. Транспорт удобный, маршрут продуманный.
Редко хвалю в экскурсиях всё, но здесь замечаний не было никаких.
Спасибо Антону.
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Антон - увлечённый сочинский краевед, обладающий обширной информацией о городе и крае. Он заинтересован в том, чтобы слушатели разделили его любовь к Сочи, поняли город, его архитектурные особенности. Антон даже превысил отведенное на экскурсию время, показав нам массу интересных мест в городе и его окрестностях. Рекомендуем архитектурную экскурсию Антона всем, кто хочет узнать больше о Сочи.
Вам был полезен этот отзыв?
Ерёмина
Классная экскурсия! Все понравилось! Антон конечно владеет материалом, чувствуется исторический бэкграунд😊👍
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасный экскурсовод, живущий своим делом.
Невероятная экскурсия.

Познавательно, насыщенно и с душой к городу Сочи)
Прекрасный экскурсовод, живущий своим делом.
Прекрасный экскурсовод, живущий своим делом.
Прекрасный экскурсовод, живущий своим делом.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Потрясающая экскурсия с Антоном! Увидели Сочи с новой стороны: от знаменитой дачи Сталина до скрытых локаций, которые точно не найдёшь на туристических картах. Рассказы Антона — захватывающие, маршрут — идеальный. 10/10, однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже много где побывали, много чего узнали. Но все-равно большая часть информации оказалась для нас
читать дальшеуменьшить

интересной. Антон профессионально рассказывал об архитектурных особенностях города.
Начали экскурсию с посещения кафедрального храма Равноапостольного князя Владимира, узнали, почему данный архитектурный объект является типичным сочинским. Побывали внутри.
Посетили Морвокзал и Зимний театр, узнали об особенностях их строений, а так же других архитектурных объектах города. Жаль садик остался вне поля нашего зрения, но будет повод посетить его весной, например.
Посетили знаменитую лестницу событий, форт Александрию и собор Архангела Михаила. Все это под интересный рассказ Антона.
Проехали квартал сочинских богачей, оценили виды, которыми они наслаждаются. И альтернативу им, Сочифорнию, где живут люди в гаражах для лодок, но наслаждаются жизнью вблизи к морю.
Ну и финальным аккордом стала дача Сталина. Полумрак которой дополнился разразившейся непогодой.
Машине Антона очень досталось, хотя изначально она аж блестела чистотой.
После экскурсии Антон любезно отвез нас на вокзал со всем наших багажом. Спасибо большое, Антон, за проведенное с нами время, за интересную и познавательную информацию, за красивые локации.

Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже+2
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Посетили экскурсию в последний день перед отъездом, 19 октября. Это была вторая экскурсия с Антоном. Уже
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям»

Сочи - город сталинских дворцов
На машине
4 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
Посетите программу, углубляющую тему сталинской архитектуры и интерьеров дач
Начало: Зимний театр
Глубокое раскрытие сталинского ампира и дачной архитектуры - естественное продолжение главной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
На машине
5 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Выделите полдня, чтобы охватить все главные городские объекты Большого Сочи
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Широкая обзорная программа по главным достопримечательностям города - логичная альтернатива для расширения знакомства
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
На машине
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Запланируйте неспешную поездку по природным и архитектурным локациям региона
Комбинирует архитектуру и природные виды - подойдёт тем, кто хочет сбалансировать городской и природный контекст
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
На машине
9 часов
118 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Выберите автомобильный маршрут для комфортного обзора городских памятников
Начало: От вашего отеля
Формат на авто похож по удобству и темпам - позволяет увидеть много объектов за короткое время
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
от 11 990 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
-10%
до 30 августа
от 9000 ₽ за экскурсию