Однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Вы насладитесь незабываемыми видами на высокогорное озеро Рица, посетите живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываете на Чабгарском карнизе, увидите Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии. Организационные детали • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении;

Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.

Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).

Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.

Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

• Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация:

Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.