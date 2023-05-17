Замечательное путешествие, которое позволит вам посетить в течении дня сразу несколько природных достопримечательностей горной Абхазии по пути к ее главной жемчужине.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Однодневное путешествие небольшой группой на комфортабельном минивене в сопровождении профессионального гида. Вы насладитесь незабываемыми видами на высокогорное озеро Рица, посетите живописные водопады Девичьи и Мужские слезы, побываете на Чабгарском карнизе, увидите Юпшарский каньон и многие другие природные достопримечательности Абхазии. Организационные детали • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении;
- Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
• Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация:
Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания.
Ежедневно с 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сбор группы
- Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Парк Принца Ольденбургского
- Колоннада
- Дегустация вина и мед
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Чабгарский карниз
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Озеро Рица
- Посещение пляжа в г. Гагре
- Возвращение на границу РФ
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт на время тура
- Трансфер из Адлера.
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица (700 руб. /взрослые 200 руб. /дети от 8 до 12-ти лет бесплатно/ для детей до 8 лет)
- Обед
- Трансфер из Сочи.
Место начала и завершения?
Ваше место проживание в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Hi+79165
17 мая 2023
Ш
Шазина
15 мар 2023
Экскурсия прошла на отлично, Абхазия впечатлила, гид всё рассказал и показал.
Рекомендую!
Рекомендую!
А
Андрей
17 янв 2023
Остались очень довольны. Впечатлили шикарные виды!
Спасибо большое гиду Тимуру, за прекрасное время провождение!
Спасибо большое гиду Тимуру, за прекрасное время провождение!
П
Павел
6 ноя 2022
Нашим экскурсоводом был Рашит. Отличная программа, очень много впечатлений. Дегустация вина, прогулка по саду- мандариновая роща, хурма, фейхоа и другие растения.
Живописные места, остановки в нестандартных местах. Все располагало к отличному настроению и отдыху. Отмечу, что все дорога и экскурсия займут не меньше 8 часов.
Живописные места, остановки в нестандартных местах. Все располагало к отличному настроению и отдыху. Отмечу, что все дорога и экскурсия займут не меньше 8 часов.
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