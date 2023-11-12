По следам Сталина в Сочи

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В данной экскурсии мы проедем и ознакомимся с рядом архитектурных сооружений, построенных по приказу Сталина, некоторые из них занесены в Юнеско и Красную книгу. Проедем ряд санаториев, посетим любимую дачу Сталина. Поднимемся на самую высокую точку в Сочи — гора Ахун.
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
По следам Сталина в Сочи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гора Ахун
  • Башня Ахун
  • Дача Сталина
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Санаторий Камелия
  • Центральный район Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сталин и советский ампир

Эта экскурсия по большей части предусмотрена для поклонников Сталина. Этого неординарного человека, кто-то его хвалит иные ругают, но при всем этом Сталин оставил большой след в истории Сочи. Неспроста самая любимая государственная дача, времён Советского союза, именно в Сочи. В данной экскурсии мы проедем и ознакомимся с рядом архитектурных сооружений построенный по приказу Сталина, некоторые из них занесены в Юнеско и Красную книгу. Проедем ряд санаториев, построенных по приказу Сталина в стиле неоклассицизма и так называемого Сталинский Ампир. Поднимемся на самую высокую точку в Сочи гора Ахун и посетим башню Ахун, построенные по приказу Сталина. И в завершении экскурсии посетим любимую дачу Сталина, где он проводил время по 2-3 месяца. Почему именно в Сочи находится любимая дача Вождя? На тот момент молодая страна (начало 30-х годов) и хлынул такой мощный поток капитала? На эти и ряд других вопросов Вы получите исчерпывающие ответы. Сочи откроется Вам с другой стороны. А кроме того, вас ждет экскурсия по центральному району Сочи. Будет интересно и увлекательно. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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