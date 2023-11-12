Описание

Сталин и советский ампир Эта экскурсия по большей части предусмотрена для поклонников Сталина. Этого неординарного человека, кто-то его хвалит иные ругают, но при всем этом Сталин оставил большой след в истории Сочи. Неспроста самая любимая государственная дача, времён Советского союза, именно в Сочи. В данной экскурсии мы проедем и ознакомимся с рядом архитектурных сооружений построенный по приказу Сталина, некоторые из них занесены в Юнеско и Красную книгу. Проедем ряд санаториев, построенных по приказу Сталина в стиле неоклассицизма и так называемого Сталинский Ампир. Поднимемся на самую высокую точку в Сочи гора Ахун и посетим башню Ахун, построенные по приказу Сталина. И в завершении экскурсии посетим любимую дачу Сталина, где он проводил время по 2-3 месяца. Почему именно в Сочи находится любимая дача Вождя? На тот момент молодая страна (начало 30-х годов) и хлынул такой мощный поток капитала? На эти и ряд других вопросов Вы получите исчерпывающие ответы. Сочи откроется Вам с другой стороны. А кроме того, вас ждет экскурсия по центральному району Сочи. Будет интересно и увлекательно. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.