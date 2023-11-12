В данной экскурсии мы проедем и ознакомимся с рядом архитектурных сооружений, построенных по приказу Сталина, некоторые из них занесены в Юнеско и Красную книгу. Проедем ряд санаториев, посетим любимую дачу Сталина. Поднимемся на самую высокую точку в Сочи — гора Ахун.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Гора Ахун
- Башня Ахун
- Дача Сталина
- Санаторий Орджоникидзе
- Санаторий Камелия
- Центральный район Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сталин и советский ампирЭта экскурсия по большей части предусмотрена для поклонников Сталина. Этого неординарного человека, кто-то его хвалит иные ругают, но при всем этом Сталин оставил большой след в истории Сочи. Неспроста самая любимая государственная дача, времён Советского союза, именно в Сочи. В данной экскурсии мы проедем и ознакомимся с рядом архитектурных сооружений построенный по приказу Сталина, некоторые из них занесены в Юнеско и Красную книгу. Проедем ряд санаториев, построенных по приказу Сталина в стиле неоклассицизма и так называемого Сталинский Ампир. Поднимемся на самую высокую точку в Сочи гора Ахун и посетим башню Ахун, построенные по приказу Сталина. И в завершении экскурсии посетим любимую дачу Сталина, где он проводил время по 2-3 месяца. Почему именно в Сочи находится любимая дача Вождя? На тот момент молодая страна (начало 30-х годов) и хлынул такой мощный поток капитала? На эти и ряд других вопросов Вы получите исчерпывающие ответы. Сочи откроется Вам с другой стороны. А кроме того, вас ждет экскурсия по центральному району Сочи. Будет интересно и увлекательно. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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