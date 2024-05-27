Советский союз

Найдено 5 экскурсий в категории «СССР» в Сочи, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«А также подниметесь на высшую точку прибрежного Сочи — гору Ахун — по шоссе, построенному по указанию Сталина всего за 102 дня и полюбуетесь городом со смотровой башни»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Осмотрим кабинеты, обшитые деревом, посетим каминный зал, в котором пивали и Берия, и Маленков, и Хрущев, и Микоян — да вся политическая элита СССР»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Гора Ахун и дача Сталина
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
«Одной из достопримечательностей горы является смотровая башня, построенная в 1936 году по приказу Сталина»
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900 за человека
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
«Неспроста самая любимая государственная дача, времён Советского союза, именно в Сочи»
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
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    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    Впервые в Сочи
    Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Впервые в Сочи
    Илья очень знающий экскурсовод, рассказывал не по шаблону, подстраивается под интересы слушателей. Очень понравились водопады.
  • Л
    Любовь
    4 мая 2024
    Обзорный тур по Сочи с гидом: гора Ахун, Дача Сталина, Морпорт
    Экскурсия очень понравилась, насыщенная программа, интересные рассказы от гида Ларисы) Ахун-очень красивое, живописное место, советую посетить колесо обозрения открываются очень красивые виды с горы. Красивая башня, жаль что сейчас она закрыта для посещения. В целом очень все понравилось 😊
  • В
    Валентин
    26 апреля 2024
    Впервые в Сочи
    Авторская интересная экскурсия с гибким гидом
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Всем привет) Побывала на индивидуальной авторской экскурсии Сочи и Сталин и ни на сколько не пожалела! Это было просто потрясающе! Столько информации интересной
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    и вкусной я еще никогда не получала, ни на одной экскурсии! Ирина, спасибо вам огромное❤️ Просто ваша экскурсия в самое сердце❤️ Съездили на гору Ахун, на дачу Сталина, в Мацесту И все это время был потрясающий рассказ о Жизни как страны, города, так и о Сталине. Отдельно интересно было отвечать на вопросы экскурсовода (небольшая викторина), ответы которых ты не знаешь, но попадаешь в цель🙈 Ирина спасибо вам за этот прекрасный, сказочный день❤️

    Всем привет)Всем привет)Всем привет)
  • Н
    Наталия
    13 апреля 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Это лучшая экскурсия в моей жизни, все на высшем уровне: знания, любовь к родному городу, чуткое отношение к клиентам. Не удивительно, что Ирина, видимо, один из самых востребованных гидов. Большое ей спасибо!
  • А
    Андрей
    30 марта 2024
    Сочи - город сталинских дворцов
    Непринужденный формат экскурсии. Экскурсовод учла все наши пожелания по времени и маршруту, посоветовала другие места к посещению.
  • Л
    Людмила
    28 марта 2024
    Сочи - город сталинских дворцов
    Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине!
    Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине!
  • В
    Вера
    11 марта 2024
    Сочи - город сталинских дворцов
    Встретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на что смотреть, интересно слушать гида, а так же побывали на даче Сталина, так же обошли зимний театр, все понравилось. Спасибо
    Встретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на чтоВстретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на чтоВстретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на чтоВстретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на чтоВстретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на что

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «СССР»

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  3. Сочи - город сталинских дворцов
  4. Гора Ахун и дача Сталина
  5. По следам Сталина в Сочи
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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "СССР" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 13 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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