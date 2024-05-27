1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«А также подниметесь на высшую точку прибрежного Сочи — гору Ахун — по шоссе, построенному по указанию Сталина всего за 102 дня и полюбуетесь городом со смотровой башни»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Осмотрим кабинеты, обшитые деревом, посетим каминный зал, в котором пивали и Берия, и Маленков, и Хрущев, и Микоян — да вся политическая элита СССР»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
«Одной из достопримечательностей горы является смотровая башня, построенная в 1936 году по приказу Сталина»
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
«Неспроста самая любимая государственная дача, времён Советского союза, именно в Сочи»
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 мая 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
- ООлег19 мая 2024Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
- ЮЮлия5 мая 2024Илья очень знающий экскурсовод, рассказывал не по шаблону, подстраивается под интересы слушателей. Очень понравились водопады.
- ЛЛюбовь4 мая 2024Обзорный тур по Сочи с гидом: гора Ахун, Дача Сталина, МорпортЭкскурсия очень понравилась, насыщенная программа, интересные рассказы от гида Ларисы) Ахун-очень красивое, живописное место, советую посетить колесо обозрения открываются очень красивые виды с горы. Красивая башня, жаль что сейчас она закрыта для посещения. В целом очень все понравилось 😊
- ВВалентин26 апреля 2024Авторская интересная экскурсия с гибким гидом
- ММария23 апреля 2024Всем привет) Побывала на индивидуальной авторской экскурсии Сочи и Сталин и ни на сколько не пожалела! Это было просто потрясающе! Столько информации интересной
- ННаталия13 апреля 2024Это лучшая экскурсия в моей жизни, все на высшем уровне: знания, любовь к родному городу, чуткое отношение к клиентам. Не удивительно, что Ирина, видимо, один из самых востребованных гидов. Большое ей спасибо!
- ААндрей30 марта 2024Непринужденный формат экскурсии. Экскурсовод учла все наши пожелания по времени и маршруту, посоветовала другие места к посещению.
- ЛЛюдмила28 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо Ирине!
- ВВера11 марта 2024Встретились у мор порта, Ирина на автомобиле. Побывали в мацесте, интересно, но особо не на что смотреть, интересно слушать гида, а так же побывали на даче Сталина, так же обошли зимний театр, все понравилось. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «СССР»
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