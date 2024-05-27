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и вкусной я еще никогда не получала, ни на одной экскурсии! Ирина, спасибо вам огромное❤️ Просто ваша экскурсия в самое сердце❤️ Съездили на гору Ахун, на дачу Сталина, в Мацесту И все это время был потрясающий рассказ о Жизни как страны, города, так и о Сталине. Отдельно интересно было отвечать на вопросы экскурсовода (небольшая викторина), ответы которых ты не знаешь, но попадаешь в цель🙈 Ирина спасибо вам за этот прекрасный, сказочный день❤️