1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
«В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«Музей «Дача Сталина»: взрослый — 450 рублей, дети 7-13 лет — 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Дача Сталина в Сочи — вы осмотрите снаружи и при желании посетите музейный комплекс на территории санатория, где вождь регулярно отдыхал и лечился от ревматизма с конца 1920-х годов»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«Сегодня она превращена в музей, где почти всё не менялось с момента последнего приезда Иосифа Сталина»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
«В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Здесь вам проведёт экскурсию музейный гид»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Кроме того, вы рассмотрите нарядный Морской вокзал и здание Художественного музея — бывшего дома Уполномоченного ЦИК партии»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
«Прогулка продолжится в одном из самых атмосферных и романтичных мест Сочи — доме-музее легендарной оперной певицы Валерии Барсовой»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Входные билеты в музеи не входят в стоимость — 150-200 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
«А после переместимся в субтропики в саду-музее «Дерево Дружбы»: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве»
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора, директора и организатора этого музея»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
«Музей керамики Юрия Новикова был создан художником в 1997 г»
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Тематические музеи и святые места»
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
«Здесь ждут гостей в доме-музее Иуды Антоновича Кошмана, «отца» сочинского чая»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«Вы осмотрите ее снаружи и при желании посетите музейный комплекс, в котором по сей день старательно сохранена вся обстановка тех времен, когда на отдых приезжал И»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
«Посетив музей, вы узнаете, как оно стало одним из центров армянской культуры и единственным этнографическим центром амшенских армян»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«Посетите арт-галерею, где установлен знак, обозначающий нулевой километр Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
«Музей Гарри Поттера — это пространство с экспонатами, фотозонами, спецэффектами и интерактивными играми»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана — вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: в районе остановки Гостиница Сочи
«Мы встретимся на площади Искусств, у нарядного Художественного музея»
Расписание: ежедневно в 14:30
700₽ за человека
Групповая
9 часов
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
4 300₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4.5 часа
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
- ЕЕлена2 июня 2024Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
- ВВиктория1 июня 2024Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
- ННаталья29 мая 2024Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!
- ЮЮАА29 мая 2024Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и
- ММарина27 мая 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
- MMILYAUSHA27 мая 2024Все понравилось, красота рекомендую
- ММаксим25 мая 2024Все очень хорошо! Не жалко ни потраченного времени, ни денег! Отличный вариант для ознакомления с окрестностями Сочи!
- ММарина23 мая 2024Всё очень интересно. Много новых для меня фактов об истории Сочи. Время пролетело незаметно. Удобная подача, всё на позитиве 👍 Спасибо! Рекомендую!
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