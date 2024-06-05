Музеи и искусство Сочи

Найдено 41 экскурсия в категории «Музеи» в Сочи, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
«В доме-музее Иуды Кошмана поговорим о человеке с непростой судьбой, доказавшем всему миру, что в Сочи можно выращивать и производить лучший чай»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«Музей «Дача Сталина»: взрослый — 450 рублей, дети 7-13 лет — 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Дача Сталина в Сочи — вы осмотрите снаружи и при желании посетите музейный комплекс на территории санатория, где вождь регулярно отдыхал и лечился от ревматизма с конца 1920-х годов»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«Сегодня она превращена в музей, где почти всё не менялось с момента последнего приезда Иосифа Сталина»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
«В местном музее в русском стиле вы увидите коллекцию продукции, ремесленные изделия и даже уменьшенную копию заповедника Кижи»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Едем на горное озеро Рица из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Здесь вам проведёт экскурсию музейный гид»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Кроме того, вы рассмотрите нарядный Морской вокзал и здание Художественного музея — бывшего дома Уполномоченного ЦИК партии»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
«Прогулка продолжится в одном из самых атмосферных и романтичных мест Сочи — доме-музее легендарной оперной певицы Валерии Барсовой»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Входные билеты в музеи не входят в стоимость — 150-200 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
«А после переместимся в субтропики в саду-музее «Дерево Дружбы»: приготовьтесь убедиться, что лимоны, грейпфруты, памплемусы и апельсины могут расти на одном дереве»
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
690 за человека
Сочи Автодром и музей Ника Панули
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
«В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора, директора и организатора этого музея»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
«Музей керамики Юрия Новикова был создан художником в 1997 г»
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«Тематические музеи и святые места»
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
12 отзывов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
«Здесь ждут гостей в доме-музее Иуды Антоновича Кошмана, «отца» сочинского чая»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
150 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«Вы осмотрите ее снаружи и при желании посетите музейный комплекс, в котором по сей день старательно сохранена вся обстановка тех времен, когда на отдых приезжал И»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000 за человека
Обзор всех самых известных достопримечательностей Сочи за 4 часа
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
«Посетив музей, вы узнаете, как оно стало одним из центров армянской культуры и единственным этнографическим центром амшенских армян»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
«Посетите арт-галерею, где установлен знак, обозначающий нулевой километр Сочи»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
«Музей Гарри Поттера — это пространство с экспонатами, фотозонами, спецэффектами и интерактивными играми»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
«Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана — вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека
Сочи - город мечты
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
116 отзывов
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: в районе остановки Гостиница Сочи
«Мы встретимся на площади Искусств, у нарядного Художественного музея»
Расписание: ежедневно в 14:30
700 за человека
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
4 300 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека
Сочи для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Гора Ахун и дача Сталина
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900 за человека
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.
По сталинским местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
    читать дальше

    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
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    рада, что остановилась именно на выборе её услуг. Она сделала мою поездку по-настоящему незабываемой, начиная от интересного и не заезжанного рассказа экскурсовода, до невероятно красивейших фотографий, которые я получила через рекордно быстрое время! Подсказывает как встать, выбирает очень красивые локации, и не торопит. Успеваешь всё: насладиться природой, послушать историю, сфотографироваться и даже попить чай. 5 часов экскурсии достаточно много, но ты настолько наслаждаешься каждой минутой, что даже не замечаешь как проходит время! Женя, спасибо тебе огромное за поездку! До новых встреч!

    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
    Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!
  • Ю
    ЮАА
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и
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    даже забрали из отеля. Все понравилось, очень организованно. Поплавали на теплоходе, посетили дачу Сталина и гору Ахун. Вид с колеса обозрения на горе просто невероятный. Жаль, что не попали на водопад, оказывается эта опция только для тех, кто из Сочи стартует, а мы из Сириуса ехали. Цены нужно уточнять на месте, потому что на сайте не всегда актуальные.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
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    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого
  • M
    MILYAUSHA
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Все понравилось, красота рекомендую
  • М
    Максим
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Все очень хорошо! Не жалко ни потраченного времени, ни денег! Отличный вариант для ознакомления с окрестностями Сочи!
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Сочи - город мечты
    Всё очень интересно. Много новых для меня фактов об истории Сочи. Время пролетело незаметно. Удобная подача, всё на позитиве 👍 Спасибо! Рекомендую!
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Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Впервые в Сочи
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
  4. Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
  5. Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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