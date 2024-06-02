М Марина Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.

Н Наталья Обзорная автобусная экскурсия по Сочи Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!

Ю ЮАА Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» читать дальше даже забрали из отеля. Все понравилось, очень организованно. Поплавали на теплоходе, посетили дачу Сталина и гору Ахун. Вид с колеса обозрения на горе просто невероятный. Жаль, что не попали на водопад, оказывается эта опция только для тех, кто из Сочи стартует, а мы из Сириуса ехали. Цены нужно уточнять на месте, потому что на сайте не всегда актуальные. Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и

М Марина Авторская экскурсия «Сочи и Сталин» читать дальше благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов! Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,

M MILYAUSHA Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» Все понравилось, красота рекомендую

М Максим Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» Все очень хорошо! Не жалко ни потраченного времени, ни денег! Отличный вариант для ознакомления с окрестностями Сочи!

К Кристина Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!

О Олег Впервые в Сочи Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!

А Алина Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям Интересный маршрут по главным достопримечательностям и оригинальным локациям, много красивых мест для фотосессий. Советуем всем, кто хочет посмотреть город с разных сторон))