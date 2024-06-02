1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Дачу Сталина в Сочи — личную резиденцию вождя, построенную в 1937 году»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«также по желанию можно забронировать индивидуальную экскурсию по даче Сталина — 1000 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«Музей «Дача Сталина»: взрослый — 450 рублей, дети 7-13 лет — 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Дача Сталина в Сочи — вы осмотрите снаружи и при желании посетите музейный комплекс на территории санатория, где вождь регулярно отдыхал и лечился от ревматизма с конца 1920-х годов»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«Дополнительно по желанию оплачиваются:— вход на дачу Сталина (500 руб»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Дача Сталина — Курортный проспект приведет вас к довольно аскетичному зеленому дому, который почти не изменился со времен жизни генералиссимуса»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Вы посетите правительственную дачу Сталина в Зеленой Роще, где рассмотрите предметы быта и интерьера, узнаете, как Сталин лечился после инсульта в Сочи и что ему помогло»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«, для прогулки на теплоходе нужен оригинал паспорта и свидетельства для детей), • Дача Сталина (взрослый 450, детский 250 руб/чел), • Обед, • Вход в башню Ахун (временно не работает)»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«Вы прогуляетесь по историческому центру, посетите одну из восемнадцати дач Сталина, подниметесь на самую высокую гору в центре Сочи и полюбуетесь панорамой окрестностей со смотровой площадки»
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
«Посетим место силы - гору Ахун, при желании прокатимся на самом высоком в Сочи колесе обозрения, дачу Сталина, источник Мацеста, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру»
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
«На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях»
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Затем едем на Дачу Сталина и Горбачева»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Дача Сталина, вход на территорию: взрослые — 450 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Можно дополнительно прокатиться через реку Бзыбь на тарзанке и посетить дачу Сталина, а также вкусно поесть с великолепным видом на красавицу Рицу»
4 300₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
«Далее нас ждет поездка в удивительный посёлок Мысра, где мы сначала посетим дачу Сталина, а потом у нас будет 15-ти минутная прогулка на катере до «острова» Шлыпра, где мы проведем остаток дня, отдыхая на пляже»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
«Отправившись сюда на экскурсию, вы сможете побывать на даче Сталина, увидеть его знаменитую бильярдную, домашний кинотеатр и кабинет»
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
«Ну а в конце тура нас ждет дача Сталина — одна из главных достопримечательностей города, где пересекаются прошлое и настоящее»
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
«И в завершении экскурсии посетим любимую дачу Сталина, где он проводил время по 2-3 месяца»
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«— дача Сталина (осмотр дома) — 500 руб»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
- ННаталья29 мая 2024Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!
- ЮЮАА29 мая 2024Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и
- ММарина27 мая 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
- MMILYAUSHA27 мая 2024Все понравилось, красота рекомендую
- ММаксим25 мая 2024Все очень хорошо! Не жалко ни потраченного времени, ни денег! Отличный вариант для ознакомления с окрестностями Сочи!
- ККристина22 мая 2024Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
- ООлег19 мая 2024Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
- ААлина7 мая 2024Интересный маршрут по главным достопримечательностям и оригинальным локациям, много красивых мест для фотосессий. Советуем всем, кто хочет посмотреть город с разных сторон))
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Антону!!! Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дача Сталина»
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