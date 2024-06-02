Экскурсии с посещением дачи Сталина из Сочи

Найдено 24 экскурсии в категории «Дача Сталина» в Сочи, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Дачу Сталина в Сочи — личную резиденцию вождя, построенную в 1937 году»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«также по желанию можно забронировать индивидуальную экскурсию по даче Сталина — 1000 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
«Музей «Дача Сталина»: взрослый — 450 рублей, дети 7-13 лет — 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Дача Сталина в Сочи — вы осмотрите снаружи и при желании посетите музейный комплекс на территории санатория, где вождь регулярно отдыхал и лечился от ревматизма с конца 1920-х годов»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
«Дополнительно по желанию оплачиваются:— вход на дачу Сталина (500 руб»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Едем на горное озеро Рица из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Дача Сталина — Курортный проспект приведет вас к довольно аскетичному зеленому дому, который почти не изменился со времен жизни генералиссимуса»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
Начало: В центре Сочи
«Вы посетите правительственную дачу Сталина в Зеленой Роще, где рассмотрите предметы быта и интерьера, узнаете, как Сталин лечился после инсульта в Сочи и что ему помогло»
Завтра в 10:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
«По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
150 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«, для прогулки на теплоходе нужен оригинал паспорта и свидетельства для детей), • Дача Сталина (взрослый 450, детский 250 руб/чел), • Обед, • Вход в башню Ахун (временно не работает)»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000 за человека
Обзор всех самых известных достопримечательностей Сочи за 4 часа
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«Вы прогуляетесь по историческому центру, посетите одну из восемнадцати дач Сталина, подниметесь на самую высокую гору в центре Сочи и полюбуетесь панорамой окрестностей со смотровой площадки»
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
«Посетим место силы - гору Ахун, при желании прокатимся на самом высоком в Сочи колесе обозрения, дачу Сталина, источник Мацеста, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру»
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
«На этой экскурсии я предлагаю осмотреть центральную часть города, познакомиться с его историей, увидеть Мацесту, гору Ахун, дачу Сталина, Орлиные скалы, побывать на чайных плантациях»
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
«Затем едем на Дачу Сталина и Горбачева»
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Дача Сталина, вход на территорию: взрослые — 450 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Можно дополнительно прокатиться через реку Бзыбь на тарзанке и посетить дачу Сталина, а также вкусно поесть с великолепным видом на красавицу Рицу»
4 300 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
«Далее нас ждет поездка в удивительный посёлок Мысра, где мы сначала посетим дачу Сталина, а потом у нас будет 15-ти минутная прогулка на катере до «острова» Шлыпра, где мы проведем остаток дня, отдыхая на пляже»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека
Гора Ахун и дача Сталина
Групповая
4.5 часа
Гора Ахун и дача Сталина
«Отправившись сюда на экскурсию, вы сможете побывать на даче Сталина, увидеть его знаменитую бильярдную, домашний кинотеатр и кабинет»
Расписание: Вторник, Суббота в 13:30
от 900 за человека
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
«Ну а в конце тура нас ждет дача Сталина — одна из главных достопримечательностей города, где пересекаются прошлое и настоящее»
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
По следам Сталина в Сочи
Индивидуальная
5 часов
По следам Сталина в Сочи
Начало: Ваш адрес
«И в завершении экскурсии посетим любимую дачу Сталина, где он проводил время по 2-3 месяца»
Расписание: Каждый день с 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
12 000 за всё до 8 чел.
По сталинским местам Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
По сталинским местам Сочи
Раскрыть тайны пребывания «вождя народов» на приморском курорте
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«— дача Сталина (осмотр дома) — 500 руб»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
9 799 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
    Отличная экскурсия, всё понравилось, гид - молодец!
  • Ю
    ЮАА
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Записалась на экскурсию спонтанно ночью перед самой экскурсией и очень рада, что мне очень быстро ответили, записали в группу и
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    даже забрали из отеля. Все понравилось, очень организованно. Поплавали на теплоходе, посетили дачу Сталина и гору Ахун. Вид с колеса обозрения на горе просто невероятный. Жаль, что не попали на водопад, оказывается эта опция только для тех, кто из Сочи стартует, а мы из Сириуса ехали. Цены нужно уточнять на месте, потому что на сайте не всегда актуальные.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
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    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого
  • M
    MILYAUSHA
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Все понравилось, красота рекомендую
  • М
    Максим
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
    Все очень хорошо! Не жалко ни потраченного времени, ни денег! Отличный вариант для ознакомления с окрестностями Сочи!
  • К
    Кристина
    22 мая 2024
    Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
    Позитивный настрой, легкость в общении очень важны в индивидуальной экскурсии, спасибо Сергею за ознакомление с Сочи с позиции жителя и с интересными фактами!
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    Впервые в Сочи
    Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
  • А
    Алина
    7 мая 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Интересный маршрут по главным достопримечательностям и оригинальным локациям, много красивых мест для фотосессий. Советуем всем, кто хочет посмотреть город с разных сторон))
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Антону!!! Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дача Сталина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Впервые в Сочи
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
  4. Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
  5. Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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