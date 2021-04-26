Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке

5
14 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Сочи
Маршрут будет легким, живописным и увлекательным — ведь вас ждут и исторические объекты, и зеленые аллеи, и морской бриз! Вы познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи и перенесетесь к истокам города.

Узнаете, как на курорт повлияли Сталин и Олимпиада, увидите памятники, полюбуетесь морским портом и получите ценные советы от местного жителя.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты

Что вас ожидает

Топ Сочи за 2 часа
Мы встретимся на площади Искусств, у нарядного Художественного музея. Затем вы увидите ключевые здания и памятники Сочи: якорь и пушку времен русско-турецкой войны, Золотое руно, памятник Высоцкому и даже дольмен (да-да, в самом центре города). Дотронетесь до истории 📖 — до стен Навагинского форта 19 века. В художественной галерее рассмотрите картины современных художников. Увидите изящный белокаменный собор Архангела Михаила и знаменитый Морской вокзал. По набережной прогуляетесь 👣 до маяка, а в конце откроете тайны железнодорожного вокзала.

О Сочи — живо и интересно
Я гид не только по профессии, но и по призванию, поэтому всегда стараюсь прочувствовать ваши интересы и могу рассказать о наших краях с разных сторон. Вы проследите путь Сочи: узнаете, как он стал городом, как развивался, как боролся с малярией. Услышите о плюсах и минусах Олимпиады-2014, а также получите полезные советы — как спланировать отдых в Большом Сочи, какие места стоит посетить и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • В группах от 4 человек используются аудио-гиды, при помощи которых вы сможете слушать меня в радиусе до 150 метров
  • Дополнительных расходов на маршруте нет
Начало и место завершения
🚩 в районе остановки «Гостиница Магнолия»
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты

Экскурсия проводится ежедневно в 15:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день! Меня зовут Анастасия, и я гид в одном из самых прекрасных городов нашей страны — Сочи. С удовольствием расскажу о каждом уголке гостеприимного Кавказа. Познакомлю с традициями и обычаями местного населения, которые сохранились с давних времён. Заряжу позитивом и подарю приятные впечатления о Сочи.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 реальных отзывов от туристов

26 апр 2021
Очень интересная, содержательная пешеходная экскурсия. Рекомендую для знакомства с городом
25 апр 2021
Хорошая экскурсия, продуманная, интересная. Очень понравился гид Анастасия. Время прошло не заметно, легко и приятно. Всем рекомендую!!!
22 апр 2021
Экскурсия чудесная, всё понравилось.
20 апр 2021
Экскурсия прошла замечательно, легко и непринужденно. Настя много и увлекательно рассказывала о городе, его истории, обычаях. Нам очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно.
18 апр 2021
Большое спасибо Анастасии за такую прекрасную и познавательную экскурсию! Мы с семьёй прекрасно провели время и узнали много нового!
18 апр 2021
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод позвонил заранее, напомнил о времени и месте встречи. Все прошло очень интересно и организованно ! Спасибо !
18 апр 2021
Отличная экскурсия!! Интересно и познавательно !!! Спасибо большое!
17 апр 2021
Экскурсия очень понравилась, всё прошло замечательно! Спасибо!
16 апр 2021
Экскурсовод очень харизматична, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, даёт советы по отдыху и другим интересным местам, делает фото в красивых местах. Мы были на экскурсии в день приезда, после чего стало легко и понятно что хотим посетить, увидеть. Спасибо большое Анастасии за море информации и позитивного настроения!
12 апр 2021
Добрый день! Хотелось бы более глубоких знаний истории города у гида!
5 апр 2021
Спасибо Насте за экскурсию! Сегодня лил дождь с самого утра. Настя все равно согласилась с нами погулять несмотря на проливной дождь и сильный ветер. Мы были единственные туристы в группе. До Экскурсии мы четыре дня провели в Сочи, но ничего про город не узнали. Сегодня была увлекательная и познавательная прогулка. Кроме исторических и географических фак-тов, были истории из современной жизни города и лайфхаки как провести дальше время в городе. Всем советуем :)
4 апр 2021
Спасибо большое Анастасии! Было интересно и время пролетело!
1 апр 2021
Экскурсия прошла бодро, интересно и на одном дыхании. Анастасия- прекрасный рассказчик, чудесный гид и просто хороший человек. Общение с ней уже большое удовольствие, так что если вы ещё думаете, с кем познавать Сочи, рекомендую Анастасию, не пожалеете 😉👌
28 мар 2021
Огромное спасибо Анастасия) Я очень доволен!!! Настя превосходный гид, я узнал много нового! Всем рекомендую, не пожалеете)

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