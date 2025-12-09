Путешествие начнётся прямо возле берегов бурлящей реки Мзымта. Вы сядете на двухместные квадроциклы CF MOTO 500 или CF MOTO 400L EPS 2024.
Проедете по ущелью среди густых лесов Кавказа, преодолеете нескольких глубоких бродов, крутых подъёмов и резких спусков. Будет много адреналина и незабываемых эмоций!
Проедете по ущелью среди густых лесов Кавказа, преодолеете нескольких глубоких бродов, крутых подъёмов и резких спусков. Будет много адреналина и незабываемых эмоций!
Описание экскурсии
- Перед выездом вы прочитаете, подпишете положение о технике безопасности и пройдёте инструктаж.
- Участникам от 18 лет можно поехать как за рулём, так и в качестве пассажира. Девушкам тоже можно за руль.
- Дети от 6 лет могут ехать пассажирами с сопровождающим взрослым или инструктором.
Организационные детали
- Стоимость — 6000 ₽ за единицу техники для двух человек. Если вы едете один — оплата за весь квадроцикл.
- В стоимость включены трансфер от села Казачий брод до места старта и обратно, аренда квадроцикла, работа инструктора, экипировка (шлем, джерси, по желанию — брезентовые штаны, резиновые сапоги и дождевики).
- Количество остановок — две (по необходимости больше).
- Есть бесплатная парковка, комфортная раздевалка, душевые, чистые полотенца.
- В поездке с вами буду я и другие инструкторы из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Казачий брод
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Сочи
Мы представляем самый масштабный прокат на юге России с 2014 года. Обучаем детей с 5 лет, взрослых, тренируем спортсменов. Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии в горы с опытными гидами по
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Водная прогулка
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: Курортный проспект
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивное ущелье реки Хоста
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины реки Мзымты (из Сочи)
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.