В одной экскурсии мы собрали все самое лучшее, что есть в Сочи.
Предлагаем отправиться в путешествие по самым красивым местам города и, слушая рассказы местного жителя, попробовать вино и чачу, местных улиток и черноморских рапанов, сыры, соленья, колбасы и другие деликатесы! А еще мы заедем на смотровые площадки, откуда открываются прекрасные виды на Мзымту, ущелья и взлетающие самолеты.
Описание экскурсииНа нашем маршруте по самым красивым местам Сочи будут «вкусные» и интересные локации: - Семейная винодельня с цветущим садом — вы попробуете до 10 видов домашних напитков из винограда (вино, чача, коньяк, настойки). А также черноморских рапанов, которых выловил и приготовил сам винодел. Вам также будут предложены разные локальные закуски - Самое старое кафе города — оно существует с 1993 года. Здесь можно полакомиться пышками и какао, как из детства (за доп. плату) - Фирменный магазин местной сыроварни — вы отведаете до 10 видов сыров из коровьего и козьего молока - Пивной завод — здесь варят 5 видов пенного (за доп. плату) - Рыбный магазин при форелевом хозяйстве — тут можно приобрести пресноводную и морскую закуску под пенный напиток (за доп. плату) - Горная пасека — вы продегустируете разные сорта мёда, в том числе краснополянский каштановый мёд, а также напитки на его основе - Минеральный источник с целебной водой — в её составе много микроэлементов, и даже мышьяк - Волшебный водопад — воду из него также можно пить. А ещё если загадать здесь желание — оно обязательно исполнится! - Смотровые площадки — на взлетающие и садящиеся самолёты, старое заброшенное Краснополянское шоссе, горную реку Мзымта и Ахштырское ущелье, на ущелье Ахцу и другие места - Живописное место на берегу реки — его очень любят местные жители. При желании тут можно пообедать (за доп. плату)
Суббота, воскресенье с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семейная винодельня
- Пивной завод
- Горная пасека
- Смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От автобусных остановок (первая Морской вокзал)
Завершение: До автобусных остановок
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
12 ноя 2025
Замечательня экскурсия. Получили массу положительных впечатлений! И гастрономических в том числе. Легка и позитивная экскурсия! Посмотрели очень много красивых мест.
А
Александ
30 авг 2025
Не большая группа. Гид провел экскурсию словно к нему приехали старые друзья попросили прокатить по интересным местам. Узнал много интересных фактов о городе и его истории.
И
Ирина
29 авг 2025
Я
Яна
26 июл 2025
Всем советую посетить данное место! Очень приятный гид и водитель Олег, дегустация прекрасная с большим видом закусок, а также помимо этого вас отвезут в очень красивые места, где можно классно пофоткаться на фоне гор, попробовать мед на пасеке и минеральную воду, увидеть над головой самолет и снять видео. Также по пути вам расскажут интересные истории. Очень Крутая экскурсия!
Е
Евгений
25 июл 2025
Н
Наталья
16 июн 2025
Очень все понравилось. Легко, не принужденно. Вкусное вино и закуски. Красивые места. Все доп. покупки по желанию
О
Оксана
3 июн 2025
Всем добрый день. Были с коллегами на экскурсии "Попробуй Сочи на вкус" и поняли, что это наш самый комфортный формат экскурсионной программы. Приятное общение, дружеская атмосфера, шикарное домашнее вино и закуски, которыми нас угостили хозяева, просто восторг! Остановки по желанию и необходимости (рассмотреть, сфотографироваться). Учитывались наши пожелания, что тоже очень приятно! Огромное спасибо, обязательно ещё раз воспользуемся Вашими услугами! Рекомендуем!!!
Т
Татьяна
29 мая 2025
Очень понравилась дегустация на винодельне: прекрасное вино, а также вкусные закуски в виде морепродуктов и местных угощений (вяленая хурма, турша, бамбук и т. д). Также посетили живописные локации и попробовали
З
Захаров
5 янв 2025
К сожалению, по сравнению с В гостях у винодела, это авансом
Плюс: Интересные локации, куда не повезут большие операторы
Минус: Минимальное участие ведущего. Привез, оставил, ждет.
И еще, ну как-то не тянет на такие деньги, опять же в сравнении с В гостях…
