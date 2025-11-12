Мои заказы

Попробовать Сочи на вкус (все включено)

Попробовать Сочи на вкус
В одной экскурсии мы собрали все самое лучшее, что есть в Сочи.

Предлагаем отправиться в путешествие по самым красивым местам города и, слушая рассказы местного жителя, попробовать вино и чачу, местных улиток и черноморских рапанов, сыры, соленья, колбасы и другие деликатесы! А еще мы заедем на смотровые площадки, откуда открываются прекрасные виды на Мзымту, ущелья и взлетающие самолеты.
4.8
9 отзывов
Попробовать Сочи на вкус (все включено)
Попробовать Сочи на вкус (все включено)
Попробовать Сочи на вкус (все включено)

Описание экскурсии

На нашем маршруте по самым красивым местам Сочи будут «вкусные» и интересные локации: - Семейная винодельня с цветущим садом — вы попробуете до 10 видов домашних напитков из винограда (вино, чача, коньяк, настойки). А также черноморских рапанов, которых выловил и приготовил сам винодел. Вам также будут предложены разные локальные закуски - Самое старое кафе города — оно существует с 1993 года. Здесь можно полакомиться пышками и какао, как из детства (за доп. плату) - Фирменный магазин местной сыроварни — вы отведаете до 10 видов сыров из коровьего и козьего молока - Пивной завод — здесь варят 5 видов пенного (за доп. плату) - Рыбный магазин при форелевом хозяйстве — тут можно приобрести пресноводную и морскую закуску под пенный напиток (за доп. плату) - Горная пасека — вы продегустируете разные сорта мёда, в том числе краснополянский каштановый мёд, а также напитки на его основе - Минеральный источник с целебной водой — в её составе много микроэлементов, и даже мышьяк - Волшебный водопад — воду из него также можно пить. А ещё если загадать здесь желание — оно обязательно исполнится! - Смотровые площадки — на взлетающие и садящиеся самолёты, старое заброшенное Краснополянское шоссе, горную реку Мзымта и Ахштырское ущелье, на ущелье Ахцу и другие места - Живописное место на берегу реки — его очень любят местные жители. При желании тут можно пообедать (за доп. плату)

Суббота, воскресенье с 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Семейная винодельня
  • Пивной завод
  • Горная пасека
  • Смотровые площадки
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От автобусных остановок (первая Морской вокзал)
Завершение: До автобусных остановок
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
А
Анна
12 ноя 2025
Замечательня экскурсия. Получили массу положительных впечатлений! И гастрономических в том числе. Легка и позитивная экскурсия! Посмотрели очень много красивых мест.
А
Александ
30 авг 2025
Не большая группа. Гид провел экскурсию словно к нему приехали старые друзья попросили прокатить по интересным местам. Узнал много интересных фактов о городе и его истории.
И
Ирина
29 авг 2025
Я
Яна
26 июл 2025
Всем советую посетить данное место! Очень приятный гид и водитель Олег, дегустация прекрасная с большим видом закусок, а также помимо этого вас отвезут в очень красивые места, где можно классно пофоткаться на фоне гор, попробовать мед на пасеке и минеральную воду, увидеть над головой самолет и снять видео. Также по пути вам расскажут интересные истории. Очень Крутая экскурсия!
Е
Евгений
25 июл 2025
Н
Наталья
16 июн 2025
Очень все понравилось. Легко, не принужденно. Вкусное вино и закуски. Красивые места. Все доп. покупки по желанию
О
Оксана
3 июн 2025
Всем добрый день. Были с коллегами на экскурсии "Попробуй Сочи на вкус" и поняли, что это наш самый комфортный формат экскурсионной программы. Приятное общение, дружеская атмосфера, шикарное домашнее вино и закуски, которыми нас угостили хозяева, просто восторг! Остановки по желанию и необходимости (рассмотреть, сфотографироваться). Учитывались наши пожелания, что тоже очень приятно! Огромное спасибо, обязательно ещё раз воспользуемся Вашими услугами! Рекомендуем!!!
Т
Татьяна
29 мая 2025
Очень понравилась дегустация на винодельне: прекрасное вино, а также вкусные закуски в виде морепродуктов и местных угощений (вяленая хурма, турша, бамбук и т. д). Также посетили живописные локации и попробовали
читать дальше

настоящую минеральную воду.
Единственный минус, но это скорее мои неверные ожидания: я была уверена, что также будут дегустации на сыроварне, пивоварне и на пасеке, а по факту туда привозят для закупок.
В целом, от экскурсии остались приятные впечатления, большое спасибо гиду Олегу за комфортное вождение и увлекательные рассказы!
В следующий приезд попробуем экскурсию "В гостях у винодела":)

З
Захаров
5 янв 2025
К сожалению, по сравнению с В гостях у винодела, это авансом
Плюс: Интересные локации, куда не повезут большие операторы
Минус: Минимальное участие ведущего. Привез, оставил, ждет.
И еще, ну как-то не тянет на такие деньги, опять же в сравнении с В гостях…

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии из Сочи

Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
22 ноя в 09:30
24 ноя в 17:00
9800 ₽ за всё до 6 чел.
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Сочи)
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендрарий и роща
Путешествие в мир природы Сочи: дендрарий с экзотическими растениями и заповедная тисо-самшитовая роща. Откройте для себя красоту и свежесть природы
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Отведать Сочи на вкус: всё включено
На машине
5 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Отведать Сочи на вкус: всё включено
Уникальная возможность попробовать лучшие блюда и напитки Сочи в компании местного жителя. Узнайте секреты приготовления и истории города
Начало: У морского вокзала Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
3900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи