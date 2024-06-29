1 чел.
По популярности
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
55003 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка в Сочи: улов и обед на борту
Морская рыбалка в Сочи - это возможность насладиться природой, поймать рыбу и отведать свежий улов, приготовленный прямо на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41003 485₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 13:00
3 июля в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Вас ждет увлекательная прогулка по Сочи, полная историй о знаменитых людях и живописных видах. Идеально для любителей истории и фотографий
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
80005 200₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1790016 110₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2390021 510₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 450₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 950₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 17:30
8 июля в 17:30
3 200₽ за человека
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
5 июля в 17:00
8 июля в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
30002 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
2.5 часа
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Узнать, как Сочи появился на карте Российской империи и стал городом мечты
Начало: В Морском порту
13001 235₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1690016 055₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 июня 2024Выбрали по отзывам и не пожалели! Очень интересная фотосессия с очень приятным фотографом Екатериной🌺 час в такой компании пролетел очень
- ИИрина27 июня 2024Экскурсия понравилась. Влада приятный, знающий и любящий свой город рассказчик. Экскурсия не утомительна, рекомендую всем любознательным!! Спасибо Владе за приятный вечер!
- ААнна27 июня 2024Была очень рада знакомству с Екатериной, приятно было общаться, интересно послушать, помогали с позированием, думаю фото будет супер! Спасибо!
- ААндрей24 июня 2024Капитальные красавчики!
- ААлександра20 июня 2024👍
- ТТатьяна20 июня 2024Прекрасная прогулка на яхте с алыми парусами, мне очень понравилось!
- УУльяна16 июня 2024Несмотря на то, что из-за погодных условий, рыбалка состоялась не с первого раза. Все прошло отлично. Рыбку наловили, накупались. Спасибо большое капитану!
- ВВладислав15 июня 2024Все было хорошо 👌🏻
- ИИраидаАлександровна13 июня 2024Экспресс-фотосессия замечательный вариант для тех кто не любит фотографироваться, позировать. Екатерина профессионал своего дела, прекрасно разбирается не только в позинге и локациях, но и в истории города. Очень познавательная фотосессия получилась 🤗 и это всего за 30 минут😁
- ССветлана10 июня 2024Рекомендую Екатерину и как фотографа и как очень приятного собеседника) вместе с фотосессией получила прогулку с рассказом о Сочи 😊
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