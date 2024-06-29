От Морского вокзала – экскурсии в Сочи

Найдено 30 экскурсий в категории «От Морского вокзала» в Сочи, цены от 1 235 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
17 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
55003 850 за всё до 4 чел.
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
Черноморская рыбалка в Сочи: улов и обед на борту
Морская рыбалка в Сочи - это возможность насладиться природой, поймать рыбу и отведать свежий улов, приготовленный прямо на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41003 485 за человека
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
147 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 13:00
3 июля в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Вас ждет увлекательная прогулка по Сочи, полная историй о знаменитых людях и живописных видах. Идеально для любителей истории и фотографий
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 000 за всё до 4 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
32 отзыва
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
скидка
35%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
80005 200 за всё до 2 чел.
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1790016 110 за всё до 8 чел.
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2390021 510 за всё до 7 чел.
На катере - по Чёрному морю
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
5 отзывов
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 000 за человека
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300 за человека
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: в субботу в 12:00
6 июля в 12:00
13 июля в 12:00
2 500 за человека
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
🛥 На яхте
Мини-группа
45 минут
7 отзывов
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 450 за человека
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
🛥 На яхте
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
68 отзывов
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900 за человека
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 950 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
Завтра в 17:30
8 июля в 17:30
3 200 за человека
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на двухпалубной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
5 июля в 17:00
8 июля в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
30002 400 за всё до 4 чел.
На яхте - в море
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
23 отзыва
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Узнать, как Сочи появился на карте Российской империи и стал городом мечты
Начало: В Морском порту
13001 235 за человека
Мастер-класс в Сочи под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: В Морском порту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на катере в Сочи
🚤 На катере
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на катере в Сочи
Начало: Морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300 за человека
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
1690016 055 за всё до 11 чел.
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 470 за человека
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 июня 2024
    Фотопрогулка по центральному Сочи
    Выбрали по отзывам и не пожалели! Очень интересная фотосессия с очень приятным фотографом Екатериной🌺 час в такой компании пролетел очень
    читать дальше

    быстро, узнали много нового о городе, посмотрели интересные локации и конечно получили массу эмоций от красивых фотографий, которые пришли буквально через пару дней! Спасибо большое за качественную работу и крутую организацию!

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  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    Солнечное Очарование Черноморских Историй
    Экскурсия понравилась. Влада приятный, знающий и любящий свой город рассказчик. Экскурсия не утомительна, рекомендую всем любознательным!! Спасибо Владе за приятный вечер!
  • А
    Анна
    27 июня 2024
    Фотопрогулка по центральному Сочи
    Была очень рада знакомству с Екатериной, приятно было общаться, интересно послушать, помогали с позированием, думаю фото будет супер! Спасибо!
  • А
    Андрей
    24 июня 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Капитальные красавчики!
    Капитальные красавчики!
  • А
    Александра
    20 июня 2024
    Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
    👍
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
    Прекрасная прогулка на яхте с алыми парусами, мне очень понравилось!
  • У
    Ульяна
    16 июня 2024
    Черноморская рыбалка
    Несмотря на то, что из-за погодных условий, рыбалка состоялась не с первого раза. Все прошло отлично. Рыбку наловили, накупались. Спасибо большое капитану!
  • В
    Владислав
    15 июня 2024
    Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
    Все было хорошо 👌🏻
  • И
    ИраидаАлександровна
    13 июня 2024
    Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
    Экспресс-фотосессия замечательный вариант для тех кто не любит фотографироваться, позировать. Екатерина профессионал своего дела, прекрасно разбирается не только в позинге и локациях, но и в истории города. Очень познавательная фотосессия получилась 🤗 и это всего за 30 минут😁
    Экспресс-фотосессия замечательный вариант для тех кто не любит фотографироваться, позировать. Екатерина профессионал своего дела, прекрасно разбираетсяЭкспресс-фотосессия замечательный вариант для тех кто не любит фотографироваться, позировать. Екатерина профессионал своего дела, прекрасно разбирается
  • С
    Светлана
    10 июня 2024
    Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
    Рекомендую Екатерину и как фотографа и как очень приятного собеседника) вместе с фотосессией получила прогулку с рассказом о Сочи 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «От Морского вокзала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Фотопрогулка по центральному Сочи
  2. Черноморская рыбалка
  3. Город-сказка Сочи
  4. Солнечное Очарование Черноморских Историй
  5. Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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