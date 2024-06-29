По популярности

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 17 отзывов Фотосессия в центре Сочи: история и красота Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы Начало: У Морского вокзала 5500 3 850 ₽ за всё до 4 чел.

15% скидка Мини-группа 3 часа 18 отзывов Черноморская рыбалка в Сочи: улов и обед на борту Морская рыбалка в Сочи - это возможность насладиться природой, поймать рыбу и отведать свежий улов, приготовленный прямо на борту Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус) Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 4100 3 485 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 147 отзывов Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды Начало: В Морском порту Сочи 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Солнечное Очарование Черноморских Историй Вас ждет увлекательная прогулка по Сочи, полная историй о знаменитых людях и живописных видах. Идеально для любителей истории и фотографий Начало: В районе Морского вокзала 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 32 отзыва Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа Начало: У Морского порта 6400 5 440 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах Начало: В Морском порту Сочи 8000 5 200 ₽ за всё до 2 чел.

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Морская прогулка на парусной яхте «Lilac» Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации Начало: В Центральном Морском порту Сочи 17900 16 110 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Только вы и море: аренда парусной яхты Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна Начало: В Центральном Морском порту Сочи 23900 21 510 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Мини-группа 1 час 5 отзывов На катере - по Чёрному морю Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть Начало: В морском порту Сочи Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 2 000 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 3 часа 9 отзывов Черноморская рыбалка и пикник в открытом море Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть Начало: У кассы №4 в Морском порту Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00 3 300 ₽ за человека

🛥 На яхте ⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 8 отзывов Исторический Сочи + морская прогулка Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами Начало: В Морском порту Сочи Расписание: в субботу в 12:00 2 500 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 5 отзывов Сочи: морская прогулка на белоснежном катере Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды Начало: В районе Морского вокзала 9 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 45 минут 7 отзывов Морская прогулка на роскошной яхте Princess Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт Расписание: Ежедневно 2 450 ₽ за человека

🛥 На яхте 🚤 На катере Мини-группа 1.5 часа 68 отзывов Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма от 1 900 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда яхты в Сочи Возможность насладиться морем и бризом без посторонних Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты 9 950 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Круиз 1 час 2 отзыва Морская прогулка на круизной яхте Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды Начало: В районе Морского вокзала 12 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мастер-класс по рисованию в Сочи Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине Начало: В районе Морского вокзала 3 200 ₽ за человека

🛥 На яхте Круиз 1 час 1 отзыв Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями Начало: В морском порту Сочи 14 500 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1 час 8 отзывов Морская прогулка на двухпалубной яхте Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе Начало: В Морском порту Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 2 отзыва Фотопрогулка по Морскому вокзалу Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи Начало: У Морского вокзала 6111 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 30 минут 7 отзывов Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке Начало: У Морпорта 3000 2 400 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1 час 23 отзыва На яхте - в море Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе Начало: У Центрального морского порта Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю Узнать, как Сочи появился на карте Российской империи и стал городом мечты Начало: В Морском порту 1300 1 235 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Мастер-класс в Сочи под парусом Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана Начало: В Морском порту 15 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда яхты Azimut 39 в Сочи Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт 16 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚤 На катере Мини-группа 45 минут Морская прогулка на катере в Сочи Начало: Морпорт Сочи Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма 2 300 ₽ за человека

🛥 На яхте 5% скидка Индивидуальная 1 час Прогулка на парусном катамаране «Омега» Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты Начало: От Морского вокзала 16900 16 055 ₽ за всё до 11 чел.

Мини-группа 1 час Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами Начало: В Морском порту Сочи Расписание: ежедневно в 16:00 2 470 ₽ за человека