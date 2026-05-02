Мы прогуляемся по главной арене Зимней Олимпиады-2014, увидим легендарные стадионы «Большой» и «Айсберг», и узнаем истории триумфов и рекордов.
А кульминацией станет незабываемое шоу поющих фонтанов у «Чаши Олимпийского огня», где струи воды взмывают на 70 метров в такт музыке.
Описание экскурсииПутешествие в сердце Игр 2014 Олимпийский парк — один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, расположен в прибрежном кластере на берегу Черного моря. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Самой яркой достопримечательностью Олимпийского парка является фонтан «Чаша Олимпийского Огня». Феерическое зрелище — шоу поющих и танцующих фонтанов — привлекает массу туристов. Шоу музыкальных фонтанов длится один час и проходит ежедневно. Вода в фонтане взметается в небо пневматическими установками на высоту 70 метров над уровнем зрительной зоны. Это просто незабываемое зрелище!
Ежедневно с 8:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Ваш алрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
