Мы совершим увлекательное путешествие в Абхазию - страну души или Апсны, так называют ее коренные жители. Эта страна - бриллиант в ожерелье курортов СССР и будущая жемчужина курортов Кавказа.

Сразу по пересечении границы нас встретят бескрайние, красивые пляжи. Тут море чище и теплее, тут горы выше и ближе, еда вкуснее и дешевле. Лавируя между гор, мы увидим замок, крепости и древние храмы. Посетим места, где встречались со своими возлюбленными императоры, отдыхали вожди и элита СССР.

Прекрасная Старая Гагра удивит вас теплом (+2-3 градуса теплее Сочи), красивым парком разбитым принцем Ольденбургским, львятами на набережной и знаменитой колоннадой. Именно сюда Якин из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" возил своих актрис:) и именно здесь снимали один из любимых фильмов Сталина "Веселые ребята. А кто же не знает фильма "Зимний вечер в Гаграх"!

Новые Гагры знамениты своей набережной, вкуснейшей шаурмой и продуктовым рынком.

Промчавшись по Колхиде, мимо красивых горных рек, их слияния и пересохших русел, водопадов, моховых лесов, причалим на пляже горной жемчужины в Абхазской Швейцарии - озера Рица. Мао Цзедун, забыл о делах, когда три дня отдыхал с нашим лидером на Рице. Фидель Кастро и многие другие лидеры - полюбили это место. Смотровые над озером и дача Сталина на западном берегу озера, все это погрузит вас в атмосферу горного отдыха.

Если же вы проголодаетесь, к вашим услугам рестораны и кафе с видом над озером, в крепости, над речкой и у речки. Все что пожелает душа!