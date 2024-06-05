Экскурсии на микроавтобусе в Сочи с гидом по низким ценам

Найдено 21 экскурсия в категории «На микроавтобусе» в Сочи, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Так как количество мест в минивэне ограничено, детский билет идёт по стоимости взрослого»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
«В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
VIP-тур в Абхазию на минивэнах (группы 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
234 отзыва
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек»
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600 за человека
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen или внедорожнике Toyota Land Cruiser»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
99 отзывов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
«С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек»
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«• транспорт — минивэн на 6-7 мест, • услуги гида, • дегустация вина, меда, • трансфер из Адлера и Сириуса»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
«Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусе VIP-класса или джип премиум класса • Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Подземный каньонинг в Сочи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном седане или минивэне, услуги двух гидов-инструкторов, билеты в нацпарк, страховочное оборудование и личное снаряжение (обвязка, шлем, баф, перчатки, наколенники)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500 за человека
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
5 отзывов
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Проплыть в мини-группе среди каменных стен и попасть под чары инопланетных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Из Сочи и Адлера до начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот или минивэне Volkswagen Transporter»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 700 за человека
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
26 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Это может быть как 6-местный минивэн, так и 20-местный Mercedes Sprinter»
4 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
  2. Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
  3. Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
  4. Курорты Сочи: большое путешествие
  5. Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 21 экскурсию от 800 до 15 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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