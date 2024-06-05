читать дальше

посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!