1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Так как количество мест в минивэне ограничено, детский билет идёт по стоимости взрослого»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«На 20-местном мерседесе Sprinter или 50-местном автобусе SCANIA»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
«В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Grand Hiace из Адлера и Хосты, гости из Сочи добираются до ж/д вокзала в Хосте самостоятельно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Экскурсия проходит на 20-местном мерседесе Sprinter»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
VIP-экскурсия в Абхазию на минивэне из Сочи для групп 6-8 человек
Откройте для себя Абхазию: великолепные пейзажи, культурное наследие и уникальные вкусы местной кухни
Начало: По адресу, из Вашего отеля
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек»
Расписание: Ежедневно 8-00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen или внедорожнике Toyota Land Cruiser»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
«С нами вы едете только своей компанией, на комфортабельном минивэне, до 8 человек»
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10.5 часов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«• транспорт — минивэн на 6-7 мест, • услуги гида, • дегустация вина, меда, • трансфер из Адлера и Сириуса»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
«Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусе VIP-класса или джип премиум класса • Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
«Поездка проходит в группе до 20 человек, на новом комфортном микроавтобусе Mercedes Sprinter с кондиционером и аптечкой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном седане или минивэне, услуги двух гидов-инструкторов, билеты в нацпарк, страховочное оборудование и личное снаряжение (обвязка, шлем, баф, перчатки, наколенники)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Проплыть в мини-группе среди каменных стен и попасть под чары инопланетных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Из Сочи и Адлера до начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот или минивэне Volkswagen Transporter»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
Начало: Сочи, центральный район
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Мандариновый экспресс: лучшие места Абхазии за 1 день из Сочи
Фруктовый сад, водопады, ущелья и 4 часа свободного времени на Рице - на групповой экскурсии
Начало: из Сочи, Адлера, Гагры и Красной Поляны
«Это может быть как 6-местный минивэн, так и 20-местный Mercedes Sprinter»
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ЕЕлена3 июня 2024Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
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