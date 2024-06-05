1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: в Сочи/Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
26002 210₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
- ММарина4 июня 2024Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
- ААнна3 июня 2024Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
- ЕЕлена3 июня 2024Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
- ННина2 июня 2024Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер
- ООксана31 мая 2024Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
- ККсения30 мая 2024Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками, рассказами о традициях абхазского народа. Также посетили дегустацию вин и необычайной красоты озеро Рица. Все понравилось, спасибо!
- ИИван28 мая 2024Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно рассказывал про историю Абхазии,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чабгарский карниз»
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