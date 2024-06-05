Экскурсии на Чабгарский карниз из Сочи

Найдено 16 экскурсий в категории «Чабгарский карниз» в Сочи, цены от 1 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00 и 06:30
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
99 отзывов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Мини-группа
10 часов
67 отзывов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
Начало: От вашего отеля
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7 000 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия в Абхазию: озеро Рица и Гегский водопад
Откройте для себя волшебство Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и уникальные природные красоты в уютной компании
Начало: в Сочи/Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
26002 210 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра, реки, ущелья, каньоны и водопады за 1 день
Начало: На ближайшей к вам остановке
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
9 июня в 05:45
11 июня в 05:45
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Были на экскурсии 3 июня. Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела. Информация была подана интересно, иногда с юмором, много конкретных
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    фактов. Водитель, несмотря на опасные подъёмы и спуски, ведёт машину очень аккуратно. Жаль, что не попали в пещеру, в понедельник она закрыта как и Новоафонский монастырь. Но помимо этого есть ещё что посмотреть. Однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были уверены, что самостоятельно сможем
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    посетить все достопримечательности. Описание данной экскурсии показалось нам наиболее исчерпывающим, и на самом деле всё прошло замечательно, полный восторг, от впечатлений просто разрывает, а от красивейших фото ломится память телефона! Экскурсовод Вика и водитель Андрей большие молодцы и настоящие профессионалы! Создали очень тёплую и душевную атмосферу, взяли нас под крылышко, были одновременно няньками и аниматорами, заботливо давая нам возможность отключиться от суеты и насладиться поездкой! Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, отличный тайминг, очень живенько, но без спешки, организовано перемещение по локациям, классные дегустации мёда, алкоголя, мяса, сыра, чая (совершенно нас не напрягали, а наоборот, развлекали). В середине поездки был вкусный обед в кафе с видом на озеро Рица, первый раз в жизни попробовали мамалыгу. Вика увлекательно и энергично вела экскурсию, приятная девушка, грамотная речь, постоянно держала руку на пульсе, а нашу группу туристов в поле зрения. Андрей спокойно и уверенно вёл автобус по сложным дорогам Абхазии, периодически с юмором ассистируя Вике. Гагра, чудесное озеро Рица - сбылась моя мечта увидеть его, водопады, дача Сталина, Новый Афон, восхитительные виды на море и горы. Выехали из Адлера в 5.50, приехали в 19.30 (на обратном пути был затор на границе), водитель Андрей очень любезно довез нас по нашей просьбе до Олимпийского парка, где мы в заключение этого великолепного дня смогли посмотреть ещё и открытие поющего фонтана. Мы были в Абхазии впервые, организаторы экскурсии помогли нам увидеть всю прелесть этой страны, подарили настоящий праздник. Спасибо огромное за прекрасную поездку🙏💕, очень рекомендую этот тур!

    Заказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не былиЗаказали экскурсию на сайте, с выездом из Адлера. Очень хотели побывать в Абхазии, но не были
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
    Наше путешествие по Абхазии было поистине волшебным. Экскурсия была организована безупречно. Голубое озеро поразило своей кристальной чистотой и цветом. Моя
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    племянница была в восторге от увиденного и уже просит вернуться сюда в следующем году. Особенно приятным бонусом стало угощение местным вином, которое было не только вкусным, но и позволило нам окунуться в гастрономическую культуру Абхазии. Спасибо за клевые впечатления

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Незабываемый тур,как же провели отлично время в дружелюбной компании и с отличным,веселым,обьединяющим людей в одну веселую компашку. Спасибо Миро,было все отлично.
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Спасибо за экскурсию. Все вовремя, комфортно. Насыщенно локациями. Вежливый и заботливый водитель Рустам. Из минусов- и даже здесь никому не нужная
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    из туристов дегустация и соответсвенно трата времени. И если ты не хочешь дегустировать вино и просто ожидаешь- хозяин «вин» еще будет тебя «в шутливой форме» оскорблять. . это называется меня привезли за мои деньги куда мне не нужно, еще и полоскают. .

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками, рассказами о традициях абхазского народа. Также посетили дегустацию вин и необычайной красоты озеро Рица. Все понравилось, спасибо!
    Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками
  • И
    Иван
    28 мая 2024
    Большой тур из Сочи по Золотому кольцу Абхазии
    Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно рассказывал про историю Абхазии,
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    ее культуру и традиции. Все остановки по дороге были с прекрасными видами гор и окружающей природы. Мы получили большое удовольствие от тура. Большое спасибо.

    Понравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересноПонравилась организация тура. Все очень информативно и организованно. Без задержек и ожиданий. Гид Рустам очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чабгарский карниз»

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  2. Озеро Рица
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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