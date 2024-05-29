Водопад «Девичьи слёзы» – экскурсии в Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Водопад «Девичьи слёзы»» в Сочи, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
1069 отзывов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400 за человека
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
482 отзыва
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800 за человека
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
116 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
«От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
99 отзывов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Мини-группа
10 часов
67 отзывов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
45 отзывов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
189 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека
Vip-тур по Красной Поляне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999 за всё до 6 чел.
Мототур в Абхазию
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за человека
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    29 мая 2024
    В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
    Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
  • А
    Айслу
    25 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
    читать дальше

    природы нереальная! За день осмотрели 15 достопримечательностей, при этом ноги абсолютно не устали, потому что перемещались с одного места на другое на джипе. Всем однозначно советую!

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
    Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
    читать дальше

    позитивный с чувством юмора, выполнял все наши запросы. Организация отлична, нас сопровождали до границы и после, трансфер комфортный, довозили и забирали вовремя. Думаю, что когда будет время съезжу на другую экскурсию, возможно и в других городах.

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
    Все очень понравилось, особенно дегустация, посетили водопады и озеро Рица. Гагры, заброшенный театр. День был насыщенный. Спасибо организаторам
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
  • А
    Арина
    17 мая 2024
    «От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
    Это была незабываемая поездка!!! Абхазия прекрасна, гид Юрий нам рассказал много интересных фактов и много захватывающих легенд. Путь был сказочный,
    читать дальше

    много фотолакаций, загадывали желания, наслаждались невероятными видами, все в спокойном темпе и с наслаждением. На обратном пути мы заехали в ресторан и это был восторг)))) Юрий нам подсказал с выбором меню и кухня угодила каждому, хоть у нас и разные вкусы, все остались довольны, а ребенок сказал это был самый вкусный хачапури))) по дороге мы купили прекрасный мед, я мед не люблю, но и тут мне по вкусу пришел малиновый))). Советую к обязательному посещению этот маршрут, даже с детьми (нам 7 лет и 1.9). Останеньться в памяти много восторга, новые впечатления и масса крутых снимков 🙏

  • Ю
    ЮЛИЯ
    9 мая 2024
    Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
    Нам все очень понравилось. Водитель Тарас очень веселый.
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Отличная обзорная экскурсия. Прекрасная природа. Без лишнего потока информации. Водитель Хмыч Г. - очень вежливый и приятный. По нашей просьбе
    читать дальше

    остановился у магазина и посоветовал вкусные местные лимонады. Во время остановок не торопил нас, ходили в своем темпе. Сам несколько раз предлагал помочь сделать групповое фото. Оценку ниже 5 поставить невозможно!

  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый Афон
    Прошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопад «Девичьи слёзы»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
  2. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
  3. Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
  4. На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
  5. «От Гагры до озера Рица» - индивидуальная экскурсия в Абхазию на 1 день
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Водопад «Девичьи слёзы»" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 400 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Водопад «Девичьи слёзы»», 2115 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам