1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Абхазия за день: Гагры, Рица, Новый Афон
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Абхазии, наслаждаясь местными деликатесами и гостеприимством
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 5:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
В Абхазию на минивэне из Сочи: групповой тур 6-7 человек с дегустацией
Путешествие в Абхазию на минивэне из Сочи - идеальный способ познакомиться с культурой и природой. Группа до 7 человек, дегустации и уникальные места ждут вас
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Абхазия за день: от Гагры до Рицы - эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир абхазской культуры и природы, путешествуя из Сочи в уютной атмосфере индивидуального тура
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Гегский водопад и озеро Рица, поездка в мини-группе на внедорожнике
Начало: Сочи/Адлер/Сириус от ближайшей остановки, кпп
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 20001 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Начало: Ближайшая остановка или граница согласно билету
Расписание: Забираем с 6:00 с остановок по центральным улицам или на КПП 7:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия29 мая 2024Это было наше первое мини-путешествие с мамой. Спасибо огромное Рустаму, за максимально интересную экскурсию, бережное отношение к нам. Чувствовалось, что он горит своим делом, благодаря чему и мы прекрасно провели время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО 😊
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Обалденно красивые места, природа, исторические памятняки. Отдельное спасибо экскурсоводу Мадине и водителю Артуру, боагодаря им хочется повторить👍
- ААйслу25 мая 2024Впечатления от поездки только самые лучшие! У нас был водитель Лёва. Очень общительный, внимательный! День прошёл на одном дыхании))) Красота
- ТТатьяна22 мая 2024Мне все понравилось. Была отличная поездка. Компания попалась весёлая. Мы прекрасно провели время. Абхазия просто сказка- везде красиво, интересно. Гид Арес
- ЮЮлия22 мая 2024Все очень понравилось, особенно дегустация, посетили водопады и озеро Рица. Гагры, заброшенный театр. День был насыщенный. Спасибо организаторам
- ААнастасия22 мая 2024Супер,водитель вежливый и ждал нас всегда. Виды просто шикарные,дегустации интересные
- ААрина17 мая 2024Это была незабываемая поездка!!! Абхазия прекрасна, гид Юрий нам рассказал много интересных фактов и много захватывающих легенд. Путь был сказочный,
- ЮЮЛИЯ9 мая 2024Нам все очень понравилось. Водитель Тарас очень веселый.
- ААнастасия3 мая 2024Отличная обзорная экскурсия. Прекрасная природа. Без лишнего потока информации. Водитель Хмыч Г. - очень вежливый и приятный. По нашей просьбе
- ССветлана1 мая 2024«Золотое кольцо Абхазии с купанием» полный тур: Гагры, Рица, Новый АфонПрошло все хорошо, гид молодец, единственное, что хотелось, чтобы в золотом кольце был Сухум, а время на водопад не обязательно, все же золотое кольцо предполагает основное, а сухум это одна из главных достопримечательностей
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопад «Девичьи слёзы»»
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