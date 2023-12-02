Термальные источники Кындыг в Абхазии — это одно из популярных мест отдыха у тех туристов, которые стремятся не только попасть в удивляющие своей красотой природные ландшафты, но и заодно поправить здоровье.
Правда, далеко не все знают, где расположено это место на карте, какие здесь есть природные, архитектурные и исторические достопримечательности.
Правда, далеко не все знают, где расположено это место на карте, какие здесь есть природные, архитектурные и исторические достопримечательности.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) билет из Адлера и Сириуса
|1 700 ₽
|Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириуса
|1 500 ₽
|Взрослый(12+) из Центрального и Хостинского района
|2 100 ₽
|Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|от 1 800 ₽
|Детский (до 12 лет) из Красной Поляны
|2 000 ₽
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в городе Гагра
- Дегустация мёда, вина, сыра
- Бесплатная фотосессия в мандариновом саду (можно приобрести мандарины по цене ниже рыночной)
- Сухум, прогулка по набережной
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Прогулка по ущелью Черниговка
- Термальный источник «Кындыг»
- Село Дранды, храм VI века
- Дача Сталина в Новом Афоне
Описание
Что вас ожидает: Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим набором особенностей:
- Вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной.
- В точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С.
- В момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали: Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой ряд вещей.
- Купальник или плавки.
- Несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться.
- В некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высота небольшого утеса.
- Также стоит прихватить льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Это актуально в том случае, если клиент собирается посетить грязевые ванны.
Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:.
Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:.
• Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:
- Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечения границы вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- Время отдыха на термальном источнике Кындыг — 1,5 часа.
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
- Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды.
по четным числам,6-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер из Адлера и обратно
- Дегустации (меда, вина, сыра, копченого мяса)
- Экскурсионное сопровождение гида
- Что не входит
- Вход на территорию термального источника — 300 рублей (150 руб дети от 6 лет до 12 лет)
- Черниговка – 250 рублей
- Село Дранды, храм 6 века — 300 рублей (150 руб дети от 6 лет до 12 лет)
- Дача Сталина в Новом Афоне – 300 рублей (150 руб дети от 6 до 12 лет)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: по четным числам,6-00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечения границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- Время отдыха на термальном источнике Кындыг — 1,5 часа.
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
- Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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