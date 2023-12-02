Что вас ожидает: Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим набором особенностей:

Вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной.

В точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С.

В момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали: Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой ряд вещей.

Купальник или плавки.

Несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться.

В некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высота небольшого утеса.

Также стоит прихватить льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Это актуально в том случае, если клиент собирается посетить грязевые ванны.

Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:.

Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:.

• Ну, и конечно, одежду по сезону. И, хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация: