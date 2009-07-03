Гарий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Эта экскурсия ⛳ — одна из любимых у наших гостей. И не зря — маршрут позволит вам увидеть самые интересные и живописные уголки республики Абхазия за 12 часов. Попутно наш гид откроет вам истории 📖 этого края, расскажет о его жизни, традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:

Город Гагры : на экскурсии 🧭 по знаменитому курорту вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку на побережье и полюбуетесь растениями со всей Земли; узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр, и увидите ресторан Гагрипш — символ города.

: на экскурсии 🧭 по знаменитому курорту вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку на побережье и полюбуетесь растениями со всей Земли; узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр, и увидите ресторан Гагрипш — символ города. Дегустации . Следом вас ждет вкусная остановка. Вы продегустируете исключительно домашние продукты: абхазские мёд, вина, сыры и копчености. Также вас угостят завтраком.

. Следом вас ждет вкусная остановка. Вы продегустируете исключительно домашние продукты: абхазские мёд, вина, сыры и копчености. Также вас угостят завтраком. Бзыбское ущелье , которое поднимет вас на высоту 950 м н. у. м. Но этот путь будет неспешным: вы увидите водопады Девичьи и Мужские слезы, ощутите мощь гор ⛰️ в узком Юпшарском каньоне и на Чабгарском карнизе, полюбуетесь Голубым озером, пройдете по подвесному мосту и, если захотите, прокатитесь на тарзанке через реку.

, которое поднимет вас на высоту 950 м н. у. м. Но этот путь будет неспешным: вы увидите водопады Девичьи и Мужские слезы, ощутите мощь гор ⛰️ в узком Юпшарском каньоне и на Чабгарском карнизе, полюбуетесь Голубым озером, пройдете по подвесному мосту и, если захотите, прокатитесь на тарзанке через реку. Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами. Вы откроете его легенды и особенности, сделаете чудесные фото с лучших ракурсов.

— место притяжения, окруженное лесистыми горами. Вы откроете его легенды и особенности, сделаете чудесные фото с лучших ракурсов. Новый Афон. В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк 🌳, железнодорожную станцию и, конечно, великолепный мужской монастырь. Кроме того, у вас будет время посетить Новоафонскую пещеру — одну из глубочайших в мире. В дни, когда пещера закрыта, вместо нее вы осмотрите средневековую Анакопийскую крепость.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе 🚌 с профессиональным водителем в группе до 20 человек

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет