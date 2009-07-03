Гарий проводит ещё 1 экскурсию

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В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души

Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день

Гарий
Гарий – представитель из Сочи
Наше путешествие в группе до 20 человек приведет вас к чарующему озеру Рица, в легендарные Гагры, к водопадам Девичьи и Мужские слезы, в благословенный Новый Афон.

Вы проследите путь Страны души сквозь эпохи, полюбуетесь горными ⛰️ вершинами, реками и каньоном, попробуете дары Абхазии и увезете с собой отличные фото-воспоминания.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души

Что вас ожидает

Эта экскурсия ⛳ — одна из любимых у наших гостей. И не зря — маршрут позволит вам увидеть самые интересные и живописные уголки республики Абхазия за 12 часов. Попутно наш гид откроет вам истории 📖 этого края, расскажет о его жизни, традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:

  • Город Гагры: на экскурсии 🧭 по знаменитому курорту вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку на побережье и полюбуетесь растениями со всей Земли; узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр, и увидите ресторан Гагрипш — символ города.
  • Дегустации. Следом вас ждет вкусная остановка. Вы продегустируете исключительно домашние продукты: абхазские мёд, вина, сыры и копчености. Также вас угостят завтраком.
  • Бзыбское ущелье, которое поднимет вас на высоту 950 м н. у. м. Но этот путь будет неспешным: вы увидите водопады Девичьи и Мужские слезы, ощутите мощь гор ⛰️ в узком Юпшарском каньоне и на Чабгарском карнизе, полюбуетесь Голубым озером, пройдете по подвесному мосту и, если захотите, прокатитесь на тарзанке через реку.
  • Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами. Вы откроете его легенды и особенности, сделаете чудесные фото с лучших ракурсов.
  • Новый Афон. В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк 🌳, железнодорожную станцию и, конечно, великолепный мужской монастырь. Кроме того, у вас будет время посетить Новоафонскую пещеру — одну из глубочайших в мире. В дни, когда пещера закрыта, вместо нее вы осмотрите средневековую Анакопийскую крепость.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе 🚌 с профессиональным водителем в группе до 20 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Адлера и обратно, страховка пассажиров, завтрак (чай с булочкой)
  • Экологический сбор на озере Рица оплачивается отдельно: взрослые — 350 рублей; дети 8 −12 лет — 250 рублей; дети до 7 лет — бесплатно
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно
  • За дополнительную плату можно посетить дачу Сталина, Молочный водопад и Новоафонскую пещеру (уточняйте график работы), а также прокатиться на катере Сталина (уточняйте при заказе)
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души
В Абхазию! Групповая экскурсия в Страну души

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Гарий
Гарий
Наша команда — это открытые энергичные мастера своего дела. Мы организуем лучшие экскурсии по Большому Сочи и Республике Абхазия. Путешествие — это чудо, и вы в этом убедитесь!
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Гарий проводит ещё 1 экскурсию

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