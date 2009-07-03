Гарий проводит ещё 1 экскурсию

Эта экскурсия ⛳ — одна из любимых у наших гостей. И не зря — маршрут позволит вам увидеть самые интересные и живописные уголки республики Абхазия за 12 часов. Попутно наш гид откроет вам истории 📖 этого края, расскажет о его жизни, традициях и кухне 🥧. Итак, в программе:
Город Гагры: на экскурсии 🧭 по знаменитому курорту вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку на побережье и полюбуетесь растениями со всей Земли; узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр, и увидите ресторан Гагрипш — символ города.
Дегустации. Следом вас ждет вкусная остановка. Вы продегустируете исключительно домашние продукты: абхазские мёд, вина, сыры и копчености. Также вас угостят завтраком.
Бзыбское ущелье, которое поднимет вас на высоту 950 м н. у. м. Но этот путь будет неспешным: вы увидите водопады Девичьи и Мужские слезы, ощутите мощь гор ⛰️ в узком Юпшарском каньоне и на Чабгарском карнизе, полюбуетесь Голубым озером, пройдете по подвесному мосту и, если захотите, прокатитесь на тарзанке через реку.
Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами. Вы откроете его легенды и особенности, сделаете чудесные фото с лучших ракурсов.
Новый Афон. В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк 🌳, железнодорожную станцию и, конечно, великолепный мужской монастырь. Кроме того, у вас будет время посетить Новоафонскую пещеру — одну из глубочайших в мире. В дни, когда пещера закрыта, вместо нее вы осмотрите средневековую Анакопийскую крепость.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном автобусе 🚌 с профессиональным водителем в группе до 20 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер из Адлера и обратно, страховка пассажиров, завтрак (чай с булочкой)
Экологический сбор на озере Рица оплачивается отдельно: взрослые — 350 рублей; дети 8 −12 лет — 250 рублей; дети до 7 лет — бесплатно
Обед по желанию и оплачивается отдельно
За дополнительную плату можно посетить дачу Сталина, Молочный водопад и Новоафонскую пещеру (уточняйте график работы), а также прокатиться на катере Сталина (уточняйте при заказе)
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Экскурсия проводится ежедневно в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.