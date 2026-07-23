Гарий проводит ещё 1 экскурсию

Наше путешествие приведёт вас к чарующему озеру Рица, в легендарные Гагры, к водопадам Девичьи и Мужские Слёзы, в благословенный Новый Афон.
Вы проследите путь Страны Души сквозь эпохи, полюбуетесь горными вершинами, реками и каньоном, попробуете дары Абхазии и увезёте с собой отличные фото-воспоминания.
Вы проследите путь Страны Души сквозь эпохи, полюбуетесь горными вершинами, реками и каньоном, попробуете дары Абхазии и увезёте с собой отличные фото-воспоминания.
Описание экскурсии
Эта экскурсия — одна из любимых у наших гостей. И не зря — маршрут позволит вам увидеть самые интересные и живописные уголки республики Абхазия за 12 часов. Попутно наш гид откроет вам истории этого края, расскажет о его жизни, традициях и кухне. Итак, в программе:
- Город Гагры: на экскурсии по знаменитому курорту вы погуляете по 100-летнему Приморскому парку на побережье и полюбуетесь растениями со всей Земли; узнаете о принце Ольденбургском, изменившем судьбу Гагр, и увидите ресторан Гагрипш — символ города.
- Завтрак и дегустация. Следом вас ждёт вкусная остановка. Вы продегустируете исключительно домашние продукты: абхазские мёд, вина, сыры и копчености. Также вас угостят завтраком.
- Бзыбское ущелье, которое поднимет вас на высоту 950 м н. у. м. Но этот путь будет неспешным: вы увидите водопады Девичьи и Мужские Слёзы, ощутите мощь гор в узком Юпшарском каньоне и на Чабгарском карнизе, полюбуетесь Голубым озером, пройдёте по подвесному мосту и, если захотите, прокатитесь на тарзанке через реку.
- Озеро Рица — место притяжения, окруженное лесистыми горами. Вы откроете его легенды и особенности, сделаете чудесные фото с лучших ракурсов.
- Новый Афон. В этом абхазском городе вы увидите старинную гидроэлектростанцию, парк, железнодорожную станцию Псырцха и, конечно, великолепный мужской монастырь. Кроме того, у вас будет время посетить Новоафонскую пещеру — одну из глубочайших в мире. В дни, когда пещера закрыта, вместо нее вы осмотрите средневековую Анакопийскую крепость или отдохнуть на пляже Нового Афона
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Без пересадок на границе. На комфортабельном автобусе с профессиональным водителем
- Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из Сочи, Адлера, Сириуса и обратно, страховка пассажиров и завтрак
- Экологический сбор на озере Рица оплачивается отдельно: взрослые — 1000 ₽; дети 6−12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно
- Обед по желанию и оплачивается отдельно
- За дополнительную плату можно посетить дачу Сталина (300 ₽), смотровую площадку «Птичий клюв» (300 ₽), Молочный водопад (300 ₽) и Новоафонскую пещеру (1000₽ — уточняйте график работы), а также прокатиться на катере Сталина (уточняйте при заказе)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении с красной печатью либо загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Дети до 6 лет без места (на руках)
|Бесплатно
|Дети до 8 лет с местом
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка общественного транспорта. На проходной вашего отеля, уточняйте у гида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6081 туриста
Наша команда — это открытые энергичные мастера своего дела. Мы организуем лучшие экскурсии по Большому Сочи и Республике Абхазия. Путешествие — это чудо, и вы в этом убедитесь!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь с первого взгляда! Абхазия не блестит огнями, как наши большие города, она светится здоровыми цветами сотен и тысяч красок и оттенков настоящей буйной природы! Я из Новосибирска. Привыкла к
+4
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У нас были потрясающие молодые и интересные гиды,Сослан и Милана,поделились историей об Абхазии,показали живописные места,рассказали о традициях своего народа. Отдельное спасибо водителю,что вез нас безопасно (простите,забыла имя). По пути останавливались
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Спасибо за классную поездку ⛰️ Целый день самого утра и до самого вечера, виды того стоят! Леон красавчик🎁 Благодарность за зарядку телефона! Спасибо огромное за то что вошли в положение. Было смешно, красиво, интересно и насыщенно!
+3
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отличная экскурсия, ездили впятером с женой брали своих мам и трехлетнюю дочь. Огромное спасибо гиду Амине и водителю Андрею, очень приятные люди, много шутили и отлично выполнили свою работу. Стоить посетить эти места вместе с такой организованной командой👍
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Е
все отлично! рекомендую!
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М
В целом норм, но водитель постоянно гнал как на пожар, постоянно сидели мысли у всех что вот вот он нас перевернет.
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