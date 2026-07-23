Гарий проводит ещё 1 экскурсию

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на дегустации сыра и вина,чая и меда,вино вкусное 🤤,чай и специи потрясающие,ароматные,парни все с юмором,завлекают народ. А вот на дегустации меда не понравилось,мазанули общей палкой всем по руке мед и сказали слизать,такого рода дегустация с грязных рук не очень. и в целом человек был настроен не дружелюбно. Виды,какие виды потрясающие- Голубое озеро,о. Рица,просто невероятно. вода из источников вкусная,действительно в каждом по вкусу отличается. К организаторам есть вопросы,накануне никто не позвонил для подтверждения брони и точного места посадки-звонила сама. И еще уточняйте всю информацию по орг. сборам,та что мелким шрифтом в билете.

А так в целом остались довольны.