Описание Фото Ответы на вопросы Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная Поляна, Роза Хутор и Лаура.

Светлана Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 6 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Что вас ожидает: Конечно у всех на слуху после Олимпийских игр–2014 название Красная Поляна, но не побывав в этой части Сочи, сложно представить насколько масштабные стройки и изменения превратили этот район в курорт европейского уровня. Нас ждёт путешествие по ущельям, живительный минеральный источник, бурная река и энергия гор, знакомство с курортами Красная Поляна, Роза Хутор и Лаура, и конечно покорение вершин! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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