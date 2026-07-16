Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная Поляна, Роза Хутор и Лаура.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Конечно у всех на слуху после Олимпийских игр–2014 название Красная Поляна, но не побывав в этой части Сочи, сложно представить насколько масштабные стройки и изменения превратили этот район в курорт европейского уровня. Нас ждёт путешествие по ущельям, живительный минеральный источник, бурная река и энергия гор, знакомство с курортами Красная Поляна, Роза Хутор и Лаура, и конечно покорение вершин! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахштырское ущелье
- Ущелье Ах-цу
- Источник Чвижепсе
- Трамплинный комплекс Русские горки
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Лаура
- Газпром
- Подъём в горы на канатной дороге
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
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