Мои заказы

Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи

Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Увидеть, насколько природно богат Сочи, можно только проехав от побережья до горного курорта «Красная Поляна».

Мы отправимся в поездку по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижепсе и увидим локации, выстроенные к Олимпиаде.

А «вишенкой на торте» станет подъём на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
5
64 отзыва
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи

Описание экскурсии

  • Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
  • Ущелье Ахцу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
  • Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой.
  • Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
  • Посёлок Красная Поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной «Розы Хутор». Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
  • Курорт «Газпром Поляна». На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (для группы до 3 человек) или минивэне Hyundai Starex (для группы от 4 до 8 человек).

Дополнительные расходы

  • Водопад «Девичьи слёзы» — 300 ₽ за чел.
  • Вольерный комплекс — 400 ₽ за чел.
  • Билет на канатную дорогу: 2950 ₽ — взрослый, 1800 ₽ — детский, 2360 ₽ — льготный (инвалиды, старше 60 лет и ветераны боевых действий), люди младше 7 лет и старше 70 — 1 ₽

Для приобретения льготных билетов возьмите, пожалуйста, оригиналы документов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1
А
Всё было очень здорово!
Побывали во всех заявленных локациях. Светлана приятный рассказчик и отличный водитель, от экскурсии - только положительные впечатления!
Немного подвела погода - на Розе пик расположилась туча как раз к нашему прибытию, но по дороге мы успели налюбоваться на виды из кабинки канатной дороги и на остановках.
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!
Всё было очень здорово!+1
Всё было очень здорово!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией по выбранному маршруту. Рекомендую.
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она великолепный водитель с максимально комфортный манерой езды, и конечно же безопасный. Очень эрудированный профессиональный
читать дальшеуменьшить

гид с отличным чувством юмора, который знает ответы на любые вопросы. Программа нам очень понравилось. Очень насыщенно и познавательно, при этом не утомительно. По нашей просьбе Светлана нас после экскурсии отвезла в олимпийский парк на поющие фонтаны, мы успели прям минута в минуту к началу представления, за что ей огромное спасибо!
Очень рекомендуем с супругом этого гида и обязательно приедем ещё к Светлане на какую-то другую программу:-)

Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она
Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она
Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она
Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она
Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Остались довольны экскурсией 👍 Светлана прекрасный водитель,гид и просто человек 🔥 Благодарю и рекомендую 👍
Остались довольны экскурсией 👍 Светлана прекрасный водитель,гид и просто человек 🔥 Благодарю и рекомендую 👍
Остались довольны экскурсией 👍 Светлана прекрасный водитель,гид и просто человек 🔥 Благодарю и рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Благодарим Светлану за уютную, комфортную экскурсию. Мы побывали в нескольких климатических поясах. Увидели цветущие деревья, стремительную Мзымту, попили минеральную вкуснейшую воду, почувствовали слияние морского воздуха с горным, увидели прекрасное виды на горы, прошлись по мягкому снегу, услышали интересные истории и факты. Мы провели прекрасный день! Спасибо!
Благодарим Светлану за уютную, комфортную экскурсию. Мы побывали в нескольких климатических поясах. Увидели цветущие деревья, стремительную
Благодарим Светлану за уютную, комфортную экскурсию. Мы побывали в нескольких климатических поясах. Увидели цветущие деревья, стремительную
Благодарим Светлану за уютную, комфортную экскурсию. Мы побывали в нескольких климатических поясах. Увидели цветущие деревья, стремительную
Вам был полезен этот отзыв?
Кира
Отличная экскурсия!
Светлана прекрасный гид, рассказал много интересной информации, показала все красивые места. Выбирайте для поездки на Красную поляну эту экскурсию и точно не пожалеете.
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!+1
Отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи»

Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
На машине
Канатная дорога
8 часов
220 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на канатной дороге Роза Хутор, прогуляйтесь по смотровым площадкам и соберите панорамные кадры с вершин
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Маршрут специально про Роза Хутор и панорамные виды - прямая альтернатива по локации и формату
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
На машине
Канатная дорога
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
Посетите основные объекты горного кластера, прогуляйтесь по курортным улочкам и сделайте панорамные остановки
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
Акцент на Красной Поляне и Розе Хутор, близок по программе и интересам путешественника
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи
На машине
Канатная дорога
8 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи
Осмотрите олимпийские объекты, поднимитесь на канатку и сочетайте виды с историей Игр 2014
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Объединяет горные панорамы и олимпийскую тему - логичная замена для тех, кто хочет больше инфраструктуры
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
На машине
Канатная дорога
7 часов
95 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Проведите день в горах: ущелья, канатная дорога и отдых в аквапарке по желанию
Начало: Железнодорожная станция Имеретинский. В Олимпийско...
Полноценная дневная поездка в Красную Поляну с похожими ключевыми точками маршрута
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 13 000 ₽ за экскурсию