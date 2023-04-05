Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Увидеть, насколько природно богат Сочи, можно только проехав от побережья до горного курорта Красная Поляна.
Мы отправимся в мини-путешествие по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижипсе и познакомимся с локациями, выстроенными к Олимпиаде.
А «вишенкой на торте» станет подъем на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
Мы отправимся в мини-путешествие по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижипсе и познакомимся с локациями, выстроенными к Олимпиаде.
А «вишенкой на торте» станет подъем на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
Ближайшие даты:
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
19
апр
апр
21
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кажется, в Сочи есть всё. Ну или почти всё. Горы, море, ущелья и целебные источники. Я познакомлю вас ключевыми локациями от Сочи до горных курортов, а заодно расскажу историю этих мест: что означают странные названия и почему Поляна Красная, а Хутор Роза.
Маршрут прогулки
- Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
- Ущелье Ах-цу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
- Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой. Легенда расскажет о убыхах, которые и назвали этот источник Чвижепсе, что означает «вода дающая радость»!
- Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
- Посёлок Красная поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной Роза хутор. Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
- Курорт Лаура Газпром. На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Ниссан Кашкай (для группы до 3 человек) или минивэне Хендай Старекс (для группы от 4 до 8 человек).
Дополнительные расходы
- Вход на источник Чвижепсе — 200 руб. /чел.
- Водопад «Девичьи слёзы» — 200 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу — 2250 руб. /чел.
- Вольерный комплекс — 300 руб. /чел.
Действуют льготы детям, пенсионерам, инвалидам. При наличии льгот возьмите пожалуйста документы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана и я родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом. Обожаю путешествовать, это позволяет добавлять ярких красок в любой рассказ и экскурсию. А ещё я гид и водитель с большим стажем.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады
Роза Хутор
Популярные места
Красная поляна
Колхидский лес
Мзымта
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
Константин
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
в Адлере
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Денис
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
у вашего отеля (кроме Лазвревского района)
8 апр
13 апр
14 апр
17 апр
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Анна
Красная Поляна. История и современность
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
в центре Сочи
Завтра
7 апр
8 апр
15 апр
6 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду