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гид с отличным чувством юмора, который знает ответы на любые вопросы. Программа нам очень понравилось. Очень насыщенно и познавательно, при этом не утомительно. По нашей просьбе Светлана нас после экскурсии отвезла в олимпийский парк на поющие фонтаны, мы успели прям минута в минуту к началу представления, за что ей огромное спасибо!

Очень рекомендуем с супругом этого гида и обязательно приедем ещё к Светлане на какую-то другую программу:-)