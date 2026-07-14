Увидеть, насколько природно богат Сочи, можно только проехав от побережья до горного курорта «Красная Поляна».
Мы отправимся в поездку по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижепсе и увидим локации, выстроенные к Олимпиаде.
А «вишенкой на торте» станет подъём на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
Мы отправимся в поездку по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижепсе и увидим локации, выстроенные к Олимпиаде.
А «вишенкой на торте» станет подъём на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».
Описание экскурсии
- Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.
- Ущелье Ахцу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.
- Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой.
- Водопад «Девичьи слёзы». Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.
- Посёлок Красная Поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной «Розы Хутор». Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.
- Курорт «Газпром Поляна». На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (для группы до 3 человек) или минивэне Hyundai Starex (для группы от 4 до 8 человек).
Дополнительные расходы
- Водопад «Девичьи слёзы» — 300 ₽ за чел.
- Вольерный комплекс — 400 ₽ за чел.
- Билет на канатную дорогу: 2950 ₽ — взрослый, 1800 ₽ — детский, 2360 ₽ — льготный (инвалиды, старше 60 лет и ветераны боевых действий), люди младше 7 лет и старше 70 — 1 ₽
Для приобретения льготных билетов возьмите, пожалуйста, оригиналы документов.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всё было очень здорово!
Побывали во всех заявленных локациях. Светлана приятный рассказчик и отличный водитель, от экскурсии - только положительные впечатления!
Немного подвела погода - на Розе пик расположилась туча как раз к нашему прибытию, но по дороге мы успели налюбоваться на виды из кабинки канатной дороги и на остановках.
Побывали во всех заявленных локациях. Светлана приятный рассказчик и отличный водитель, от экскурсии - только положительные впечатления!
Немного подвела погода - на Розе пик расположилась туча как раз к нашему прибытию, но по дороге мы успели налюбоваться на виды из кабинки канатной дороги и на остановках.
+1
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Т
Заказывали экскурсию по индивидуальному маршруту, остались очень довольны. Всё пожелания были выполнены. Светлана владеет интересной информацией по выбранному маршруту. Рекомендую.
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Светлана такая классная:-) с ней так комфортно и вообще не скучно. Во-первых хочется отметить, что она великолепный водитель с максимально комфортный манерой езды, и конечно же безопасный. Очень эрудированный профессиональный
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Остались довольны экскурсией 👍 Светлана прекрасный водитель,гид и просто человек 🔥 Благодарю и рекомендую 👍
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Т
Благодарим Светлану за уютную, комфортную экскурсию. Мы побывали в нескольких климатических поясах. Увидели цветущие деревья, стремительную Мзымту, попили минеральную вкуснейшую воду, почувствовали слияние морского воздуха с горным, увидели прекрасное виды на горы, прошлись по мягкому снегу, услышали интересные истории и факты. Мы провели прекрасный день! Спасибо!
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Отличная экскурсия!
Светлана прекрасный гид, рассказал много интересной информации, показала все красивые места. Выбирайте для поездки на Красную поляну эту экскурсию и точно не пожалеете.
Светлана прекрасный гид, рассказал много интересной информации, показала все красивые места. Выбирайте для поездки на Красную поляну эту экскурсию и точно не пожалеете.
+1
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