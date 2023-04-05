Увидеть, насколько природно богат Сочи, можно только проехав от побережья до горного курорта Красная Поляна. Мы отправимся в мини-путешествие по старой царской дороге с остановками в живописных ущельях, заглянем на целебный источник Чвижипсе и познакомимся с локациями, выстроенными к Олимпиаде. А «вишенкой на торте» станет подъем на канатной дороге к облакам и прогулка на «высоте долгожителей».

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Описание

Что вас ожидает

Кажется, в Сочи есть всё. Ну или почти всё. Горы, море, ущелья и целебные источники. Я познакомлю вас ключевыми локациями от Сочи до горных курортов, а заодно расскажу историю этих мест: что означают странные названия и почему Поляна Красная, а Хутор Роза.

Маршрут прогулки

Ущелье Ахштырское. Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами.

Типичная для Сочи природа с белыми скалами и бурной горной речкой. Над нами самый протяжённый пешеходный мост в мире Скайбридж, а вокруг реликтовый лес с самшитами и тисами. Ущелье Ах-цу. Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг.

Смотровая площадка на высоте 120 метров, где встречаются горный и морской воздух. Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг. Источник Чвижепсе. Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой. Легенда расскажет о убыхах, которые и назвали этот источник Чвижепсе, что означает «вода дающая радость»!

Попьём нарзанной лечебной воды, будет возможность набрать воду с собой. Легенда расскажет о убыхах, которые и назвали этот источник Чвижепсе, что означает «вода дающая радость»! Водопад «Девичьи слёзы» . Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки.

. Красивое место по пути старой дороги среди листвы колхидского леса. Можно завязать ленточку и загадать желание, умыться ледяной водой и зарядиться энергией горной реки. Посёлок Красная поляна. Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной Роза хутор. Вы поднимитесь на самый высокий Роза Пик (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет.

Через него проедем к курортам, построенным к Олимпиаде, увидим трамплинный комплекс «Русские горки», заглянем на курорт и затем прогуляемся по набережной Роза хутор. Вы поднимитесь на самый высокий (2320 метров), откуда откроется живописный вид на главный Кавказский хребет. Курорт Лаура Газпром. На обратном пути покажу резиденцию президента в горах и развлекательный центр «Галактика». Возможно посещение вольерного комплекса, где представлены животные Кавказского заповедника.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Ниссан Кашкай (для группы до 3 человек) или минивэне Хендай Старекс (для группы от 4 до 8 человек).

Дополнительные расходы