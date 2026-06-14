По канатной дороге курорта «Газпром Поляна» мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга. Широко открывайте глаза и доставайте камеры телефонов: вас ждет потрясающий вид на Главный Кавказский хребет, вершины гор Фишт, Чугуш и Ачишхо. С другой стороны пути посмотрим на Черное море и помашем рукой горам Абхазии. Вы пройдете вдоль цветущих лугов, где повстречаете уникальные краснокнижные растения и растения-эндемики: они растут только в этом уголке мира.
Кому подходит маршрут
Маршрут треккинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 10 лет. Наденьте устойчивую закрытую обувь и захватите теплую кофту, температура во время прогулки может меняться. Также советуем взять с собой чистую воду и еду для перекуса. По пути мы устроим небольшой пикник, где вы отдохнете в зелени горного луга и услышите, как звучит безмятежность.
Организационные детали
Продолжительность маршрута — 4–5 километров
В стоимость экскурсии не входит билет на канатную дорогу Газпрома (2300 ₽ за чел.). Его мы приобретем в кассе после начала экскурсии
Дополнительно оплачивается вход в национальный парк — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги «Альпика-Сервис»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1249 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
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2
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1
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Полина
Спасибо Анне за замечательную экскурсию-треккинг. Было интересно, увлекательно, хотелось ещё больше ходить и ходить. Анна - опытный гид. Очень приятно было, что наш гид позаботилась о треккинговых палках, горном чае и безопасном треккинг маршруте в непростых погодных условиях) спасибо большое! можем смело рекомендовать.
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Ольга
От всей души рекомендую данную прогулку! Анна замечательно всё продумала, помогала, поддерживала, всегда была рядом. Маршрут, при наличии снега, достаточно сложный. Но не смотря ни на что мы справились! Анна большая молодец! С удовольствием пойдем с ней ещё раз!
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С
Софья
Это было незабываемо! Мы с друзьями поднялись на хребет Аибга и увидели Кавказский хребет, море и горные луга — невероятные впечатления. Маршрут оказался лёгким, но очень красивым, с редкими растениями читать дальшеуменьшить
и потрясающими видами. Огромное спасибо нашему гиду Сергею — он рассказывала всё с такой любовью и знанием дела, что прогулка превратилась в настоящее маленькое путешествие. Атмосфера была лёгкая, спокойная, с пикником на природе — именно то, что нужно для перезагрузки. Рекомендую от всей души!
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Оксана
Спасибо Сергею за прогулку. Ходила с ним на «Греческий обзор»Ачишхо! Все рассказывал,много узнала о горе,о климате,о жизни медведей на Красной поляне. Не гнал,всю дорогу рассказывал про растения,встречающиеся по пути. Рассказал с каким темпом идти в горы. Наверху угостил чаем. Рекомендую
+1
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Алексей
Отлично проведенная экскурсия)
Анна на протяжении всего трекинга очень увлекательно рассказывает о жизни края, его становлении, животном и растительном мире, о том, как он живет и развивается сейчас)) И еще много-много о чем…)) Минуты трекинга пролетают незаметно))
Маршрут отлично подходит для знакомства с горными путешествиями)) Виды гор зачаровывают) Фотографиями это не передать)
Спасибо большое)
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Anastasiia
Прекрасный тур! Были с Анной - замечательный гид, который разбирается не только в горах, но и во всей заповедной флоре и фауне! Были с ребенком 6 лет = кажется привили любовь к горам. Спасибо!
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