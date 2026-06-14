Окажитесь на высоте птичьего полета и почувствуйте себя маленьким пазлом большого мира. Мы поднимемся на 2300 метров над горизонтом, увидим море, снежные пики и незабываемые горные луга. А по пути я расскажу историю здешних мест и познакомлю вас с уникальной флорой и фауной Красной Поляны.

Описание экскурсии

Вверх по хребту

По канатной дороге курорта «Газпром Поляна» мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга. Широко открывайте глаза и доставайте камеры телефонов: вас ждет потрясающий вид на Главный Кавказский хребет, вершины гор Фишт, Чугуш и Ачишхо. С другой стороны пути посмотрим на Черное море и помашем рукой горам Абхазии. Вы пройдете вдоль цветущих лугов, где повстречаете уникальные краснокнижные растения и растения-эндемики: они растут только в этом уголке мира.

Кому подходит маршрут

Маршрут треккинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 10 лет. Наденьте устойчивую закрытую обувь и захватите теплую кофту, температура во время прогулки может меняться. Также советуем взять с собой чистую воду и еду для перекуса. По пути мы устроим небольшой пикник, где вы отдохнете в зелени горного луга и услышите, как звучит безмятежность.

Организационные детали