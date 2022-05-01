По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны

Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа

Индивидуальная
Окажитесь на высоте птичьего полета и почувствуйте себя маленьким пазлом большого мира.

Мы поднимемся на 2300 метров над горизонтом, увидим море, снежные пики и незабываемые горные луга.

А по пути я расскажу историю здешних мест и познакомлю вас с уникальной флорой и фауной Красной Поляны.
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вверх по хребту

По канатной дороге Газпрома мы поднимемся на высоту 2300 метров и окажемся на хребте Аибга. Широко открывайте глаза и доставайте камеры телефонов: вас ждет потрясающий вид на Главный Кавказский хребет, вершины гор Фишт, Чугуш и Ачишхо. С другой стороны пути посмотрим на Черное море и помашем рукой горам Абхазии. Вы пройдете вдоль цветущих лугов, где повстречаете уникальные краснокнижные растения и растения-эндемики: они растут только в этом уголке мира.

Кому подходит маршрут

Маршрут треккинга не требует особой физической подготовки и подойдет даже детям от 10 лет. Наденьте устойчивую закрытую обувь и захватите теплую кофту, температура во время прогулки может меняться. Также советуем взять с собой чистую воду и еду для перекуса. По пути мы устроим небольшой пикник, где вы отдохнете в зелени горного луга и услышите, как звучит безмятежность.

Организационные детали

  • Продолжительность маршрута — 4-5 километров
  • В стоимость экскурсии не входит билет на канатную дорогу Газпрома (1750 руб). Его мы приобретем в кассе после начала экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у канатной дороги «Альпика-Сервис»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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