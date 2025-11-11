«Роза Хутор» — это место волшебной красоты, окутанное романтичными легендами. На фотопрогулке вы полюбуетесь горными пейзажами и услышите о культурном своеобразии региона.
А профессиональный фотограф сделает снимки, которые сохранят свежесть ваших эмоций и атмосферу этого удивительного курорта.
А профессиональный фотограф сделает снимки, которые сохранят свежесть ваших эмоций и атмосферу этого удивительного курорта.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
- Вы побываете на набережной «Розы Хутор», очарование которой создаётся сочетанием альпийского стиля с современной архитектурой.
- Сделаете фотографии на фоне горных склонов. Не беспокойтесь, если не умеете позировать, — фотограф подскажет позы и ракурсы.
- При желании подниметесь на канатной дороге, чтобы сделать панорамные снимки.
- Полюбуетесь водопадом и живописными берегами реки Мзымты.
- Увидите Ратушу — одну из ключевых достопримечательностей курорта.
Организационные детали
- Мы фотографируем на профессиональные беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon со светосильными объективами (23, 35, 56 и 85 мм).
- Через 7 дней после прогулки вы получите ссылку на хранилище с 30–50 фотографиями в цветокоррекции.
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу, в том числе для фотографа — около 3000 ₽ с человека.
- Возможно увеличение количества участников за доплату 1000 рублей с человека.
- На прогулке вас будет сопровождать профессиональный гид-фотограф из нашей команды. Он свяжется с вами за день до встречи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ратуши Розы Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1692 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.Задать вопрос
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
11 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Индивидуальная экскурсия по горным курортам Сочи: Красная Поляна и Роза Хутор. Откройте для себя захватывающие виды и историю Олимпиады 2014
Начало: Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/...
11 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
50%
Групповая
Авторский тур: Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром + шоу фонтанов
Начало: Сочи/Адлер/Сириус - отель или ближайшая остановка
Расписание: Мамайка, Сочи -10.00-10.30+-Адлер 11.00+-Сириус-11.30+-
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
500 ₽
1000 ₽ за человека