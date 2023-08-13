К вершинам Розы Хутор в Сочи

Сочи: Групповая экскурсия на автобусе с посещением курортов и Олимпийского парка

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Приглашаем вас на один день отправиться в горы! Мы посетим три главных сочинских курорта — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».

Здесь мы поднимемся к вершинам по канатной дороге, полюбуемся на великолепные виды и вдоволь отдохнем, вдыхая свежий воздух! По пути заглянем и в другие локации: подвесной мост в Скайпарке, ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов.
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
К вершинам Розы Хутор в Сочи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Каньон с горной речкой под Skypark
  • Минеральный источник в национальном заповеднике
  • Ущелье (по дороге)
  • Роза Хутор
  • «Газпром» и центр «Галактика», резиденция президента
  • Красная Поляна
  • Вантовый мост
  • Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 2320 метров. В стоимость включены фуникулеры открытого и закрытого типа.
От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие в 11.00. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.
После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.

Организационные детали:

  • На каждый курорт предоставляется свободное время. На подъем выделяется 3 часа.
  • Оплата на месте возможна и наличными или переводом.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой очки, панамки и ветровку. Для туристов с детьми рекомендуем взять детскую коляску.

Что включено в стоимость:

  • Канатная дорога на курорте Роза Пик на 2320 метров (2 уровня).
  • Посещение олимпийской деревни на высоте 1120 метров.
  • Билет в музей «Моя Россия».
  • Посещение центра «Галактика».
  • Дегустации.
  • Трансфер туда-обратно.
  • Посещение остальных курортов («Газпром», Красная Поляна).
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов.

Не включено:

  • Экскурсионное обслуживание и услуги профессионального гида — 700 руб. /чел.
  • Обед (По желанию).
  • Посещение минерального источника (100 руб., по желанию).
  • По желанию оплачивается родельбан, качеля, подвесной мост.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Канатная дорога на курорте Роза Пик на 2320 метров (2 уровня)
  • Посещение олимпийской деревни на высоте 1120 метров
  • Билет в музей «Моя Россия»
  • Посещение центра «Галактика»
  • Дегустации
  • Трансфер туда-обратно
  • Посещение остальных курортов («Газпром», Красная Поляна)
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание и услуги профессионального гида — 700 руб. /чел.
  • Обед (По желанию)
  • Посещение минерального источника (100 руб., по желанию)
  • По желанию оплачивается родельбан, качеля, подвесной мост
Где начинаем и завершаем?
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Завершение: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Накануне перед выездом с вами свяжется наш диспетчер и даст информацию по точному времени выезда и номер автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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