Сочи: Групповая экскурсия на автобусе с посещением курортов и Олимпийского парка
Приглашаем вас на один день отправиться в горы! Мы посетим три главных сочинских курорта — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром».
Здесь мы поднимемся к вершинам по канатной дороге, полюбуемся на великолепные виды и вдоволь отдохнем, вдыхая свежий воздух! По пути заглянем и в другие локации: подвесной мост в Скайпарке, ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов.
Здесь мы поднимемся к вершинам по канатной дороге, полюбуемся на великолепные виды и вдоволь отдохнем, вдыхая свежий воздух! По пути заглянем и в другие локации: подвесной мост в Скайпарке, ущелье Кавказского заповедника, а также Олимпийский парк, где вечером начнется красочное шоу поющих фонтанов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон с горной речкой под Skypark
- Минеральный источник в национальном заповеднике
- Ущелье (по дороге)
- Роза Хутор
- «Газпром» и центр «Галактика», резиденция президента
- Красная Поляна
- Вантовый мост
- Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 2320 метров. В стоимость включены фуникулеры открытого и закрытого типа.
От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие в 11.00. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.
После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.
Организационные детали:
- На каждый курорт предоставляется свободное время. На подъем выделяется 3 часа.
- Оплата на месте возможна и наличными или переводом.
- Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой очки, панамки и ветровку. Для туристов с детьми рекомендуем взять детскую коляску.
Что включено в стоимость:
- Канатная дорога на курорте Роза Пик на 2320 метров (2 уровня).
- Посещение олимпийской деревни на высоте 1120 метров.
- Билет в музей «Моя Россия».
- Посещение центра «Галактика».
- Дегустации.
- Трансфер туда-обратно.
- Посещение остальных курортов («Газпром», Красная Поляна).
- Олимпийский парк и шоу фонтанов.
Не включено:
- Экскурсионное обслуживание и услуги профессионального гида — 700 руб. /чел.
- Обед (По желанию).
- Посещение минерального источника (100 руб., по желанию).
- По желанию оплачивается родельбан, качеля, подвесной мост.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Канатная дорога на курорте Роза Пик на 2320 метров (2 уровня)
- Посещение олимпийской деревни на высоте 1120 метров
- Билет в музей «Моя Россия»
- Посещение центра «Галактика»
- Дегустации
- Трансфер туда-обратно
- Посещение остальных курортов («Газпром», Красная Поляна)
- Олимпийский парк и шоу фонтанов
- Что не входит
- Экскурсионное обслуживание и услуги профессионального гида — 700 руб. /чел.
- Обед (По желанию)
- Посещение минерального источника (100 руб., по желанию)
- По желанию оплачивается родельбан, качеля, подвесной мост
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказаЗавершение: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Накануне перед выездом с вами свяжется наш диспетчер и даст информацию по точному времени выезда и номер автобуса
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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