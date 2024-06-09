Два часа путешествия на сапах

Не забудьте купальные принадлежности, сменную одежду и удобную пляжную обувь для прохождения речки.

Дети от 7 лет могут плавать на отдельной доске, дети до 7 лет — вместе со взрослым.

Прогулка подойдет гостям любого возраста. Даже если вы никогда не стояли на доске, мы не только поставим, но и научим вас правильно сёрфить. Гладкая вода в каньоне идеально подходит новичкам. Во время прогулки у нас всегда под рукой вкусный чай, фрукты и сладости. Вам не понадобится отвлекаться на фото и видеосъемку. Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства. После заплыва у вас будет свободное время, его можно использовать для посещения баньки или обеда в местном горном кафе, а еще для прогулок по эко-тропе Самшитовой рощи и каньону. Важная информация: