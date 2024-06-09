Вас ждут два часа путешествия на сапах. За это время вы научиться правильно сёрфить — гладкая вода в каньоне идеальна для новичков.
После заплыва у вас будет свободное время для посещения бани, обеда или прогулки по экотропе в Самшитовой роще.
После заплыва у вас будет свободное время для посещения бани, обеда или прогулки по экотропе в Самшитовой роще.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 15:00
Что вас ожидает:
- Самшитовая роща
- Чертовы ворота
Описание фото-прогулки
Два часа путешествия на сапахПрогулка подойдет гостям любого возраста. Даже если вы никогда не стояли на доске, мы не только поставим, но и научим вас правильно сёрфить. Гладкая вода в каньоне идеально подходит новичкам. Во время прогулки у нас всегда под рукой вкусный чай, фрукты и сладости. Вам не понадобится отвлекаться на фото и видеосъемку. Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства. После заплыва у вас будет свободное время, его можно использовать для посещения баньки или обеда в местном горном кафе, а еще для прогулок по эко-тропе Самшитовой рощи и каньону. Важная информация:
- Не забудьте купальные принадлежности, сменную одежду и удобную пляжную обувь для прохождения речки.
- Дети от 7 лет могут плавать на отдельной доске, дети до 7 лет — вместе со взрослым.
Ежедневно 08:30 и 15:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)
|6 500 ₽
|Пенсионеры (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)
|6 000 ₽
|Дети (Адлер, Сириус, Курортный городок Адлера)
|5 500 ₽
|Взрослые (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|7 000 ₽
|Пенсионеры (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|6 500 ₽
|Дети (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|5 500 ₽
|Взрослые (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|6 500 ₽
|Пенсионеры (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|6 000 ₽
|Дети (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|5 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самшитовая роща
- Чертовы ворота
Что включено
- Трансфер до базы
- Оборудование: доска, гидрочехол для телефона, гидромешок, гидрокостюм
- Экологический сбор Сочинского Национального парка
- Обучение: инструктаж и инструктор, обеспечивающий безопасность на воде
- Классные фотографии
- Мини-пикник: фрукты, горячий чай, ягоды, сладости
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
- Экскурсия не отменяется из за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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