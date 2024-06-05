Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))… сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!