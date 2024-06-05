Встретить рассвет на сапе — это то, что обязательно стоит попробовать, оказавшись в Сочи! Ощутить магию утра и полюбоваться безлюдными пляжами Чёрного моря.
Поплавать в чистой воде в километре от берега в компании близких по духу людей и, возможно, дельфинов. Сделать фантастические фотографии и порадоваться такому классному началу дня!
Поплавать в чистой воде в километре от берега в компании близких по духу людей и, возможно, дельфинов. Сделать фантастические фотографии и порадоваться такому классному началу дня!
Ближайшие даты:
Время начала: 04:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы придёте на пляж в назначенное время — примерно за 20 минут до рассвета
- Гид проведёт инструктаж (около 15 мин.). Расскажет, как управлять сапом, подкорректирует технику гребли и будет сопровождать группу во время всей прогулки.
- Мы отплывём на 1 км от берега: тут чистейшая вода, спокойное течение и можно встретить дельфинов!
- Будем кататься и получать удовольствие от морских пейзажей, встречать зарю и делать фотографии в лучах восходящего солнца. Продолжительность прогулки — 2 часа.
Кому подойдёт прогулка
С сапами справится даже новичок! Мы ждём и тех, кто совсем не умеет плавать: сапы устойчивы, а мы обязательно выдаём спасательные жилеты. Тех, кто знаком с сапами давно, ждём с не меньшим удовольствием.
Организационные детали
- Сбор на рассвете за 20 минут до восхода солнца — время уточняется при бронировании
- Для безопасности мы выдаём спасательные жилеты и водонепроницаемые чехлы для телефонов
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 04:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Вдвоем на большом сапе
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже отеля «Арфа»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Сочи
Мы команда сёрферов, влюблённых в море, лето и сап. Наша сап-школа была основана в 2018 году. Мы любим быть яркими и поэтому помимо аренды сап-бордов устраиваем незабываемые туры в самыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
5 июня 2024
Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))… сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!
Наталья
13 мая 2024
Моим гостям всё понравилось,спасибо!
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