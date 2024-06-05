Рассвет на сапе в Сочи

Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Встретить рассвет на сапе — это то, что обязательно стоит попробовать, оказавшись в Сочи! Ощутить магию утра и полюбоваться безлюдными пляжами Чёрного моря.

Поплавать в чистой воде в километре от берега в компании близких по духу людей и, возможно, дельфинов. Сделать фантастические фотографии и порадоваться такому классному началу дня!
5
2 отзыва
Рассвет на сапе в Сочи
Рассвет на сапе в Сочи
Рассвет на сапе в Сочи
Ближайшие даты:
Время начала: 04:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы придёте на пляж в назначенное время — примерно за 20 минут до рассвета
  • Гид проведёт инструктаж (около 15 мин.). Расскажет, как управлять сапом, подкорректирует технику гребли и будет сопровождать группу во время всей прогулки.
  • Мы отплывём на 1 км от берега: тут чистейшая вода, спокойное течение и можно встретить дельфинов!
  • Будем кататься и получать удовольствие от морских пейзажей, встречать зарю и делать фотографии в лучах восходящего солнца. Продолжительность прогулки — 2 часа.

Кому подойдёт прогулка

С сапами справится даже новичок! Мы ждём и тех, кто совсем не умеет плавать: сапы устойчивы, а мы обязательно выдаём спасательные жилеты. Тех, кто знаком с сапами давно, ждём с не меньшим удовольствием.

Организационные детали

  • Сбор на рассвете за 20 минут до восхода солнца — время уточняется при бронировании
  • Для безопасности мы выдаём спасательные жилеты и водонепроницаемые чехлы для телефонов
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за неблагоприятных погодных условий
  • Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 04:45

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Вдвоем на большом сапе4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже отеля «Арфа»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Светлана
5 июня 2024
Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))… сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!
Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
Наталья
13 мая 2024
Моим гостям всё понравилось,спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеАктивный отдыхSUP-прогулкиДельфиныЖивотныеДля студентовАктивностиУтренние

Похожие экскурсии из Сочи

Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
211 отзывов
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам