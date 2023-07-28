Покорить Орлиные скалы, получить заряд адреналина и полюбоваться фантастическими пейзажами
Вы знаете, что такое Виа Феррата или Железная тропа? Это участок скалы, оборудованный страховочным тросом, ступенями-скобами и металлическими штырями. Такие маршруты для развлекательного альпинизма есть во всём мире. В Сочи — на Орлиных скалах. Их прохождение абсолютно безопасно и не требует специальных навыков.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы организуем для вас трансфер из Сочи и привезём на парковку неподалеку от Железной тропы. Оставим машину, возьмём оборудование и спустимся к подножию Орлиных скал. Там вы наденете снаряжение, научитесь пользоваться им и пройдёте инструктаж по технике безопасности. А затем выдвинетесь на маршрут с интервалом 2 метра друг от друга. Всё время прохождения вы будете пристегнуты к страховочному тросу — он будет выполнять роль своеобразных перил. За усилия и смелость Орлиные скалы подарят вам шикарные виды на горы и море. На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
- Мы берём на маршрут только совершеннолетних путешественников
- Физическая нагрузка выше среднего. Вы будете подниматься как по лестнице (по металическим скобам, вмонтированным в скалы).
- В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, оборудование, сидушка, бутылочка с водой, чай/кофе/плюшки
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 200 руб.
- Обязательно возьмите с собой дополнительный перекус
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ Моремолл
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
28 июля 2023
Экскурсия отличная. Эмоции зашкаливают и причем только положительные. Рекомендую. Но следует учитывать, что это не прогулка по горам. Ребята молодцы.
А
Алиев
4 июля 2023
Всем привет)) прежде всего хочу поблагодарить гида Максима за отлично проведенное время и за профессиональный подход к делу👍) все понравилось, на маршруте испытал много положительных эмоций и по возможности буду проходить экскурсии с этой командой.
Всем рекомендую👌
Всем рекомендую👌
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