Вас ждет уникальное приключение на Орлиных скалах в Сочи.
Виа Феррата - это безопасный маршрут для скалолазания, оборудованный страховочным тросом и металлическими скобами. Программа включает трансфер, инструктаж, снаряжение и сопровождение опытного инструктора.
Насладитесь потрясающими видами на горы и море, сделайте красивые фотографии и получите незабываемые впечатления. Подходит для взрослых с хорошей физической подготовкой
Виа Феррата - это безопасный маршрут для скалолазания, оборудованный страховочным тросом и металлическими скобами. Программа включает трансфер, инструктаж, снаряжение и сопровождение опытного инструктора.
Насладитесь потрясающими видами на горы и море, сделайте красивые фотографии и получите незабываемые впечатления. Подходит для взрослых с хорошей физической подготовкой
5 причин купить эту экскурсию
- 🧗♂️ Безопасное скалолазание
- 🚗 Включен трансфер
- 📸 Шикарные виды и фотосессии
- 👨🏫 Опытный инструктор
- ☕ Перекус и напитки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для скалолазания в Сочи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода стабильная, теплая и солнечная, что делает поход комфортным и безопасным. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой и в начале весны, с ноября по март, условия менее благоприятны из-за низких температур и высокой влажности, но для опытных туристов это может стать интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Орлиные скалы
- Горы
- Море
Описание экскурсии
Мы организуем для вас трансфер из Сочи и привезём на парковку неподалеку от Железной тропы. Оставим машину, возьмём оборудование и спустимся к подножию Орлиных скал. Там вы наденете снаряжение, научитесь пользоваться им и пройдёте инструктаж по технике безопасности. А затем выдвинетесь на маршрут с интервалом 2 метра друг от друга. Всё время прохождения вы будете пристегнуты к страховочному тросу — он будет выполнять роль своеобразных перил. За усилия и смелость Орлиные скалы подарят вам шикарные виды на горы и море. На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
- Мы берём на маршрут только совершеннолетних путешественников
- Физическая нагрузка выше среднего. Вы будете подниматься как по лестнице (по металлическим скобам, вмонтированным в скалы).
- В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, оборудование, сидушка, бутылочка с водой, чай/кофе/плюшки
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 300 ₽
- Обязательно возьмите с собой дополнительный перекус
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Моремолл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рада, что мой выбор пал именно в пользу данного времяпровождения и таких чудесных организаторов. Евгения, Максим - очень добрый и интересные люди, которые занимаются действительно своим делом. С первой
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Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это того стоит, испытали себя, получили незабываемый опыт, насладились красивейшими видами и в конце приятным
+1
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Д
Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды и эмоции, самый вкусный кофе на краю скалы, крутые фотки и увлекательные разговоры -
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Е
Очень крутой опыт! попробовать скалолазание с такими прекрасными инструкторами - мечта! с удовольствием съездила бы в другие виа ферраты с такой компанией)
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В
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило сил нам полазить по скалам, но Максим не растерялся, попробовал разные методы, всегда поддерживал,
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Н
Поход прошел замечательно, гид - человек опытный, много рассказывал о местности и о насыщавшей парк флоре, помогал в процессе, объяснял азы альпинизма. Все понравилось, рекомендую!
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
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