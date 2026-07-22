Вас ждет уникальное приключение на Орлиных скалах в Сочи.



Виа Феррата - это безопасный маршрут для скалолазания, оборудованный страховочным тросом и металлическими скобами. Программа включает трансфер, инструктаж, снаряжение и сопровождение опытного инструктора.



Насладитесь потрясающими видами на горы и море, сделайте красивые фотографии и получите незабываемые впечатления. Подходит для взрослых с хорошей физической подготовкой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для скалолазания в Сочи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода стабильная, теплая и солнечная, что делает поход комфортным и безопасным. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой и в начале весны, с ноября по март, условия менее благоприятны из-за низких температур и высокой влажности, но для опытных туристов это может стать интересным вызовом.

Сейчас август — это идеальное время.