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Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором

Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Вас ждет уникальное приключение на Орлиных скалах в Сочи.

Виа Феррата - это безопасный маршрут для скалолазания, оборудованный страховочным тросом и металлическими скобами. Программа включает трансфер, инструктаж, снаряжение и сопровождение опытного инструктора.

Насладитесь потрясающими видами на горы и море, сделайте красивые фотографии и получите незабываемые впечатления. Подходит для взрослых с хорошей физической подготовкой
5
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧗‍♂️ Безопасное скалолазание
  • 🚗 Включен трансфер
  • 📸 Шикарные виды и фотосессии
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • ☕ Перекус и напитки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для скалолазания в Сочи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода стабильная, теплая и солнечная, что делает поход комфортным и безопасным. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться маршрутом, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой и в начале весны, с ноября по март, условия менее благоприятны из-за низких температур и высокой влажности, но для опытных туристов это может стать интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором

Что можно увидеть

  • Орлиные скалы
  • Горы
  • Море

Описание экскурсии

Мы организуем для вас трансфер из Сочи и привезём на парковку неподалеку от Железной тропы. Оставим машину, возьмём оборудование и спустимся к подножию Орлиных скал. Там вы наденете снаряжение, научитесь пользоваться им и пройдёте инструктаж по технике безопасности. А затем выдвинетесь на маршрут с интервалом 2 метра друг от друга. Всё время прохождения вы будете пристегнуты к страховочному тросу — он будет выполнять роль своеобразных перил. За усилия и смелость Орлиные скалы подарят вам шикарные виды на горы и море. На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
  • Мы берём на маршрут только совершеннолетних путешественников
  • Физическая нагрузка выше среднего. Вы будете подниматься как по лестнице (по металлическим скобам, вмонтированным в скалы).
  • В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, оборудование, сидушка, бутылочка с водой, чай/кофе/плюшки
  • Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 300 ₽
  • Обязательно возьмите с собой дополнительный перекус

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ Моремолл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 375 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
2
1
Анна
Очень рада, что мой выбор пал именно в пользу данного времяпровождения и таких чудесных организаторов. Евгения, Максим - очень добрый и интересные люди, которые занимаются действительно своим делом. С первой
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встречи с ними до последнего момента «маленького путешествия» было максимально комфортно и тепло на душе. Путь был достаточно разнообразный, но интересный. Когда проходишь данную тропу, теряется ощущение времени, происходит полное уединение с собой, природой и «лазающей» компанией людей.

Очень рада, что мой выбор пал именно в пользу данного времяпровождения и таких чудесных организаторов. Евгения,
Очень рада, что мой выбор пал именно в пользу данного времяпровождения и таких чудесных организаторов. Евгения,
Очень рада, что мой выбор пал именно в пользу данного времяпровождения и таких чудесных организаторов. Евгения,
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Мария
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это того стоит, испытали себя, получили незабываемый опыт, насладились красивейшими видами и в конце приятным
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бонусом встретили дикого енота)) Гид Максим супер компетентный, было очень комфортно, все рассказывал и помогал, не торопил если нужно было больше отдыха, кормил вкусными перекусами и чаем. Все очень понравилось и хочется теперь попробовать себя на других тропах виа-ферраты! 😍

Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это+1
Просто потрясающий день! случайно нашли такую активность и остались под сильным впечатлением! Сложно физически, но это
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Д
Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды и эмоции, самый вкусный кофе на краю скалы, крутые фотки и увлекательные разговоры -
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всё это благодаря опытному инструктору Максиму.

Будет интересно как людям, знакомым со скалолазанием, так и тем, кто сталкивается с задачей идти по стене впервые.

Отдельное спасибо Максиму за подробный рассказ об интересных хайкинговых маршрутах Сочи, очень пригодилось. А также спасибо организатору Евгении за оперативную связь и внимательное отношение в процессе планирования.

Уверена, еще встретимся на маршрутах)

Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды
Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды
Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды
Если вы любите горы и все, что с ними связано, это обязательно к посещению. Невероятные виды
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Е
Очень крутой опыт! попробовать скалолазание с такими прекрасными инструкторами - мечта! с удовольствием съездила бы в другие виа ферраты с такой компанией)
Очень крутой опыт! попробовать скалолазание с такими прекрасными инструкторами - мечта! с удовольствием съездила бы в
Очень крутой опыт! попробовать скалолазание с такими прекрасными инструкторами - мечта! с удовольствием съездила бы в
Очень крутой опыт! попробовать скалолазание с такими прекрасными инструкторами - мечта! с удовольствием съездила бы в
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В
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило сил нам полазить по скалам, но Максим не растерялся, попробовал разные методы, всегда поддерживал,
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помогал, многое интересное рассказывал, очень приятный. Хоть мы не забрались, но он нам предложил афигенный маршрут, мы испытали целый спектр эмоций и чувств, нам все очень понравилось. Увидели многое интересного, много нового услышали. Спасибо огромное за это путешествие! Еще хочу сказать про нашего гида, очень отзывчивый, приятный и угостил кофе, чаем и вкусняшками.

Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
Хочу выразить благодарность гиду за этот потрясающий маршрут! Собрались с подругой, но к сожалению не хватило
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Н
Поход прошел замечательно, гид - человек опытный, много рассказывал о местности и о насыщавшей парк флоре, помогал в процессе, объяснял азы альпинизма. Все понравилось, рекомендую!
Поход прошел замечательно, гид - человек опытный, много рассказывал о местности и о насыщавшей парк флоре,
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
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