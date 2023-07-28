Вы знаете, что такое Виа Феррата или Железная тропа? Это участок скалы, оборудованный страховочным тросом, ступенями-скобами и металлическими штырями. Такие маршруты для развлекательного альпинизма есть во всём мире. В Сочи — на Орлиных скалах. Их прохождение абсолютно безопасно и не требует специальных навыков.

Описание

Что вас ожидает

Мы организуем для вас трансфер из Сочи и привезём на парковку неподалеку от Железной тропы. Оставим машину, возьмём оборудование и спустимся к подножию Орлиных скал. Там вы наденете снаряжение, научитесь пользоваться им и пройдёте инструктаж по технике безопасности. А затем выдвинетесь на маршрут с интервалом 2 метра друг от друга. Всё время прохождения вы будете пристегнуты к страховочному тросу — он будет выполнять роль своеобразных перил. За усилия и смелость Орлиные скалы подарят вам шикарные виды на горы и море. На самых красивых смотровых площадках мы остановимся, чтобы передохнуть, выпить кофе и пофотографироваться.

Организационные детали