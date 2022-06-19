во вторник, четверг и субботу в 14:00

Виа-феррата — это вид развлекательного альпинизма, зародившийся в Италии. Мы привезли его в Россию и создали безопасный маршрут, доступный даже для новичков: каждый участок тропы продуман экспертом по физической подготовке и опытным скалолазом. Вдоль всего маршрута проложен трос для страховки во время восхождения. На пути вас ждут металлические скобы, ступеньки и лестницы, вбитые в скалу. В общем, будет весело!
Подход к старту проходит по живописной горной тропе в каньоне русла реки Агура. Трасса виа-ферраты располагается на знаменитых Орлиных скалах, говорят, именно здесь был прикован Прометей — один из титанов греческой мифологии. Вас ждет восхождение на смотровую площадку по скальной части, а затем пеший спуск по прекрасному реликтовому лесу. Вы не только попробуете свои силы в подъеме на гору, но и насладитесь живой красотой сочинской природы.
В стоимость входит сопровождение гида, прокат снаряжения (страховочная система, каска, перчатки) и вход на территорию Сочинского национального парка. Возьмите с собой воду и перекус, наденьте удобную спортивную обувь и длинные брюки.