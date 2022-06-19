во вторник, четверг и субботу в 14:00

Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале

Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал

Виа-феррата — это возможность даже новичку на один день превратиться в скалолаза и преодолеть силу притяжения.

В компании профессионального гида по ступеням, лестницам и металлическим скобам вы доберетесь до смотровой площадки Орлиных скал и насладитесь завораживающим видом, который вы, бесспорно, заслужили.
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
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Что вас ожидает

Альпинизм для всех

Виа-феррата — это вид развлекательного альпинизма, зародившийся в Италии. Мы привезли его в Россию и создали безопасный маршрут, доступный даже для новичков: каждый участок тропы продуман экспертом по физической подготовке и опытным скалолазом. Вдоль всего маршрута проложен трос для страховки во время восхождения. На пути вас ждут металлические скобы, ступеньки и лестницы, вбитые в скалу. В общем, будет весело!

Субтропические пейзажи

Подход к старту проходит по живописной горной тропе в каньоне русла реки Агура. Трасса виа-ферраты располагается на знаменитых Орлиных скалах, говорят, именно здесь был прикован Прометей — один из титанов греческой мифологии. Вас ждет восхождение на смотровую площадку по скальной части, а затем пеший спуск по прекрасному реликтовому лесу. Вы не только попробуете свои силы в подъеме на гору, но и насладитесь живой красотой сочинской природы.

Программа

  • Подход по Агурской тропе к месту старта — 1 час
  • Подготовка и инструктаж перед восхождением — 30 минут
  • Прохождение скальной части маршрута — 2-3 часа
  • Отдых на смотровой площадке, перекус
  • Спуск (в зависимости от выбранного маршрута) — от 40 минут до 2 часов

Организационные детали

В стоимость входит сопровождение гида, прокат снаряжения (страховочная система, каска, перчатки) и вход на территорию Сочинского национального парка. Возьмите с собой воду и перекус, наденьте удобную спортивную обувь и длинные брюки.

Информация о маршруте

  • Протяженность скальной части – 1000 метров, протяженность пешей части – 2500 метров
  • Перепад высот 340 метров, из них 250 метров по отвесной скале
  • Интенсивность нагрузки: средняя, возможно участие детей старше 12 лет
  • Маршрут находится в черте города, удобная транспортная доступность
  • Маршрут доступен круглогодично, но зависит от погодных условий. Ваша безопасность на первом месте.

во вторник, четверг и субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Агурское ущелье
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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