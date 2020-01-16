5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Популярный альпийский формат катания — в сопровождении с гидом

Александр
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Александр – ваш гид
Курорты в сочинских горах — это более 160 км современных горнолыжных трасс.

Сориентироваться в этом многообразии нелегко.

Я помогу вам получить от отдыха максимум: вы узнаете, где находятся идеальные именно для вас маршруты и трассы, избежите очередей на канатные дороги, найдёте нетронутый снег и лучшие ракурсы для фотографий.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны

Что вас ожидает

Оказаться в нужное время в нужном месте
В Альпах катание с гидом востребовано уже давно: экскурсия такого формата позволит вам расслабиться и получить максимум впечатлений, не тратя время на ориентирование в пространстве, очереди и поиски отличных трасс. Я подскажу, где найти хорошие прокаты лыж и сноубордов, где взять профессионального инструктора для обучения, где вкусно и по вашим средствам поесть, какие развлечения можно найти после катания.

Ваше идеальное катание
После встречи мы вместе поднимемся в горы, и я буду сопровождать вас всё время катания. Маршрут будет составлен согласно вашим пристрастиям, физическим и техническим возможностям либо скорректирован по ходу катания. Если вы не очень активные покорители гор, вас ждёт рекреационное катание — полноценный отдых и оздоровление с приятным лёгким катанием и созерцанием природы.

Горные красоты
На протяжении экскурсии вы вдоволь налюбуетесь великолепными видами и подышите горным воздухом. А я расскажу вам об особенностях местной природы и истории сочинских горных курортов.

Кому подойдёт эта экскурсия

Экскурсия идеальна для семей с детьми; для тех, кто приезжает в Красную поляну впервые или на один-два день; для тех, кто не хочет тратить время на очереди и поиски трасс.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Красной поляне. Вне зависимости от места вашего проживания мы встречается у подъемников горнолыжного курорта, который вы выбрали (обсуждается заранее).
  • В стоимость экскурсии не входит прокат оборудования и ски-пассы.
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сергей
16 января 2020
Все прошло отлично.
6 января 2019
Нормальный ликбез по зоне катания розы хутор, не более
Елена
2 января 2019
Всё было превосходно! Прекрасное Новогоднее настроение, погода и катание по трассам!
Veronika
27 декабря 2018
К сожалению, наша экскурсия не состоялась из-за сильных снегопадов , но я не могу , не поблагодарить Александра , который пытался придумать нам замену. Спасибо огромное , Мы бы обязательно поехали , если бы не моя лыжная травма .
26 февраля 2018
Отлично

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