5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оказаться в нужное время в нужном месте

В Альпах катание с гидом востребовано уже давно: экскурсия такого формата позволит вам расслабиться и получить максимум впечатлений, не тратя время на ориентирование в пространстве, очереди и поиски отличных трасс. Я подскажу, где найти хорошие прокаты лыж и сноубордов, где взять профессионального инструктора для обучения, где вкусно и по вашим средствам поесть, какие развлечения можно найти после катания.

Ваше идеальное катание

После встречи мы вместе поднимемся в горы, и я буду сопровождать вас всё время катания. Маршрут будет составлен согласно вашим пристрастиям, физическим и техническим возможностям либо скорректирован по ходу катания. Если вы не очень активные покорители гор, вас ждёт рекреационное катание — полноценный отдых и оздоровление с приятным лёгким катанием и созерцанием природы.

Горные красоты

На протяжении экскурсии вы вдоволь налюбуетесь великолепными видами и подышите горным воздухом. А я расскажу вам об особенностях местной природы и истории сочинских горных курортов.

Кому подойдёт эта экскурсия

Экскурсия идеальна для семей с детьми; для тех, кто приезжает в Красную поляну впервые или на один-два день; для тех, кто не хочет тратить время на очереди и поиски трасс.