Чтобы уверенно встать на горные лыжи или сноуборд или улучшить свою технику катания, приглашаем на тренировку с инструктором.
В дружелюбной атмосфере и под контролем профи вы изучите технику и правила безопасного катания и выполните упражнения, подобранные под ваш уровень. Занятие подойдёт как начинающим, так и тем, кто хочет улучшить стиль и уверенность на склоне.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Инструктор встретит вас на горе, расскажет о занятии, проверит снаряжение и поможет с экипировкой.
Перед началом занятия — обязательная разминка и вводный инструктаж. Вы узнаете международные правила поведения на склоне (FIS) и получите рекомендации, которые помогут кататься безопасно и уверенно.
Инструктор поставит технику, даст индивидуальные упражнения и будет контролировать прогресс и корректировать ошибки.
Организационные детали
- Желательно, чтобы все участники были одного уровня, однако если вы уже умеете скользить и останавливаться, то возможно совместное занятие — инструктор будет давать разные упражнения для разного уровня.
- Ограничение по возрасту 3+.
- Возможно проведение занятия в формате детского спортивного лагеря — детали обсудим в переписке.
- По запросу организуем полное VIP-сопровождение на весь день за 55 000 ₽.
- В стоимость не входят ски-пассы (оплачивать ски-пасс для инструктора не нужно) и снаряжение. При необходимости мы посоветуем прокат и трассы.
- Занятие для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции канатной дороги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сочи
По образованию и призванию я гид-экскурсовод, инструктор по горным лыжам и сноуборду национальной лиги инструкторов. В лыжном спорте я с 4-х лет, каждый сезон повышаю уровень своего катания у лучших.
