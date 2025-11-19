Что вас ожидает

Инструктор встретит вас на горе, расскажет о занятии, проверит снаряжение и поможет с экипировкой.

Перед началом занятия — обязательная разминка и вводный инструктаж. Вы узнаете международные правила поведения на склоне (FIS) и получите рекомендации, которые помогут кататься безопасно и уверенно.

Инструктор поставит технику, даст индивидуальные упражнения и будет контролировать прогресс и корректировать ошибки.

Организационные детали