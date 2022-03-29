В течение дня вы узнаете всё, что нужно, чтобы освоиться в Красной Поляне. Обсудим олимпийское прошлое курортов, поговорим о местной природе. Гид-инструктор подберет для вас лучшее снаряжение и подходящие трассы, а также поможет улучшить технику катания на склонах любой сложности.
Если вам сложно определиться с выбором, немного расскажем о локациях:
Тем, кто только открывает для себя горнолыжные курорты России, а также лыжникам и сноубордистам, которые хорошо катаются, но хотят улучшить свою технику.