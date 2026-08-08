Лыжник вы или сноубордист — неважно! За один день мы дадим вам все явки и пароли для того, чтобы вы с максимальной пользой провели время на склонах Красной Поляны. Наш гид-инструктор будет сопровождать вас на одном из 3 курортов: подберет снаряжение, расскажет об особенностях трасс и поможет улучшить технику катания. А заодно поделится историями Красной Поляны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курорты Красной Поляны: секреты и советы

В течение дня вы узнаете всё, что нужно, чтобы освоиться в Красной Поляне. Обсудим олимпийское прошлое курортов, поговорим о местной природе. Гид-инструктор подберет для вас лучшее снаряжение и подходящие трассы, а также поможет улучшить технику катания на склонах любой сложности.

Один из 3 курортов на ваш выбор!

Если вам сложно определиться с выбором, немного расскажем о локациях:

«Роза Хутор» — это 104 км горнолыжных трасс! Здесь можно найти трассу любой сложности на разных склонах и высотах, но нужно быть готовыми к очередям. Зато бонусом станут дивные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет.

— это 104 км горнолыжных трасс! Здесь можно найти трассу любой сложности на разных склонах и высотах, но нужно быть готовыми к очередям. Зато бонусом станут дивные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет. Курорт «Красная Поляна» , трассы которого позволяют менять рельефы в течение дня. А с горы Чёрная Пирамида вам откроется захватывающий вид на Кавказский хребет и горные долины.

, трассы которого позволяют менять рельефы в течение дня. А с горы Чёрная Пирамида вам откроется захватывающий вид на Кавказский хребет и горные долины. Курорт «Газпром Поляна» имеет трассы на склонах горы Аибга и на соседнем хребте. Первый вариант подойдёт опытным лыжникам, которые любят сложные трассы, второй — новичкам и ценителям неспешного катания среди пихтовых лесов. Также здесь широкие трассы и относительно недорогие ски-пассы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто только открывает для себя горнолыжные курорты России, а также лыжникам и сноубордистам, которые хорошо катаются, но хотят улучшить свою технику.

Организационные детали