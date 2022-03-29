Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны

Провести день на трассах одного из 3 курортов и улучшить технику катания с гидом-инструктором

Индивидуальная
Лыжник вы или сноубордист — неважно! За один день мы дадим вам все явки и пароли для того, чтобы вы с максимальной пользой провели время на склонах Красной Поляны.

Наш гид-инструктор будет сопровождать вас на одном из 3 курортов: подберет снаряжение, расскажет об особенностях трасс и поможет улучшить технику катания.

А заодно поделится историями Красной Поляны.
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Курорты Красной Поляны: секреты и советы

В течение дня вы узнаете всё, что нужно, чтобы освоиться в Красной Поляне. Обсудим олимпийское прошлое курортов, поговорим о местной природе. Гид-инструктор подберет для вас лучшее снаряжение и подходящие трассы, а также поможет улучшить технику катания на склонах любой сложности.

Один из 3 курортов на ваш выбор!

Если вам сложно определиться с выбором, немного расскажем о локациях:

  • «Роза Хутор» — это 104 км горнолыжных трасс! Здесь можно найти трассу любой сложности на разных склонах и высотах, но нужно быть готовыми к очередям. Зато бонусом станут дивные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет.
  • Курорт «Красная Поляна», трассы которого позволяют менять рельефы в течение дня. А с горы Чёрная Пирамида вам откроется захватывающий вид на Кавказский хребет и горные долины.
  • Курорт «Газпром» имеет трассы на склонах горы Аибга и на соседнем хребте. Первый вариант подойдёт опытным лыжникам, которые любят сложные трассы, второй — новичкам и ценителям неспешного катания среди пихтовых лесов. Также здесь широкие трассы и относительно недорогие ски-пассы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто только открывает для себя горнолыжные курорты России, а также лыжникам и сноубордистам, которые хорошо катаются, но хотят улучшить свою технику.

Организационные детали

  • Ски-пасс на курорты для вас оплачивается отдельно, цены варьируются от 2400 до 4150 руб. в зависимости от курорта и сезона
  • Эту экскурсию для вас проведу я или один из гидов-инструкторов моей команды. Это зависит от уровня вашего катания и снаряда, на котором вы катаетесь.
  • Также мы можем поправить вам технику или обучить новым элементам

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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