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Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны

Провести день на трассах одного из 3 курортов и улучшить технику катания с гидом-инструктором
Лыжник вы или сноубордист — неважно! За один день мы дадим вам все явки и пароли для того, чтобы вы с максимальной пользой провели время на склонах Красной Поляны.

Наш гид-инструктор будет сопровождать вас на одном из 3 курортов: подберет снаряжение, расскажет об особенностях трасс и поможет улучшить технику катания. А заодно поделится историями Красной Поляны.
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны

Описание экскурсии

Курорты Красной Поляны: секреты и советы

В течение дня вы узнаете всё, что нужно, чтобы освоиться в Красной Поляне. Обсудим олимпийское прошлое курортов, поговорим о местной природе. Гид-инструктор подберет для вас лучшее снаряжение и подходящие трассы, а также поможет улучшить технику катания на склонах любой сложности.

Один из 3 курортов на ваш выбор!

Если вам сложно определиться с выбором, немного расскажем о локациях:

  • «Роза Хутор» — это 104 км горнолыжных трасс! Здесь можно найти трассу любой сложности на разных склонах и высотах, но нужно быть готовыми к очередям. Зато бонусом станут дивные виды на горы Кавказа и абхазский Гагрский хребет.
  • Курорт «Красная Поляна», трассы которого позволяют менять рельефы в течение дня. А с горы Чёрная Пирамида вам откроется захватывающий вид на Кавказский хребет и горные долины.
  • Курорт «Газпром Поляна» имеет трассы на склонах горы Аибга и на соседнем хребте. Первый вариант подойдёт опытным лыжникам, которые любят сложные трассы, второй — новичкам и ценителям неспешного катания среди пихтовых лесов. Также здесь широкие трассы и относительно недорогие ски-пассы.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто только открывает для себя горнолыжные курорты России, а также лыжникам и сноубордистам, которые хорошо катаются, но хотят улучшить свою технику.

Организационные детали

  • Ски-пасс на курорты для вас оплачивается отдельно, цены варьируются от 2400 до 4150 руб. в зависимости от курорта и сезона
  • Эту экскурсию для вас проведу я или один из гидов-инструкторов моей команды. Это зависит от уровня вашего катания и снаряда, на котором вы катаетесь.
  • Также мы можем поправить вам технику или обучить новым элементам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу
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фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!

Входит в следующие категории Сочи

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