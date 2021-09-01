Солох Аул Парк «На краю земли»

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Солох Аул Парк «На краю земли»
Солох Аул Парк «На краю земли»
Солох Аул Парк «На краю земли»
Солох Аул Парк «На краю земли»

Что вас ожидает 🤩

  • Дагомыс
  • Аутентичная деревня Солохаул
  • Смотровая площадка «На краю земли»
  • Домик Кошмана
  • Горный мужской монастырь
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Совершите увлекательное путешествие по новому маршруту «На краю земли», в котором вы будете восхищаться первозданной природой и живописными горными пейзажами, летать над кавказскими хребтами и наслаждаться ароматным чаем с местных плантаций.

Шесть причин для поездки:

  1. Посетить родину русского чая – аутентичную деревню Солохаул.

  2. Побывать на чайной плантации, где растет самый северный чай в России.

  3. Совершить захватывающий полет на аэролифте и подняться в небо на гелиевом воздушном шаре – единственном в России.

  4. Оказаться на видовой площадке «У края земли», чтобы восхититься удивительной красотой сочинской природы.

  5. Зарядиться энергией и почувствовать дзен во время прогулки среди гор и водопадов.

  6. Побывать в горном мужском монастыре и набрать святой воды из источника.

Экскурсия начинается с посещения смотровой площадки. Вы побываете «на краю земли», откуда открывается панорама на горное ущелье и долину реки Шахе.

Затем мы отправимся в природный парк Солохаул – уголок дикой природы, где вы отдохнете от бешеного ритма города, замедлитесь и забудете о времени. Аэролифт Сочи поднимает на высоту птичьего полета, где вас ждет бескрайнее синее небо, захватывающие виды на снежные вершины горы Фишт, долину горной реки и чайные плантации.

Любители экстремальных ощущений будут рады возможности прокатиться на самом длинном зиплайне в России. Сочинская природа восхищает своей первозданной красотой во время полета над горными вершинами со скоростью 70 км/ч.

Вы побываете на чайной плантации с вековой историей. Здесь, на родине русского чая, вас ждет гостеприимный прием в доме-музее основателя плантации И. А. Кошмана, а также чаепитие с медом, блинами и ягодным вареньем.

Программа экскурсии завершается посещением Крестовой Пустыни – действующего мужского монастыря в предгорьях Кавказа. Живописная, но труднодоступная местность издавна привлекала монахов. Старожилы рассказывают, что даже знаменитый Новоафонский монастырь изначально собирались строить на солохаульской земле. В наши дни Крестовая Пустынь, живущая по афонскому уставу, считается важным местом для паломников.

Неподалеку от монастыря есть святой источник, носящий имя Святого Пантелеймона. Вдали от мирской суеты, в тишине живописного ущелья, вы ощутите умиротворение и благодать.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Вхд в парк - 500 рублей. Билет в усадьбу И. А. Кошмана (с чаепитием): 450 руб. /чел. Билет на зиплайн или аэролифт: взрослые - 1400 руб. /чел. дети (6 - 14 лет) - 1000 руб/чел. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 12:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
1 сен 2021
Отличная позитивная экскурсия, история чая, незабываемые эмоции от подъёма на Аэролифте и прекрасная природа. Спасибо за отлично проведенный день!

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