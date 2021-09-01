Совершите увлекательное путешествие по новому маршруту «На краю земли», в котором вы будете восхищаться первозданной природой и живописными горными пейзажами, летать над кавказскими хребтами и наслаждаться ароматным чаем с местных плантаций.

Шесть причин для поездки:

Посетить родину русского чая – аутентичную деревню Солохаул. Побывать на чайной плантации, где растет самый северный чай в России. Совершить захватывающий полет на аэролифте и подняться в небо на гелиевом воздушном шаре – единственном в России. Оказаться на видовой площадке «У края земли», чтобы восхититься удивительной красотой сочинской природы. Зарядиться энергией и почувствовать дзен во время прогулки среди гор и водопадов. Побывать в горном мужском монастыре и набрать святой воды из источника.

Экскурсия начинается с посещения смотровой площадки. Вы побываете «на краю земли», откуда открывается панорама на горное ущелье и долину реки Шахе.

Затем мы отправимся в природный парк Солохаул – уголок дикой природы, где вы отдохнете от бешеного ритма города, замедлитесь и забудете о времени. Аэролифт Сочи поднимает на высоту птичьего полета, где вас ждет бескрайнее синее небо, захватывающие виды на снежные вершины горы Фишт, долину горной реки и чайные плантации.

Любители экстремальных ощущений будут рады возможности прокатиться на самом длинном зиплайне в России. Сочинская природа восхищает своей первозданной красотой во время полета над горными вершинами со скоростью 70 км/ч.

Вы побываете на чайной плантации с вековой историей. Здесь, на родине русского чая, вас ждет гостеприимный прием в доме-музее основателя плантации И. А. Кошмана, а также чаепитие с медом, блинами и ягодным вареньем.

Программа экскурсии завершается посещением Крестовой Пустыни – действующего мужского монастыря в предгорьях Кавказа. Живописная, но труднодоступная местность издавна привлекала монахов. Старожилы рассказывают, что даже знаменитый Новоафонский монастырь изначально собирались строить на солохаульской земле. В наши дни Крестовая Пустынь, живущая по афонскому уставу, считается важным местом для паломников.

Неподалеку от монастыря есть святой источник, носящий имя Святого Пантелеймона. Вдали от мирской суеты, в тишине живописного ущелья, вы ощутите умиротворение и благодать.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.