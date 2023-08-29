Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
На экскурсии я расскажу о тех, кто создал неповторимую атмосферу круглогодично цветущего города у моря. Покажу красивые и редкие растения на улицах мегаполиса. А также обращу ваше внимание на любопытные детали, которые легко не заметить.
авг
авг
авг
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой. Я познакомлю вас с историей Сочи. Помогу отыскать уголки, спрятанные в густой зелени экзотических растений. Раскрою секреты сочинских ландшафтных дизайнеров. Мы вместе будем любоваться и удивляться, ведь каждый день здесь неповторим — одни цветущие растения сменяются другими.
По пути вы увидите архитектурные и ландшафтные шедевры, любимые места отдыха горожан, исторические постройки, небольшие водоемы в зелёном обрамлении. Выясните, как эвкалипты боролись с малярией и почему их сейчас немного, кто боится олеандра, почему юкка цветет два раза в год. И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе парка «Ривьера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.