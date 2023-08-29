В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи

Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад

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Ответы на вопросы
История Сочи тесно переплетена с аборигенными и экзотическими растениями.

На экскурсии я расскажу о тех, кто создал неповторимую атмосферу круглогодично цветущего города у моря. Покажу красивые и редкие растения на улицах мегаполиса. А также обращу ваше внимание на любопытные детали, которые легко не заметить.
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Ближайшие даты:
29
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой. Я познакомлю вас с историей Сочи. Помогу отыскать уголки, спрятанные в густой зелени экзотических растений. Раскрою секреты сочинских ландшафтных дизайнеров. Мы вместе будем любоваться и удивляться, ведь каждый день здесь неповторим — одни цветущие растения сменяются другими.

По пути вы увидите архитектурные и ландшафтные шедевры, любимые места отдыха горожан, исторические постройки, небольшие водоемы в зелёном обрамлении. Выясните, как эвкалипты боролись с малярией и почему их сейчас немного, кто боится олеандра, почему юкка цветет два раза в год. И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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