В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Погрузитесь в атмосферу цветущего Сочи, где каждый уголок скрывает историю и уникальные растения. Узнайте секреты ландшафтных дизайнеров
История Сочи оживает среди магнолий и экзотических растений. Прогулка по паркам и скверам раскрывает секреты города, его архитектурные и ландшафтные шедевры. Участники узнают, как эвкалипты помогали бороться с малярией, и почему юкка цветет дважды в год.
Это уникальная возможность увидеть редкие растения и оценить труд садоводов, превративших Сочи в цветущий город-сад. Прогулка по парку "Ривьера" и уголку "Фитофантазия" станет незабываемым опытом
Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой. Я познакомлю вас с историей Сочи. Помогу отыскать уголки, спрятанные в густой зелени экзотических растений. Раскрою секреты сочинских ландшафтных дизайнеров. Мы вместе будем любоваться и удивляться, ведь каждый день здесь неповторим — одни цветущие растения сменяются другими.
По пути вы увидите архитектурные и ландшафтные шедевры, любимые места отдыха горожан, исторические постройки, небольшие водоемы в зелёном обрамлении. Выясните, как эвкалипты боролись с малярией и почему их сейчас немного, кто боится олеандра, почему юкка цветет два раза в год. И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулки
Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 214 туристов
Я аттестованный гид, буду вашим проводником по нашему замечательному городу и постараюсь сделать вас его друзьями. В этом городе живет моё сердце. Я расскажу вам историю Сочи, отраженную в судьбах читать дальшеуменьшить
реальных людей, покажу уголки, укрытые от большинства глаз, научу отличать хамеропс от вашингтонии. С удовольствием отвечу на вопросы любознательных. Подскажу лучшие места для прогулок, посиделок, для любителей национальной или оригинальной кухни, вина или спортивных трансляций. Буду рада нашей встрече.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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2
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1
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Алена
Большая благодарность Владе за проведенную экскурсию и уделенное нам время. В заявленные 3 часа не уложились, т. к. фотографировались у уаждого кустика) Влада нас не торопила и закончила экскурсию позже читать дальшеуменьшить
оговоренного времени. Помимо рассказа о растениях, был небольшой экскурс в историю города. Все прошло замечательно и совпало с нашим настроением. Обязательно пойдем на вторую предлагаемую ей экскурсию при следующем визите в Сочи!
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Ирина
Очень понравилась экскурсия по содержанию:) И история города, и прекрасные места, и невероятные растения! Все переплетено, связано и структурно! Владе большое спасибо! Получили огромное удовольствие
+1
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В
Вера
очень приятный экскурсовод, что понравилось исторические факты по архитектуре, историческим событиям и жителям города логично и интересно переплетаются в рассказе с растениями представленными на пути экскурсии. три часа просители незаметно, однозначно рекомендую!
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Е
Елена
Сегодня были на экскурсии с Владой. Получили большое удовольствие от ее рассказа о растениях города Сочи, а также и его истории. Влада увлекла рассказом так, что время пролетело незаметно. Большое спасибо❤️
+2
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а
анна
все отлично,много парков и скверов,интересный рассказ и подача материала,лучше всего впечатления от сада,,фитофантазия, рекомендую экскурсию всем!!
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М
Мария
Взяли с мамой экскурсию "В краю магнолий, прогулка по паркам и садам Сочи" с Владой. Очень познавательная и интересная экскурсия, Влада - приятный человек и хороший гид. В еë экскурсии много исторических фактов, порадовали небольшие презенты, сразу видно, что человеку не все равно то, чем он занимается и несет в массы.
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