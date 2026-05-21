История Сочи оживает среди магнолий и экзотических растений. Прогулка по паркам и скверам раскрывает секреты города, его архитектурные и ландшафтные шедевры. Участники узнают, как эвкалипты помогали бороться с малярией, и почему юкка цветет дважды в год. Это уникальная возможность увидеть редкие растения и оценить труд садоводов, превративших Сочи в цветущий город-сад. Прогулка по парку "Ривьера" и уголку "Фитофантазия" станет незабываемым опытом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся в парке «Ривьера» и не спеша прогуляемся до цветущего уголка «Фитофантазия», заглядывая в зелёные скверы и знакомясь с богатой флорой. Я познакомлю вас с историей Сочи. Помогу отыскать уголки, спрятанные в густой зелени экзотических растений. Раскрою секреты сочинских ландшафтных дизайнеров. Мы вместе будем любоваться и удивляться, ведь каждый день здесь неповторим — одни цветущие растения сменяются другими.

По пути вы увидите архитектурные и ландшафтные шедевры, любимые места отдыха горожан, исторические постройки, небольшие водоемы в зелёном обрамлении. Выясните, как эвкалипты боролись с малярией и почему их сейчас немного, кто боится олеандра, почему юкка цветет два раза в год. И оцените труд садоводов — любителей и профессионалов, — которые превратил провинциальный город в чудесный город-сад.

Организационные детали