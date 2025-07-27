Погрузитесь в атмосферу живописных окрестностей Лазаревского района.
Посетите Озера Любви и смотровую площадку "На краю земли", насладитесь видами на горы и долину реки Шахе. Узнайте о пионере чайной индустрии России в доме-усадьбе И.А. Кошмана и продегустируйте местный чай с медом и блинами.
Завершите путешествие у святого источника целителя Пантелеймона и мужского монастыря "Крестовая Пустынь"
Посетите Озера Любви и смотровую площадку "На краю земли", насладитесь видами на горы и долину реки Шахе. Узнайте о пионере чайной индустрии России в доме-усадьбе И.А. Кошмана и продегустируйте местный чай с медом и блинами.
Завершите путешествие у святого источника целителя Пантелеймона и мужского монастыря "Крестовая Пустынь"
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные горные пейзажи
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🏡 История чайной индустрии
- 🍵 Дегустация местного чая
- 🕍 Посещение святого источника
Ближайшие даты:11
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Что можно увидеть
- Озера Любви
- Смотровая площадка «На краю земли»
- Дом-усадьба И.А. Кошмана
- Святой источник целителя Пантелеймона
- Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»
Описание экскурсии
Неизведанный горный край
Я приготовил для вас маршрут, сочетающий святые места, первые российские чайные плантации и потрясающую горную природу. В программе экскурсии:
- Озера Любви — ущелье в долине реки Западный Дагомыс с необычными прямоугольными водоёмами-корытами, образованными тысячелетия назад. Вы услышите связанные с ним легенды, по желанию искупаетесь (в летний сезон) и насладитесь чудесными пейзажами.
- Смотровая площадка «На краю земли» с великолепными видами на горы и долину реки Шахе.
- Дом-усадьба И. А. Кошмана — вы узнаете о пионере чайной индустрии России, пройдёте с гидом по территории усадьбы и самой первой чайной плантации. А ещё вас ждет чаепитие с блинами и горным медом.
- Святой источник целителя Пантелеймона и действующий мужской монастырь «Крестовая Пустынь» — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами.
Организационные детали
- Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс
- Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест. Транспорт включён в стоимость.
- Дополнительные расходы: водоёмы-корыта — 250 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно, дом-усадьба И. А. Кошмана с чаепитием — 600 ₽ с человека.
- Данный маршрут подойдёт взрослым и детям с 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2413 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
27 июл 2025
Съездили на днях с Сергеем в Солох-Аул. По рекомендации Сергея заехали еще и на дачу Сталина, и правильно сделали. Интересная экскурсия, красивое место. Чайная плантация и домик Кошмана - это
Е
Елена
9 июл 2025
Гид Сергей приветливый, внимательный, встретил нас на новой комфортабельной машине,интересно рассказывал об истории края, о народе, населявшем земли,легендах. Маршрут комфортный, гид не подгонял нас, так что времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и на фото.
О
Оксана
2 окт 2024
Все прошло отлично
Кичигина
20 сен 2024
Ездили вдвоём с 6 ти летней дочкой. Забрал наш гид Сергей нас от отеля, тк отдыхаем в Дагомысе, автомобиль новый, комфортный. Наше путешествие включало в себя:
и максимум информации о местах,
и максимум информации о местах,
Ю
Юлия
10 авг 2024
Прекрасная экскурсия! Всё понравилось. Рекомендую!
Н
Наталья
8 окт 2022
Если вы хотите полюбоваться красотами в окрестностях Сочи, подышать чистейшим горным воздухом, услышать удивительные легенды, отправляйтесь на экскурсию "На краю земли: сокровища Солох-Аула". А комфортабельный минивэн сделает ваше путешествие еще
Э
Эльвира
10 апр 2022
Спасибо большое Сергею за увлекательное путешествие! Красивейшие виды, интересные рассказы, очень комфортное передвижение. Были на экскурсии с ребёнком 3.5 лет и подростком. Поездка понравилась всем, даже маленькому путешественнику. Получилось за небольшое время совместить великолепные природные пейзажи, приятное общение и новые знания об истории края!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Мини-группа
до 6 чел.
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие
Погрузитесь в атмосферу традиционного китайского чаепития в Сочи. Узнайте секреты древнего ритуала и попробуйте уникальные сорта чая в компании до 6 человек
Начало: На улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Солох-Аул: чаеводство и традиции
Погрузитесь в мир чаеводства в селе Солох-Аул. Узнайте о тонкостях выращивания чая, посетите исторические плантации и насладитесь дегустацией ароматного напитка
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: В районе ТРЦ «МореМолл»
18 ноя в 13:30
19 ноя в 13:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.