отдельное удовольствие. Попробовали разные сорта чая и поели вкуснейшие блины, выбрали чай и натуральную косметику себе и в подарок. Все без спешки, с хорошим настроем и пояснениями нашего гида. Были еще заезд в монастырь к строгим монахам, источник Пантелеймона, красивый вид на долину Шахе. Ну и под конец жаркого дня - живительная прохлада Дагомысских корыт. Экскурсия пролетела на одном дыхании, Сергей прекрасный рассказчик, душевный и позитивный, очень опытный и знающий экскурсовод. При этом не перегружает информацией. Внимательный, легко находит подход к любому - и к подростку, и к бабушкам. А у нас была именно такая разношерстная компания - от 18 до 84 лет! Спасибо Сергею за прекрасно проведанный день!