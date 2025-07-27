Мои заказы

На краю земли - волшебный мир Солох-Аула

Путешествие по живописным окрестностям Лазаревского района: горы, реки и колхидский лес ждут вас на этой уникальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу живописных окрестностей Лазаревского района.

Посетите Озера Любви и смотровую площадку "На краю земли", насладитесь видами на горы и долину реки Шахе. Узнайте о пионере чайной индустрии России в доме-усадьбе И.А. Кошмана и продегустируйте местный чай с медом и блинами.

Завершите путешествие у святого источника целителя Пантелеймона и мужского монастыря "Крестовая Пустынь"
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные горные пейзажи
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🏡 История чайной индустрии
  • 🍵 Дегустация местного чая
  • 🕍 Посещение святого источника
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Озера Любви
  • Смотровая площадка «На краю земли»
  • Дом-усадьба И.А. Кошмана
  • Святой источник целителя Пантелеймона
  • Мужской монастырь «Крестовая Пустынь»

Описание экскурсии

Неизведанный горный край

Я приготовил для вас маршрут, сочетающий святые места, первые российские чайные плантации и потрясающую горную природу. В программе экскурсии:

  • Озера Любви — ущелье в долине реки Западный Дагомыс с необычными прямоугольными водоёмами-корытами, образованными тысячелетия назад. Вы услышите связанные с ним легенды, по желанию искупаетесь (в летний сезон) и насладитесь чудесными пейзажами.
  • Смотровая площадка «На краю земли» с великолепными видами на горы и долину реки Шахе.
  • Дом-усадьба И. А. Кошмана — вы узнаете о пионере чайной индустрии России, пройдёте с гидом по территории усадьбы и самой первой чайной плантации. А ещё вас ждет чаепитие с блинами и горным медом.
  • Святой источник целителя Пантелеймона и действующий мужской монастырь «Крестовая Пустынь» — мы поговорим о богатой истории этих мест и впечатлимся окружающими их пейзажами.

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс
  • Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест. Транспорт включён в стоимость.
  • Дополнительные расходы: водоёмы-корыта — 250 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно, дом-усадьба И. А. Кошмана с чаепитием — 600 ₽ с человека.
  • Данный маршрут подойдёт взрослым и детям с 7 лет

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 2413 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002
года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
27 июл 2025
Съездили на днях с Сергеем в Солох-Аул. По рекомендации Сергея заехали еще и на дачу Сталина, и правильно сделали. Интересная экскурсия, красивое место. Чайная плантация и домик Кошмана - это
отдельное удовольствие. Попробовали разные сорта чая и поели вкуснейшие блины, выбрали чай и натуральную косметику себе и в подарок. Все без спешки, с хорошим настроем и пояснениями нашего гида. Были еще заезд в монастырь к строгим монахам, источник Пантелеймона, красивый вид на долину Шахе. Ну и под конец жаркого дня - живительная прохлада Дагомысских корыт. Экскурсия пролетела на одном дыхании, Сергей прекрасный рассказчик, душевный и позитивный, очень опытный и знающий экскурсовод. При этом не перегружает информацией. Внимательный, легко находит подход к любому - и к подростку, и к бабушкам. А у нас была именно такая разношерстная компания - от 18 до 84 лет! Спасибо Сергею за прекрасно проведанный день!

Е
Елена
9 июл 2025
Гид Сергей приветливый, внимательный, встретил нас на новой комфортабельной машине,интересно рассказывал об истории края, о народе, населявшем земли,легендах. Маршрут комфортный, гид не подгонял нас, так что времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и на фото.
О
Оксана
2 окт 2024
Все прошло отлично
Кичигина
Кичигина
20 сен 2024
Ездили вдвоём с 6 ти летней дочкой. Забрал наш гид Сергей нас от отеля, тк отдыхаем в Дагомысе, автомобиль новый, комфортный. Наше путешествие включало в себя:
и максимум информации о местах,
о
историческом освоении и заселении территорий;
Сергей вовремя заботился о нашем комфорте на точках посящений, приготовил с собой даже наличку на случай, если мы только с картой, тк не везде интернет хорошо работает;
Чутко чувствовал, когда нас нужно оставить на местах подольше одних, был не навязчив;
И наконец, что не мало важно - мы оказались в компании хорошего человека, любящего свой край и желающего делиться своими знаниями.

Ю
Юлия
10 авг 2024
Прекрасная экскурсия! Всё понравилось. Рекомендую!
Н
Наталья
8 окт 2022
Если вы хотите полюбоваться красотами в окрестностях Сочи, подышать чистейшим горным воздухом, услышать удивительные легенды, отправляйтесь на экскурсию "На краю земли: сокровища Солох-Аула". А комфортабельный минивэн сделает ваше путешествие еще
более приятным. Но самое главное - это общение с замечательным гидом Сергеем. Влюбленный в свой край, он рассказывает интереснейшие истории и делает это профессионально и с юмором. Наша маленькая группа побывала на этой экскурсии 2 октября, а уже 3-го захотела вернуться и узнать о других сокровищах Сочи. Спасибо Вам, Сергей!!!

Э
Эльвира
10 апр 2022
Спасибо большое Сергею за увлекательное путешествие! Красивейшие виды, интересные рассказы, очень комфортное передвижение. Были на экскурсии с ребёнком 3.5 лет и подростком. Поездка понравилась всем, даже маленькому путешественнику. Получилось за небольшое время совместить великолепные природные пейзажи, приятное общение и новые знания об истории края!

