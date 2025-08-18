Подарите себе самый особенный день — свадьбу в открытом море! Предлагаем аренду яхту для романтической церемонии, выезда после ЗАГСа или празднования с самыми близкими (до 7 гостей). Вашими свидетелями станут бескрайние морские просторы, дельфины и живописный закат.
Гарантируем полную приватность и индивидуальный сценарий: от торжественного тоста и купания до ужина на палубе.
Гарантируем полную приватность и индивидуальный сценарий: от торжественного тоста и купания до ужина на палубе.
Описание водной прогулкиМорская прогулка с возможностью увидеть дельфинов На моторной яхте мы выйдем из Имеретинского порта в открытое море с опытным капитаном в группе не более 7 гостей. На борту вас будет ждать все необходимое для комфортного отдыха. Программу вы обсудите с капитаном. Купаться или отправиться в погоню за дельфинами, устроить праздник или любоваться пейзажами Олимпийского парка и кавказских гор, а может встретить самый красивый закат? Все будет ровно так, как захотите вы сами. Важная информация: Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Опытный капитан
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Морской бульвар, 1 (причал №3)
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня»
- Сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 авг 2025
Нам всё понравилось! Супер, даже дети были в восторге от свадьбы на яхте. Очень интересно и необычно, погода не помешала, а появление дельфинов на обратном пути стало символичным благословением.
А
Алина
3 авг 2025
Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за нашу свадебную прогулку! Я в полном восторге! 😍 Море было идеальным, яхта — комфортной и прекрасной🤍 Столько эмоций! Это было одно из лучших решений —
А
Алена
29 июл 2025
Мы специально выбрали вашу яхту для празднования нашей свадьбы! Европейский уровень, душевные моряки, которые понимают всю важность момента. Все было комфортно, дух захватывало, а когда плыли дельфины, это было знаком, что мы всё сделали правильно! Вся семья в восторге!
Д
Дмитрий
22 июл 2025
Спасибо за невероятное удовольствие на нашей свадебной прогулке! Капитан Олег не только мастерски управлял яхтой, но и создал особую атмосферу. А появление дельфинов стало самым волшебным поздравлением для нас!
А
Алина
10 сен 2024
Всё было более чем здорово, огромное спасибо! Впечатления от свадебной прогулки грандиозные, капитан тоже молодец — настоящий профессионал, который чувствовал всю важность момента.
К
Катерина
7 сен 2024
Всё прошло замечательно! Прекрасная приватная свадебная прогулка для нас двоих на прекрасной яхте ❤️ это было незабываемо, а дельфины стали свидетелями нашего счастья. Спасибо капитану Владиславу за жизнерадостность и позитив в такой важный день!
А
Андрей
1 сен 2024
Благодарим за возможность провести самый важный день нашей жизни на море! Это была не просто прогулка, а ощущение всей мощи, красоты и романтики начала нашего пути. Я в полном восторге!!!
Д
Денис
25 авг 2024
Всё очень понравилось в наш особенный день. Организаторы пунктуальны, быстро нашли контакт. Яхта чистая, новая, капитан — профессионал. Увидели дельфинов, сделали потрясающие кадры на носу яхты на фоне заката — лучшие свадебные фотографии! Очень рекомендую для церемоний.
Е
Елена
15 авг 2024
Хотела поблагодарить вас за нашу шикарную свадебную прогулку! Всё было идеально: красивая яхта, приятный капитан, музыка. Мы сидели на палубе в свадебных нарядах — просто восторг! Получили все эмоции, которые хотели. Спасибо за начало нашей семейной истории на воде!
Ю
Юлия
12 авг 2024
Были на прогулке в день нашей свадьбы — всё отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами в будущем, чтобы отметить годовщину! Спасибо за организацию и романтичную прогулку!
М
Мария
5 авг 2024
Всё прошло чудесно! Погода и яхта были шикарными, все гости в полном восторге от такого формата празднования. Спасибо вам большое за прекрасный старт нашей семейной жизни!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Водная прогулка
Аренда моторной яхты в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
11 700 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый час; Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Аренда моторной яхты для вечеринок в Адлере и Сириусе
Начало: Морской бульвар, 1 (причал №3)
Расписание: 7 дней в неделю с 06:00 до 22:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
11 700 ₽ за всё до 7 чел.