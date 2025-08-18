О Ольга Нам всё понравилось! Супер, даже дети были в восторге от свадьбы на яхте. Очень интересно и необычно, погода не помешала, а появление дельфинов на обратном пути стало символичным благословением.

А Алина читать дальше провести торжество так нестандартно и душевно. Отдельное спасибо Егору за терпение и доброжелательность к нам и нашим малышам на свадьбе. Всё прошло на высшем уровне! Это было самое классное и романтичное приключение! 🚤 Спасибо за незабываемые впечатления в наш особенный день! Желаем вам успехов и много влюбленных пар! 🤗❤️ Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за нашу свадебную прогулку! Я в полном восторге! 😍 Море было идеальным, яхта — комфортной и прекрасной🤍 Столько эмоций! Это было одно из лучших решений —

А Алена Мы специально выбрали вашу яхту для празднования нашей свадьбы! Европейский уровень, душевные моряки, которые понимают всю важность момента. Все было комфортно, дух захватывало, а когда плыли дельфины, это было знаком, что мы всё сделали правильно! Вся семья в восторге!

Д Дмитрий Спасибо за невероятное удовольствие на нашей свадебной прогулке! Капитан Олег не только мастерски управлял яхтой, но и создал особую атмосферу. А появление дельфинов стало самым волшебным поздравлением для нас!

А Алина Всё было более чем здорово, огромное спасибо! Впечатления от свадебной прогулки грандиозные, капитан тоже молодец — настоящий профессионал, который чувствовал всю важность момента.

К Катерина Всё прошло замечательно! Прекрасная приватная свадебная прогулка для нас двоих на прекрасной яхте ❤️ это было незабываемо, а дельфины стали свидетелями нашего счастья. Спасибо капитану Владиславу за жизнерадостность и позитив в такой важный день!

А Андрей Благодарим за возможность провести самый важный день нашей жизни на море! Это была не просто прогулка, а ощущение всей мощи, красоты и романтики начала нашего пути. Я в полном восторге!!!

Д Денис Всё очень понравилось в наш особенный день. Организаторы пунктуальны, быстро нашли контакт. Яхта чистая, новая, капитан — профессионал. Увидели дельфинов, сделали потрясающие кадры на носу яхты на фоне заката — лучшие свадебные фотографии! Очень рекомендую для церемоний.

Е Елена Хотела поблагодарить вас за нашу шикарную свадебную прогулку! Всё было идеально: красивая яхта, приятный капитан, музыка. Мы сидели на палубе в свадебных нарядах — просто восторг! Получили все эмоции, которые хотели. Спасибо за начало нашей семейной истории на воде!

Ю Юлия Были на прогулке в день нашей свадьбы — всё отлично. Обязательно воспользуемся вашими услугами в будущем, чтобы отметить годовщину! Спасибо за организацию и романтичную прогулку!