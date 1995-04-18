Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )

«По Кавказским Минеральным Водам» - совершенно уникальный железнодорожный тур

«По Кавказским Минеральным Водам» — совершенно уникальный железнодорожный тур.

Вы отправитесь на 1 день и 2 ночи в Кисловодск из Сочи.
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )
Тур на поезде: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск (1 д. / 2 н. )

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Феррум
  • Каскадная лестница
  • Гора Железная
  • Озеро Провал
  • Парк Цветник
  • Китайская Беседка с видом на горы
  • Скульптура Орел
  • Грот Дианы
  • Курортный парк
  • Источник Ессентуки 17
  • Здание Механотерапии
  • Николаевские ванны
  • Грязелечебница
  • Никольский собор
  • Курортный парк
  • мост Дамский каприз
  • Стеклянная струя
  • Цветочный календарь
  • Лермонтовская площадка
  • Демон
  • Нарзанная галерея
  • Колоннада

Что вас ожидает:

  • Автобусно-пешеходная экскурсия в Железноводске: обзорная от озера до площади Феррум, фото на нижней площадке каскадной лестницы на фоне горы Железная; автобусный переезд в Пятигорск, экскурсия на озеро Провал.
  • Переезд на автобусе в парк Цветник, пешеходная экскурсия с посещением Китайской Беседки с видом на горы, скульптуры Орел, грота Дианы; автобусный переезд в Ессентуки, пешеходная экскурсия по курортному парку от Театральной площади, источник Ессентуки 17, здание Механотерапии, Николаевские ванны, Грязелечебница.
  • Автобусный переезд в Кисловодск, пешеходная экскурсия у Никольского собора, спуск в курортный парк, мост Дамский каприз, Стеклянная струя, цветочный календарь, Лермонтовская площадка, Демон, Нарзанная галерея, Колоннада.

Важная информация:

  • Тур запускается на регулярной основе;
  • Обязательно наличие паспорта;
  • Вагон купе, 4 города: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-72 человек
Тур на поезде в Кисловодск из Сочи
10 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • билет на поезд туда и обратно
  • экскурсионно-транспортное обслуживание
  • двухразовое питание (завтрак и обед).
Что не входит
  • ужин по предварительному заказу за доп. плату в поезде. ⠀
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Ленина, 113, Сочи
Завершение: Сочи, ул. 50 лет СССР, д. 17А, оф. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Со 2 июля в 20:48 по 4 июля 06:54
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 72 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Со 2 июля в 20:48 по 4 июля 06:54

Хостинский О.
Хостинский О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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