Вас ждет тур в Дзыхринское ущелье — к живописной достопримечательности, расположенной недалеко от Адлера. Вы пройдете по бархатному самшитовому лесу, отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, познакомитесь с историей Красной Поляны и красотами ее природы.

Описание экскурсии