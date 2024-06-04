Водопад Пасть Дракона – экскурсии в Сочи

Найдено 11 экскурсий в категории «Водопад Пасть Дракона» в Сочи, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Фотопрогулка
4.5 часа
2 отзыва
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 5 чел.
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950 за всё до 8 чел.
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Необыкновенные окрестности Красной поляны
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Vip-тур по Красной Поляне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999 за всё до 6 чел.
Тур в Дзыхринское ущелье
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000 за человека
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Нам понравилось!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • К
    Кэрри
    24 мая 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Супер 👍
  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Просто чудесно, что Дмитрий оказался таким чутким и внимательным гидом. Начав с неожиданного вопроса: почему именно водопады? И распознав в
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    нас наивных новичков, Дмитрий взял все в свои руки, перекроил наш маршрут и сделал наш день Мега увлекательным и насыщенным! Огромное спасибо! Если для вас при заказе индивидуальной программы важнее клиентоориентированность гида, то Дмитрий, безусловно, тот самый счастливый случай!

  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Незабываемая поездка из Сочи на Красную поляну. Узнали много нового, интересного об истории и современности Сочи и курортов. Получили возможность увидеть природу и об’екты со смотровых площадок, в интересных ракурсах. Комфортное вождение, внимание и забота о туристах. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    25 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Очень всё понравилось. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
    Поездкой остались очень довольны
  • Е
    Елизавета
    16 апреля 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!
  • А
    Андрей
    4 сентября 2023
    Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
    Станислав (гид) приветливый и вежливый человек. Маршрут он составил в соответствии с нашими пожеланиями. Впечатлил сам ретроавтомобиль «Волга 21», в прекрасном состоянии, мягкая. Гид сделал профессиональную фотосессию. Получили много удовольствия от этой поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопад Пасть Дракона»

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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Водопад Пасть Дракона" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 800 до 15 345. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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