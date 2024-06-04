1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Vip-тур по Красной Поляне
Начало: Ул. Защитников Кавказа, 55, Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 999₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось!
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ККэрри24 мая 2024Супер 👍
- ДДиана21 мая 2024Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
- ИИрина29 апреля 2024Просто чудесно, что Дмитрий оказался таким чутким и внимательным гидом. Начав с неожиданного вопроса: почему именно водопады? И распознав в
- ССветлана28 апреля 2024Незабываемая поездка из Сочи на Красную поляну. Узнали много нового, интересного об истории и современности Сочи и курортов. Получили возможность увидеть природу и об’екты со смотровых площадок, в интересных ракурсах. Комфортное вождение, внимание и забота о туристах. Рекомендую.
- ООксана25 апреля 2024Очень всё понравилось. Рекомендуем!
- ННаталья22 апреля 2024Поездкой остались очень довольны
- ЕЕлизавета16 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое за крутые впечатления!
- ААндрей4 сентября 2023Станислав (гид) приветливый и вежливый человек. Маршрут он составил в соответствии с нашими пожеланиями. Впечатлил сам ретроавтомобиль «Волга 21», в прекрасном состоянии, мягкая. Гид сделал профессиональную фотосессию. Получили много удовольствия от этой поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопад Пасть Дракона»
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