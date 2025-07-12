Приглашаем на борт нашего судна, оборудованного всем необходимым для вашего удобства.
В уютной компании мы отправимся в морское путешествие вдоль сочинского побережья, чтобы насладиться бескрайними просторами Черного моря и, возможно, познакомиться с его самыми обаятельными обитателями. Морские дали, роскошная яхта и игривые дельфины — идеальное начало дня!
Описание водной прогулкиЧто вас ждет: Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Продолжительность 1.5 часа или в центральном Сочи, прогулка 45 минут. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне! Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера или из морпорта Сочи. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море. Организационные детали:
- Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
- Мини группа 11 человек.
- Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
- Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийские объекты Сочи
- Горы Абхазии
- Город Сочи
Что включено
- Морская прогулка на яхте
- Услуги капитана
- Плавание по желанию
Что не входит в цену
- Трансфер до порта
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Завершение: Морпорт Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
12 июл 2025
Понравилось все. Видели дельфинов.
