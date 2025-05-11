Морские пейзажи, белоснежная яхта и дружелюбные дельфины.
Что может быть лучше? Проходите на борт нашей яхты, оснащенной всем необходимым, чтобы ваше путешествие протекало на высшем уровне, — мы отправляемся на прогулку по побережью Сочи в небольшой группе, чтобы увидеть бескрайние просторы Черного моря и, если повезет, встретить дельфинов.
Что может быть лучше? Проходите на борт нашей яхты, оснащенной всем необходимым, чтобы ваше путешествие протекало на высшем уровне, — мы отправляемся на прогулку по побережью Сочи в небольшой группе, чтобы увидеть бескрайние просторы Черного моря и, если повезет, встретить дельфинов.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00
Описание водной прогулкиЧто вас ждет: Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Продолжительность 1.5 часа или в центральном Сочи, прогулка 45 минут. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне! Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера или из морпорта Сочи. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море. Организационные детали:
- Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
- Мини группа 11 человек.
- Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
- Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийские объекты Сочи
- Горы Абхазии
- Город Сочи
Что включено
- Морская прогулка на яхте
- Услуги капитана
Что не входит в цену
- Трансфер до порта
- Услуги фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
Завершение: Морпорт Адлера или Морпорт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 98 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 мая 2025
Все бы хорошо, но были в компании, где всем было плохо, укачало. А неприятно все это видеть
Н
Никита
8 мая 2025
О
Ольга
29 апр 2025
В
Виктория
2 апр 2025
Покатались классно! Нам понравилось! Жалко что дельфинов не увидела, а так все шикарно!
Ч
Чаяана
28 мар 2025
Отличная прогулка, хорошая организация и яхта. Прогулка началась вовремя и даже увидели дельфинов! Рекомендую!
Г
Григорьева
14 мар 2025
Прогулка бомбическая, видели три вида дельфинов, они такое шоу устроили - не надо в дельфинарий идти! Капитан и штурман - профессионалы своего дела, все прошло супер! На борту пледы и подушки для удобства! Рекомендую!!
А
Алёна
10 фев 2025
Отлично провели время, целых 1,5 часа на парусной яхте! Незабываемые впечатления
Жалко нельзя приложить фото к отзыву
Большое спасибо всем организаторам-участникам 👍🏻
Жалко нельзя приложить фото к отзыву
Большое спасибо всем организаторам-участникам 👍🏻
Э
Эльвира
27 янв 2025
Выход в море на парустнике был великолепен. Нам очень повезло с погодой. А особенно нам удалось увидеть вблизи дельфинов, потому прекрасный капитан все сделал так, чтобы мы шли в сопровождении дельфинов. Все прошло супер! Мы остались довольны) всем советуем этот тур.
О
Ольга
4 янв 2025
Все было чудно! Мы прокатились по море, очень вежливый персонал учитывал наши пожелания и давал пледы) нам повезло и мы видели дельфинов 🐬
А
Анна
9 дек 2024
Это не прогулка и экстрим и страх за свою жизнь… очень опасно,были волны, удовольствия не было,сидеть не очень удобно! Страх за деньги одним словом
V
Valeriia
28 окт 2024
Приятная морская прогулка на красивой яхте. Купались в открытом море, дельфинов не видели) Гида как такового не было, информации никакой не давали, ничего не рассказывали. Просто катались туда-сюда, любуясь видами. Мужа укачало в итоге. Если хотите для разнообразия просто покататься на кораблике - это для Вас!)
Н
Наталья
16 окт 2024
Отличная парусная яхта с хорошим Кепом, о личная погода и позитивные эмоции!
Д
Данил
12 окт 2024
С
Сергей
11 окт 2024
Понравилось всё!!!
Дерзайте!!!!!
Дерзайте!!!!!
Я
Яна
5 окт 2024
Было классно поплавать в чистом, открытом и тёплом море в октябре!) Мы увидели дельфинов!!!! Нам с подругой очень понравилось, сходили бы ещё) спасибо!
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