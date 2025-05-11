С Светлана Все бы хорошо, но были в компании, где всем было плохо, укачало. А неприятно все это видеть

Н Никита

О Ольга

В Виктория Покатались классно! Нам понравилось! Жалко что дельфинов не увидела, а так все шикарно!

Ч Чаяана Отличная прогулка, хорошая организация и яхта. Прогулка началась вовремя и даже увидели дельфинов! Рекомендую!

Г Григорьева Прогулка бомбическая, видели три вида дельфинов, они такое шоу устроили - не надо в дельфинарий идти! Капитан и штурман - профессионалы своего дела, все прошло супер! На борту пледы и подушки для удобства! Рекомендую!!

А Алёна Отлично провели время, целых 1,5 часа на парусной яхте! Незабываемые впечатления

Жалко нельзя приложить фото к отзыву

Большое спасибо всем организаторам-участникам 👍🏻

Э Эльвира Выход в море на парустнике был великолепен. Нам очень повезло с погодой. А особенно нам удалось увидеть вблизи дельфинов, потому прекрасный капитан все сделал так, чтобы мы шли в сопровождении дельфинов. Все прошло супер! Мы остались довольны) всем советуем этот тур.

О Ольга Все было чудно! Мы прокатились по море, очень вежливый персонал учитывал наши пожелания и давал пледы) нам повезло и мы видели дельфинов 🐬

А Анна Это не прогулка и экстрим и страх за свою жизнь… очень опасно,были волны, удовольствия не было,сидеть не очень удобно! Страх за деньги одним словом

V Valeriia Приятная морская прогулка на красивой яхте. Купались в открытом море, дельфинов не видели) Гида как такового не было, информации никакой не давали, ничего не рассказывали. Просто катались туда-сюда, любуясь видами. Мужа укачало в итоге. Если хотите для разнообразия просто покататься на кораблике - это для Вас!)

Н Наталья Отличная парусная яхта с хорошим Кепом, о личная погода и позитивные эмоции!

Д Данил

С Сергей Понравилось всё!!!

Дерзайте!!!!!