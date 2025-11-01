Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Вас ждет встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. А еще у вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиУ нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: В зависимости от набора группы яхта может меняться. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского наследия
- Открытое Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Работа капитана
- Прогулка на моторной яхте
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- В зависимости от набора группы яхта может меняться
- На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
1 ноя 2025
Нам понравилось, как с нами общались при заказе - все четко и понятно было рассказано. Встретили, все рассказаи, проводили на борт.
В море красиво) Увидели город, как на открытке
К
Ксения
16 сен 2025
В
Валерия
31 авг 2025
А
Анна
29 авг 2025
Прогулка понрааилась очень! Спасибо организатору и капитану. Всё было супер,по приплытию обратно в порт получили отличные фотографии. Муж поплавал в открытом море,ну незабываемые впечетления. Единственный минус не повстречали дельфинов,ну ничего может повезёт а следкщий раз. Надеемся ещё прилетим в Сочи. Спасибо! Южно- Сахалинск💯
О
Оксана
28 авг 2025
Заявлена экскурсия на сайте на полтора часа, в итоге катер опоздал и катали нас всего 50 минут.
Обманывают людей, к сожалению!!
Н
Наталья
12 авг 2025
Была на 2х часовой экскурсии, где обещали дельфинов. Дельфинов не было, а 2 часа прыгать по волнам на яхте не самое прикольное удовольствие. К тому же дельфины обычно с утра, а утреннюю прогулку перенесли на 12:30, самая жара. В общем не сказать, что это восторг
Д
Дарина
10 авг 2025
прогулка назначена на сайте на одно время, фактически на вас и ваши временные планы всем плевать, и вы будуте сидеть и ждать, пока не соберут полную посадку, чтобы побольше денег
Я
Яна
3 авг 2025
Е
Елена
2 авг 2025
Ни о чем, и дорого
О
Оксана
1 авг 2025
С
Светлана
30 июл 2025
Мы ездили на морскую прогулку «круче чем в порту», нам очень понравилась прогулка на красивой яхте, а особенно при закате, очень впечатлила. Хотелось выразить благодарность диспетчеру Юлие, которая предложила поменять время на 19 часов. При возвращении на яхте захватили шикарный закат солнца. Всем советуем. Спасибо Спутнику,!
Е
Елена
29 июл 2025
Не стоит своих денег
М
Мария
29 июл 2025
2 звезды, и то только морю. Капитан грубый, выезд задержался, но причалили обратно вовремя. Как минимум 15 минут не докатали, при такой-то цене! Катер очень мал для человек 15. В общем, гребут лопатой деньги и уже не стараются
Н
Назина
26 июл 2025
Яхта достаточно большая и я как думала тяжелая, но меня все равно в открытом море укачало, при том, что погода была прекрасная, но волны все равно были.
И
Ирина
24 июл 2025
Все было очень круто! От организатора до поездки)
