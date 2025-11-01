Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю — почувствовать дуновение прохладного ветерка и ощутить свободу морского простора. Вас ждет встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. А еще у вас будет возможность увидеть потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор. 4 51 отзыв

Водная прогулка
Длитель­ность 1 час
На чём проводится На яхте
Когда Ежедневно

Описание водной прогулки У нас круче, чем в порту, заказал, оплатил и наслаждайся! Это произойдёт, как только Вы пожелаете. Рано утром, выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям. Вот и день клонится к концу. Что же делать? С морем расставаться неохота! А как на счёт путешествия в открытое море? На белоснежной яхте? Или комфортабельном катере? Важная информация: В зависимости от набора группы яхта может меняться. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Олимпийского наследия

Открытое Черное море

Дельфины в естественной среде обитания Что включено Работа капитана

Прогулка на моторной яхте Что не входит в цену Еда и напитки

Трансфер по Центральному району (только для групповых экскурсий, цена договорная) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно смотрите описание экскурсий Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Важная информация В зависимости от набора группы яхта может меняться

На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта, для детей: копию свидетельства о рождении (можно фото на телефоне) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.