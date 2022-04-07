Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийский парк
  • Медиацентр
  • Трасса «Формула-1»
  • Фонтан «Чаша Олимпийского огня»
  • Шоу поющих фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на экскурсию, во время которой вы познакомитесь с величественными сооружениями, услышите интересные рассказы об их истории во время и после Олимпийских Игр и ощутите атмосферу олимпийской столицы.

Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка. Вы окажетесь внутри парка с его стадионами и спортивными аренами, где сможете сделать фотографии у олимпийского факела и увидеть трассу «Формула-1» — единственную в мире трассу такого уровня, вписанную в масштабный спортивный объект.

Незабываемые эмоции вы испытаете у знаменитого фонтана — «Чаша Олимпийского огня». Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается билет на электрокары - 300 руб. /челочек
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 16:00

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