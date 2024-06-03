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Роза Пик, все что было до, хотелось чтобы прошло побыстрей и скорей бы добраться до вершины, но все было очень приятно быстро и можно было успеть ознакомиться с местностью, а уже в дальнейшем для себя оценить понравившиеся места и приехать самостоятельно туда. Всех мест за один день было бы невозможно обойти, так что поверхностно идеально для ознакомления. С погодой нам повезло, в один момент, пошел дождь и все канатки остановились, но наша приятна гид Алена была на связи с коллегами на пике и давала нам не пустые надежды, что к моменту нашего приезда к Розе Пик движение канатных дорог восстановится, так это и сложилось. Виды невероятные, достойная цена, удобно, что не нужно уже на месте ничего докупать из билетов Спасибо 💖