Посетите невероятные шоу в Сочи

Найдено 13 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу»»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«В завершение вас ждёт шоу фонтанов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200 за человека
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
«После мы поедем в вечерний олимпийский парк на шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
🚗 На машине
Групповая
10 часов
55 отзывов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
«Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Входные билеты не включены в стоимость: трансфер до водопадов — 500 руб»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
34 отзыва
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
«Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
«В конце дня мы вернемся на побережье и отправимся на шоу фонтанов в Олимпийском парке»
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Вечерний Олимпийский Парк
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
«Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900 за билет
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление»
Расписание: Ежедневно в 16:00
от 17 600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • Н
    Николаева
    28 мая 2024
    К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
    Экскурсия понравилась. Собрали всех. По дороге рассказывали о всех местах, по которым ехали. Гид Дарья вежливая и обаятельная девушка. Курорт
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    Красная Поляна просто пофоткались. Подьемники были закрыты на профилактику. ФОНТАНЫ ТОЖЕ не работали. Дали больше 3х часов на Роза Хутор и советы как лучше его освоить. Для меня минус кафе, в котором останавливаются на обел. Дорого и невкусно. Оплата за наличку или перевод. Но есть туалет и интернет. Мед и вино не покупали. Все дешевле есть на курортах. Кофе 3в1 за 100р тоже меня ре сооблазнило. Купила кофе на Поляне и на ладились им с видом на горы. Цезарь кстати в кафе тоже отвратительный. Уха если только хочется похлебать бульончик и покушать 5 кусочков картолечки и кусочек рыбки. Покушать дешевле и вкуснее можно на Роза ХУТОР. ИЛИ бюддетно там же во Вкусно и точка. В любом случае это не испортило экскурсию. АВТОБУСЫ тоже удобные и безопасные

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
    Отличная экскурсия, особенно для поездки в первый раз. На экскурсию ездила 24 мая. Проехали много локаций, конечно, главное целью была
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    Роза Пик, все что было до, хотелось чтобы прошло побыстрей и скорей бы добраться до вершины, но все было очень приятно быстро и можно было успеть ознакомиться с местностью, а уже в дальнейшем для себя оценить понравившиеся места и приехать самостоятельно туда. Всех мест за один день было бы невозможно обойти, так что поверхностно идеально для ознакомления. С погодой нам повезло, в один момент, пошел дождь и все канатки остановились, но наша приятна гид Алена была на связи с коллегами на пике и давала нам не пустые надежды, что к моменту нашего приезда к Розе Пик движение канатных дорог восстановится, так это и сложилось. Виды невероятные, достойная цена, удобно, что не нужно уже на месте ничего докупать из билетов Спасибо 💖

  • Г
    Галина
    5 мая 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
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    предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Как только села в автобус, сразу началась экскурсия, гид обращал внимание на достопримечательности, интересно рассказывал обо всём, что проезжали. По
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    маршруту останавливаливались в интересных местах и проводили фотосессию. На Красной Поляне поднялась по канатной дороге на высоту 2200 метров, красота неописуемая. На Роза Хутор прогулялись до центральной площади, на Газпром не заезжали… В Олимпийский парк приехали как раз к началу шоу водно световой феерии, завораживающее зрелище под мелодии Венского вальса, час пролетел незаметно… Всех уставших и довольных развести до отелей!!!

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
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    прокатил с ветерком!! Женатый чебурек вкусный,вино гранатовое взяли с собой на Адыгейское шоу,очень вкусное!!! Танцы зажигательные,мальчик танцор это просто чудо,такой молодец. Спасибо за отдых!!

    9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!9 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Билеты на шоу»

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