1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
«В завершение вечера мы насладимся ярким светомузыкальным шоу фонтанов у чаши олимпийского огня, символизирующей сказочную «жар-птицу»»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«В завершение вас ждёт шоу фонтанов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
«После мы поедем в вечерний олимпийский парк на шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Три курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и шоу фонтанов
Вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением
Начало: у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
«Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
«Входные билеты не включены в стоимость: трансфер до водопадов — 500 руб»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
«Мы приедем сюда под свет вечерних огней на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
«В конце дня мы вернемся на побережье и отправимся на шоу фонтанов в Олимпийском парке»
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
«Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление»
Расписание: Ежедневно в 16:00
от 17 600₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ННиколаева28 мая 2024Экскурсия понравилась. Собрали всех. По дороге рассказывали о всех местах, по которым ехали. Гид Дарья вежливая и обаятельная девушка. Курорт
- ММария28 мая 2024Отличная экскурсия, особенно для поездки в первый раз. На экскурсию ездила 24 мая. Проехали много локаций, конечно, главное целью была
- ГГалина5 мая 2024Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
- ООльга27 апреля 2024Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
- ООльга22 апреля 2024Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
- ТТатьяна14 апреля 2024Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
- ННаталья14 марта 2024Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
- ННаталья14 марта 2024Как только села в автобус, сразу началась экскурсия, гид обращал внимание на достопримечательности, интересно рассказывал обо всём, что проезжали. По
- ССветлана10 марта 20249 марта 2024 была на экскурсии,гид был Армен,поездка прошла на одном дыхании. Все прошло так здорово!!! Столько эмоций!!! Газ 66
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Билеты на шоу»
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