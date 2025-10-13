Побывать в самом центре грандиозных событий и почувствовать масштаб Олимпиады можно только в сердце игр — Олимпийском парке. Вы увидите стадионы, отели, трассу Формулы-1, современный парк аттракционов.
Полюбуетесь железнодорожным вокзалом, похожим на летящую птицу, а в финале насладитесь потрясающим шоу фонтанов.
Полюбуетесь железнодорожным вокзалом, похожим на летящую птицу, а в финале насладитесь потрясающим шоу фонтанов.
Описание экскурсии
Вы ощутите грандиозность Олимпийских игр, очутитесь в самом сердце событий и пройдёте путём спортсменов от стадиона до вручения медалей. Итак, в программе:
- Вы посмотрите на ледовые арены и убедитесь, что они активно используются по сей день.
- Увидите города-отели, Олимпийскую деревню и трассу Формулы-1, прогуляетесь по набережной.
- Увидите музей ретро-автомобилей Нико Панули и современный парк аттракционов.
- Побываете в Сириусе — образовательном центре для одарённых детей. Посмотрите, как они занимаются и где живут.
- Полюбуетесь прекрасным ж/д вокзалом, напоминающим летящую птицу, и аллеей пальм перед ним, которые высадили специально к Олимпиаде
- В завершение вас ждёт шоу фонтанов. Струи воды будут танцевать под музыку — это стоит увидеть!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Starex или Nissan Qashqai (зависит от количества гостей) и пешком
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Все объекты осматриваем снаружи. По договорённости можем посетить музей или Тесла шоу (стоимость уточняйте в переписке).
- Фонтан в конце месяца может быть закрыт на профилактику, перед бронированием уточните, пожалуйста, этот момент
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 590 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я водитель с большим стажем и родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
При бронировании тура Светлана предупредила нас, что фонтаны находятся на профилактике и могут не работать в день нашей поездки. Поэтому мы заранее договорились о возможной альтернативе и в итоге поехали
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Со Светланой путешествуем всегда,когда призжаем в Сочи!! Ездили в красную поляну вместе, потом отправляли с ней туда родителей. И в олимпийский парк они ездили со Светланой!
Все остались в восторге и еще больше полюбили Сочи! Замечательная наша Светлана, приятный человек, опытный гид!!
Всем рекомендуем!!!
И сами ждём новых совместных поездок и впечатлений!!! ❤️
Все остались в восторге и еще больше полюбили Сочи! Замечательная наша Светлана, приятный человек, опытный гид!!
Всем рекомендуем!!!
И сами ждём новых совместных поездок и впечатлений!!! ❤️
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Т
Всем привет! Экскурсия супер, очень приятное врепрепровождение. Увидели многое, чего раньше не замечали. Отдельный плюс - перемещение на машине, олимпийские объекты только так и смотреть! Масштаб чувствуется гораздо лучше.
Пройтись тоже успели, никуда не спешили!
Отдельное спасибо Светлане, очень компетентный гид и приятный человек! Даже мандаринами угостили)
Экскурсию рекомендую! Дочке тоже понравилось)
Пройтись тоже успели, никуда не спешили!
Отдельное спасибо Светлане, очень компетентный гид и приятный человек! Даже мандаринами угостили)
Экскурсию рекомендую! Дочке тоже понравилось)
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Хочется сказать, спасибо Светлане. Экскурсия в олимпийскую деревню получилась очень уютная, спокойная и интересная. Светлана встретила нас на комфортабельном, большом автомобиле. Мы посмотрели все основные объекты олимпийской деревни и конечно вишенкой на торте, было вечернее шоу световых фонтанов. Это было грандиозно! Обязательно обратимся к Светлане для проведения других экскурсий.
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А
Гид Светлана своевременно предупредила нас о том, что фонтаны на ремонте и мы совместно с ней скорректировали программу, и ни секунды не пожалели. Мы посетили Автодром Формулы-1 и уникальный музей
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Спасибо большое Светлане за экскурсию! Захотелось снова вернуться в Сириус! Экскурсия прошла на одном дыхании.
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