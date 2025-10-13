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Наталья читать дальше уменьшить на экскурсию в Красную Поляну. По дороге Светлана рассказывала много интересного об истории курорта, делала остановки в живописных местах, мы даже совершили небольшую прогулку к минеральному источнику. И конечно вечером Красная Поляна, Роза Хутор просто сказочны. Мы и погуляли, и подышали горным воздухом, и познакомились с курортом. Светлана замечательный рассказчик, аккуратный водитель и по-настоящему профессиональный гид. Будем рады встретиться с ней снова на новых экскурсиях. При бронировании тура Светлана предупредила нас, что фонтаны находятся на профилактике и могут не работать в день нашей поездки. Поэтому мы заранее договорились о возможной альтернативе и в итоге поехали Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алла Со Светланой путешествуем всегда,когда призжаем в Сочи!! Ездили в красную поляну вместе, потом отправляли с ней туда родителей. И в олимпийский парк они ездили со Светланой!

Все остались в восторге и еще больше полюбили Сочи! Замечательная наша Светлана, приятный человек, опытный гид!!

Всем рекомендуем!!!

И сами ждём новых совместных поездок и впечатлений!!! ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Всем привет! Экскурсия супер, очень приятное врепрепровождение. Увидели многое, чего раньше не замечали. Отдельный плюс - перемещение на машине, олимпийские объекты только так и смотреть! Масштаб чувствуется гораздо лучше.

Пройтись тоже успели, никуда не спешили!

Отдельное спасибо Светлане, очень компетентный гид и приятный человек! Даже мандаринами угостили)



Экскурсию рекомендую! Дочке тоже понравилось) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Хочется сказать, спасибо Светлане. Экскурсия в олимпийскую деревню получилась очень уютная, спокойная и интересная. Светлана встретила нас на комфортабельном, большом автомобиле. Мы посмотрели все основные объекты олимпийской деревни и конечно вишенкой на торте, было вечернее шоу световых фонтанов. Это было грандиозно! Обязательно обратимся к Светлане для проведения других экскурсий. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр читать дальше уменьшить автомобилей Нико Панули. И дети и взрослые были в восторге. Гид Светлана очень хорошо ориентируется на месте и прекрасно доносит информацию до путешественников. Она очень доброжелательна и радушна. В машине есть все для удобства пассажиров - вода, влажные салфетки, даже фрукты с собственного сада. Спасибо ей за прекрасную поездку. Гид Светлана своевременно предупредила нас о том, что фонтаны на ремонте и мы совместно с ней скорректировали программу, и ни секунды не пожалели. Мы посетили Автодром Формулы-1 и уникальный музей Вам был полезен этот отзыв? Да Нет