Светлана — ваш гид в Сочи

Провела экскурсии для 34 туристов

Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, и я родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом. Обожаю путешествовать, это позволяет добавлять ярких красок в любой рассказ и экскурсию. А ещё я гид и водитель с большим стажем.

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