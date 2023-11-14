Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Побывать в самом центре грандиозных событий и почувствовать масштаб Олимпиады можно только в сердце игр — Олимпийском парке. Вы увидите ледовые арены, трассу Формулы-1, современный парк аттракционов. Узнаете, что такое Сириус и кто там живёт.
Полюбуетесь железнодорожным вокзалом, похожим на летящую птицу, а в финале насладитесь потрясающим шоу фонтанов.
Полюбуетесь железнодорожным вокзалом, похожим на летящую птицу, а в финале насладитесь потрясающим шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы ощутите масштаб и грандиозность Олимпийских игр, очутитесь в самом сердце событий и пройдёте путём спортсменов от стадиона до вручения медалей. Итак, в программе:
- Вы посмотрите на ледовые арены и убедитесь, что они активно используются по сей день. Узнаете, как олимпийское наследие используется сегодня, какие из стадионов реконструированы, а какие не изменили облик.
- Изучите города-отели, Олимпийскую деревню и трассу Формулы-1, прогуляетесь по набережной.
- Увидите музей ретро-автомобилей Нико Панули и самый современный парк аттракционов.
- Побываете в Сириусе — образовательном центре для одарённых детей. Посмотрите, как они занимаются и где живут. Я расскажу вам, что было в этом месте до Олимпиады, кто жил в посёлке до стройки и как попасть в Сириус сейчас.
- Полюбуетесь прекрасным ж/д вокзалом, напоминающим летящую птицу, и аллеей пальм перед ним, которые высадили специально к Олимпиаде
- В завершение вас ждёт шоу фонтанов. Струи воды будут танцевать под музыку — это стоит увидеть!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Starex и пешком
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Все объекты осматриваем снаружи. По договорённости можем посетить музей или Тесла шоу (стоимость уточняйте в переписке).
- Фонтан в конце месяца может быть закрыт на профилактику, перед бронированием уточните, пожалуйста, этот момент
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, и я родилась в самом прекрасном и солнечном городе Сочи. Это несомненно отразилось на моём характере, я открытый, добрый, разговорчивый, коммуникабельный человек! Люблю свой край, читаю много литературы и диплом мой связан с туризмом. Обожаю путешествовать, это позволяет добавлять ярких красок в любой рассказ и экскурсию. А ещё я гид и водитель с большим стажем.
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